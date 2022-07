Gewerkschaft Syna: Vorstand entlässt Geschäftsleitung

Gewerkschaft Eklat bei Syna: Der Vorstand entlässt die Geschäftsleitung – und das schon zweiten Mal Die zweitgrösste Gewerkschaft der Schweiz hat keine Chefs mehr. Wohin die Reise geht, ist ungewiss. Florence Vuichard 1 Kommentar 14.07.2022, 13.17 Uhr

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Derzeit ist die Gewerkschaft Syna vor allem mit sich selbst beschäftigt. Keystone

Alle sind auf Tauchstation, Auskunft geben jedenfalls will niemand. Es ist auch eigentlich niemand mehr da auf der Geschäftsstelle der Gewerkschaft Syna, jedenfalls niemand, der etwas sagen kann – oder will. Denn am Freitag, 8. Juli, wurde die operative Geschäftsleitung per sofort freigestellt, wie CH Media erfahren hat. Konkret betroffen sind der langjährige Gewerkschaftsboss Arno Kerst, dessen potenzielle Nachfolgerin, die Rechtschefin Mandy Zeckra, sowie Vertragschefin Claudia Stöckli. Marketingchef Carlo Mathieu hatte schon vorher von sich aus gekündigt. An Bord bleibt also nur noch die Finanzchefin Regula Thommen, die vor kurzem von aussen zur Syna gestossen ist.

Beschlossen wurde die Freistellung vom Vorstand. Es ist nicht das erste Mal, dass er versucht, seine operative Geschäftsleitung loszuwerden. Die Stimmung zwischen den beiden Gremien sei schon lange schlecht, heisst es in der Gewerkschaftsszene. Im März 2022 schritt der Vorstand zur Tat und entliess die Geschäftsleitung zum ersten Mal, wie CH Media berichtete. Arno Kerst und sein Team liessen sich das nicht gefallen. Sie wehrten sich mit Hilfe von Juristen – und zu Recht, wie sich herausstellen sollte. Die Kündigungen wurden als nichtig erklärt. Darauf zog die geschasste Chefetage wieder ein.

Mit einem Schiedsgericht wurde vereinbart, dass letztlich das oberste Gremium der Gewerkschaft, die Delegiertenversammlung, ein Machtwort aussprechen soll: Sie sollte klarstellen, ob sie dem Vorstand ihr Vertrauen aussprechen will. Die besagte Delegiertenversammlung fand nun am Samstag, 2. Juli, statt. Es habe «hitzige Debatten» gegeben, doch letztlich hätten die 100 Delegierten mit einer knappen Mehrheit dem Vorstand ihr Vertrauen ausgesprochen, was wiederum ein Indiz für die grosse Spaltung innerhalb der Gewerkschaft sei, rapportiert eine Person, die vor Ort war.

Die Geschäftsleitung hat dem Vernehmen nach ihre Niederlage akzeptiert und wollte Hand bieten zum geordneten Rückzug. Doch das war dem Vorstand nicht genug: Er ging am selben Tag zur Tat über und stellte alle frei. Bereits am Samstag, 16. Juli, will er offenbar die Posten ad interim neu besetzen – und dann die Stellen ordentlich ausschreiben.

Unklar ist das Motiv. Die treibenden Kräfte im Vorstand hinter der Absetzung der Geschäftsleitung wollen sich nicht äussern.

Klar ist, dass die Gewerkschaft in Sachen Corporate Governance einen gewissen Nachholbedarf hat, insbesondere bei der Trennung strategischer und operativer Führung. Denn heute ist der Chef in Personalunion auch gleich der Präsident der Gewerkschaft. Zudem nehmen auch die anderen vier Geschäftsleitungsmitglieder Einsitz im 24-köpfigen Vorstand. Nach dem jüngsten Coup steht die Syna – mit rund 60'000 Mitgliedern immerhin die zweitgrösste Gewerkschaft des Landes – jetzt nicht nur ohne operative Leitung da, sondern auch ohne Präsidium. Der Vorstand hat also nicht nur die operative Führung verjagt, sondern auch gleich seine eigene Leitung.

