Gewerbe Stabsübergabe beim Luzerner Elektrodienstleister Maréchaux Nach 46 Jahren an der Spitze gibt Ernst Maréchaux die operative Leitung seiner Unternehmensgruppe ab. Die Nachfolge ist geregelt. Gregory Remez 19.02.2021, 11.15 Uhr

«Meine beruflichen Wurzeln gründen auf einem soliden Handwerk»: Kurt Haerri, designierter Maréchaux-Chef. Bild: PD

Er wolle den Absprung noch rechtzeitig schaffen, sagt Ernst Maréchaux im Gespräch mit unserer Zeitung. Deshalb sei die Zeit nun reif, dass ein anderer das Tagesgeschäft übernehme und den Familienbetrieb in die Zukunft führe. Er selbst hatte das in Luzern beheimatete Unternehmen 1974 von seinem Vater, Ernst Maréchaux senior, übernommen und es zu einem heute schweizweit tätigen Elektro-Gesamtdienstleister mit über 1000 Angestellten entwickelt.

Nun sieht der 73-jährige Unternehmer offenbar den Moment für eine weitere Stabsübergabe gekommen. Ab 1. April wird Kurt Haerri die operative Leitung der Gruppe übernehmen, wie es in einem Communiqué heisst. Ernst Maréchaux bleibt derweil Inhaber und Verwaltungsratspräsident der Maréchaux Holding. «Es freut mich, die Gesamtleitung Kurt Haerri zu übertragen», sagt Maréchaux. «Mit seinem technischen Know-how und seinem analytischen Denken wird er unsere Gruppe zukunftsorientiert weiterentwickeln.»

Das technische Know-how hat der 58-jährige Haerri nicht von ungefähr. Der gebürtige Aargauer war die letzten 34 Jahre beim Ebikoner Liftkonzern Schindler tätig, zuletzt als Senior Vice President und Leiter des Bereichs global Marketing und Verkauf. Zudem sitzt er im Verwaltungsrat des Luzerner Kabelmaschinenherstellers Komax sowie des Chemietransportunternehmens Bertschi mit Sitz in Dürrenäsch.

Über zehn Jahre in China gelebt

Auf die Frage hin, warum er sich nach über drei Jahrzehnten beim Weltkonzern Schindler entschlossen habe, noch in neue Gefilde aufzubrechen, entgegnet Haerri, das habe sich «eher per Zufall ergeben». Er und Ernst Maréchaux würden sich seit Jahren kennen. In Gesprächen habe sich das Thema Nachfolge dann irgendwann konkretisiert. «Meine beruflichen Wurzeln gründen auf einem soliden Handwerk, das ich auch an meinem neuen Wirkungsort einbringen möchte», sagt der designierte Maréchaux-Chef.

Ein grosses Anliegen seien ihm dabei eine konsequente Kundenorientierung sowie die Förderung von Fachkräften. «Das gehört zu meiner DNA, die ich von Schindler mitnehme.» Ausserdem sieht er in seinem Wechsel ein Bekenntnis zur Schweiz. Für Schindler war Haerri die letzten Jahre fast pausenlos unterwegs, reiste über den ganzen Globus und lebte insgesamt etwas mehr als zehn Jahre in China. «Die restlichen Berufsjahre möchte ich in der Schweiz verbringen», sagt der Familienvater, der mit seiner Frau und seinem Sohn im aargauischen Birrwil am Hallwilersee wohnt.

Über die vor ihm liegenden Aufgaben mag Haerri noch nicht sprechen. Laut Ernst Maréchaux hatte die Firmengruppe trotz Corona ein gutes 2020. Wegen des gestiegenen Preisdrucks im Bereich Elektroinstallationen könnte das laufende Jahr aber zur Herausforderung werden.