Gewerbeverband: Der neue Direktor Henrique Schneider eckt an

Gewerbeverband Ein Mann mit all zu vielen Eigenschaften: Die Angst vor dem neuen Gewerbedirektor Er soll die Interessen des Gewerbes vertreten, doch Henrique Schneider eckt an – insbesondere bei seinen Verbündeten. Florence Vuichard 04.02.2023, 05.00 Uhr

Er soll in Zukunft den Gewerbeverband anführen: Henrique Schneider. Bild: Ennio Leanza / Keystone

Eine Personalie treibt Unternehmer, Verbandsfunktionäre und bürgerliche Politiker gleichermassen um: Die Wahl von Henrique Schneider zum neuen Direktor des Gewerbeverbands. Viele sehnten den Zeitpunkt herbei, an dem der äusserst kampferprobte und oft auch schonungslose Hans-Ulrich Bigler altersbedingt endlich abtreten würde. Doch nun, da sie wissen, wer im Sommer seine Nachfolge antreten soll, wünschen sich nicht wenige Bigler zurück. «Wir kommen vom Regen in die Traufe», lautet das Urteil. Es ist ein Satz, der in diesen Tagen in Wirtschaftskreisen oft zu hören ist.

Auf dem Papier ist Schneiders Wahl nicht wirklich überraschend, schliesslich ist der 45-jährige Volkswirt seit 2010 im Solde des Gewerbeverbands und seit 2015 Biglers Stellvertreter. Schneider nimmt im Namen des Gewerbeverbands auch Einsitz in der Wettbewerbskommission, im Verwaltungsrat des AHV-Ausgleichsfonds und in zig anderen Gremien.

Hans-Ulrich Bigler Annette Boutellier

Dennoch passt Schneider nicht so recht zum stark binnenorientierten, nicht selten auch lokal verankerten Gewerbe, das bei Bedarf auch gerne auf Staates Hilfe oder Schutz zurückgreift. Denn Bundesbern und die Schweiz, so scheint es, sind Schneider nicht genug. Und vom Staat, von seinen Institutionen und seiner Verwaltung hält der ebenso libertär gesinnte wie scharfzüngige «Schnelldenker», wie er überall bezeichnet wird, auch nicht viel.

Von chinesischen Gefängnissen

Schneider ist für manche ein Mann mit gar zu vielen Eigenschaften. Und so kursieren jetzt, kurz vor seiner anstehenden Wahl durch die Gewerbekammer, die wildesten Geschichten über den Mann, der das Zepter beim Gewerbeverband übernehmen soll. Es soll gar mal verurteilt worden sein und in China eine Gefängnisstrafe abgesessen haben. Die Geschichte ist nicht ganz falsch, aber wohl etwas weniger abenteuerlich als vermutet: Schneider wohnte tatsächlich in China und wurde von der chinesischen Polizei angehalten. Aber die beiden Episoden gehören nicht wirklich zusammen.

Als Student verbrachte er um die Jahrtausendwende ein Jahr in Qingdao, einer Stadt am Meer südlich von Peking, die hierzulande vor allem wegen ihres Bieres bekannt ist. Angehalten wurde er vor ein paar Jahren in Hongkong, wo er Kontakte pflegte zu jenen Kreisen, die sich für mehr Freiheiten und weniger Staat einsetzten. Die Geschichte soll glimpflich zu Ende gegangen sein: Die chinesischen Polizisten liessen Schneider jedenfalls wieder laufen, nachdem er ihnen versichert hatte, dass der chinesische Staat alles richtig mache.

6 waren auf der Shortlist, 2 in der Endrunde

Schneider hat sich in der Auswahl für den Job zum Direktor des Gewerbeverbandsdirektors gegen mehrere Konkurrenten durchgesetzt. Begleitet wurde der Auswahlprozess durch das Beratungsunternehmen Mercuri Urval. Das Kandidatenfeld soll ursprünglich 30 Namen umfasst haben, 6 kamen auf die Shortlist und wurden zum Gespräch geladen. Letztlich blieben noch zwei Kandidaten übrig, Schneider und ein externer Konkurrent. Sie mussten ins Assessment und dann beim 15-köpfigen Vorstand vorsprechen, der sich für Schneider ausgesprochen hat - wenn auch eher knapp, wie zu vernehmen ist.

Der Gewerbeverbandspräsident und Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi zeigt wenig Verständnis für die an ihn herangetragene Kritik. «Ich bin überzeugt, dass Henrique Schneider ein guter Direktor wird.» Und er ergänzt: «Der Vorstand wollte ein scharfes Profil, das gehört zum Gewerbeverband. Das hat uns auch erfolgreich gemacht.» Gleichzeitig beteuert Regazzi, dass die Zusammenarbeit mit den anderen Wirtschaftsverbänden künftig nicht nur fortgesetzt, sondern gar intensiviert werden solle.

Mitte-Nationalrat Fabio Regazzi Anthony Anex / KEYSTONE

Formell gewählt wird Schneider, der in Appenzell wohnt und auch künftig täglich mit dem Zug nach Bern pendeln will, am 8. Februar von der 100-köpfigen Gewerbekammer. Kritische Stimmen dürfte es geben, dass Schneiders Wahl gefährdet ist, glaubt aber kaum jemand.

Von New York bis Norddeutschland

Sein Volkswirtschaftsstudium begonnen hat Schneider an der HSG in St. Gallen, beendet hat er es - nach besagten Zwischenstopp in China - in den USA, an der Auburn University im Bundesstaat Alabama. Dort hat er auch sein PhD gemacht, ein Äquivalent zum hiesigen Doktortitel. Und dort ist er dann auch geblieben und hat als selbstständiger Ökonom gearbeitet. Noch heute ist er Verwaltungsratsmitglied beim Manhattan Family Office (MFO) in New York, einer Firma, die sich um das Vermögen einer namentlich nicht bekannten Familie kümmert. Dieses Mandat wird Schneider auch in Zukunft behalten.

Anders ist die Situation in Bezug auf seine Professur an der Nordakademie, einer privaten Hochschule im Elmshorn, einer Stadt in Schleswig-Holstein, im Norden Hamburgs. Diese Stelle wird Schneider in seiner Funktion als Gewerbeverbandsdirektor abgeben.

Deutsche Akademie und viel SVP-Nähe

Behalten hingegen will er seine Tätigkeit bei der «Umwelt Zeitung» von Giuseppe Nica, für die er Texte verfasst und als Co-Verleger amtet - zusammen mit dem Journalisten Philipp Gut, der jahrelang den Kurs der SVP-nahen «Weltwoche» mitgeprägt hat.

Schneider selbst ist parteilos. Dennoch unterstellen ihm seine Kritiker viel SVP-Nähe, und sie finden dafür auch immer wieder Anhaltspunkte: Sein Verlegertum bei Guts «Umwelt Zeitung» etwa, seine Unterstützung für das von der SVP ergriffene Referendum gegen den Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative oder auch seine letztlich erfolglose Opposition gegen das Covid-Gesetz.

Eine Kampfmaschine

All das nährt die Skepsis der Schneider-Kritiker. Sie, die sich schon immer über die Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverband beklagt haben, hätten sich jetzt einen Neuanfang gewünscht - im Ton gegenüber und in der Kooperation mit den anderen Verbänden und bürgerlichen Parteien. Denn immer wieder hat der Gewerbeverband den Gottesdienst im bürgerlichen Lager gestört, auch jetzt wieder bei der Revision der 2. Säule. Die ohnehin äusserst fragile Reform dürfte nach dem Ausscheren des Gewerbeverbands kaum mehr zu retten sein. «Wenn wir streiten, gewinnt links-grün», heisst es überall.

Aber das ist nur die halbe Wahrheit: Auch der Gewerbeverband hat gewonnen. Er ist in den vergangenen 15 Jahren unter Biglers Herrschaft zu einer referendumsfähigen Kampfmaschine mutiert. Schneider wird dafür sorgen wollen, dass es so bleibt.

