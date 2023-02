Warum Firme Dividenden im Zweifel auch auf Pump ausschütten.

Börse Geldrausch für Aktionäre: Weshalb grosse Konzerne Dividenden à gogo bezahlen – und weshalb das gefährlich ist Im Notfall machen viele Unternehmen lieber mehr Schulden, als dass sie den Aktionären die Ausschüttung kürzen. Das kann sich rächen. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 14.02.2023, 12.00 Uhr

Der Genfer Dufthersteller Givaudan zeigt sich derzeit spendabel gegenüber seinem Aktionariat. KEY

«Die Dividende ist für viele Firmen schon eine heilige Kuh», sagt Thomas Meier vom Vermögensverwalter Mainfirst in Frankfurt. Der Portfoliomanager und langjährige Verwalter eines auf dividendenstarke Titel spezialisierten Aktienfonds sieht darin natürlich auch nichts Falsches – ganz im Gegenteil: «Die Dividende leistet typischerweise den grössten Beitrag zur Gesamtrendite einer Aktieninvestition», sagt Meier.

An dieser Feststellung gibt es in der Tat nicht viel zu rütteln: Wer 2005 einen Korb mit Aktien der 20 wertvollsten Unternehmen an der Schweizer Börse kaufte (Swiss-Market-Index) erzielte damit einen Kursgewinn von fast 100 Prozent. Wer auch noch die über den ganzen Zeitraum erhaltenen Dividenden in die gleichen Aktien investierte, steigerte seine Gesamtrendite so knapp 240 Prozent.

Doch was den Aktionären besonders gut gefällt, stösst bei den Gläubigern naturgemäss auf Skepsis. Denn jede Art von Gewinnausschüttung schwächt grundsätzlich die Position der Fremdkapitalgeber, weil weniger Geld für den Zinsendienst und für die Amortisation von Krediten vorhanden ist.

Grosszügiger Genfer Grosskonzern

Doch dieser immanente Interessengegensatz zwischen Aktionären und Gläubigern tritt nur selten offen hervor. Dann nämlich, wenn ein Unternehmen weniger Geld verdient, das es an beide Seiten verteilen kann. An diesem Punkt sind gerade einige grössere Schweizer Konzern angelangt, wie die diesjährige Saison der Bilanzberichte zeigt.

So flossen beim Genfer Aromen- und Riechstoffhersteller Givaudan 2022 deutlich weniger liquide Mittel in die Kassen als im Jahr davor. Zwar blieb beim erfolgsverwöhnten Konzern auch im zurückliegenden Jahr 479 Millionen Franken mehr Bares zurück, als dieser zur Finanzierung seiner Investitionen und zum Betrieb des Geschäftes benötigt hätte. Doch der sogenannten «freie Cash-flow» fiel im Vergleich zum Vorjahr mehr als 40 Prozent geringer aus. Vor allem aber ist er zu klein, als dass das Unternehmen damit die bereits versprochene Erhöhung der Dividende auf total über 600 Millionen Franken bezahlen könnte.

Deshalb geht bei Givaudan die erhöhte Ausschüttung teilweise auf Rechnung der Gläubiger: Der Verschuldungsgrad des Unternehmens steigt und die Bonität verschlechtert sich. Die Kreditanalysten der Credit Suisse haben die Zahlungsfähigkeit des Konzerns Ende Januar zurückgestuft, ohne hohe Wellen aufzuwerfen. Das Geschäftsmodell von Givaudan gilt nach wie vor als äusserst stabil und an der grundsätzlichen Zahlungsfähigkeit der Firma zweifelt niemand. Dennoch fällt dem kritischen Beobachter auf, dass sich die seit zwölf Monaten klar unterdurchschnittliche Entwicklung des Aktienkurses in den vergangenen Wochen noch etwas verschlechtert hat.

Gewinnausschüttungen auf Pump

Offensichtlich befürchten viele Investoren, dass Givaudan dereinst gezwungen sein könnte bei der Dividende zu sparen. Zurzeit müsste Givaudan zur vollständigen Tilgung der Schulden mehr als drei operative Jahresgewinne aufwenden. Im Urteil von Kreditanalysten ist dies ein relativ hoher Wert und er zeigt die Grenzen der Dividendenfähigkeit von Givaudan auf. Leistet sich der Konzern in Zukunft weitere Gewinnausschüttungen auf Pump, riskiert er eine stärkere Reaktion der Gläubiger. Diese lassen sich höhere Risiken durch höhere Zinsen abgelten. Bei einer Nettoverschuldung von über 4,5 Milliarden Franken geht das schnell ins Geld.

Givaudan verspricht, dass sich der Cash-flow im laufenden Jahr erholen und für die nächste Dividendenerhöhung ausreichen wird. «Viele Unternehmen machen Versprechungen, von denen sie eigentlich wissen, dass sie sich auch nicht erfüllen könnten», warnt Matthias Hellstern, Kreditanalyst für europäische Industriefirmen bei der Rating-Agentur Moody’s in London. «Es kostet einen Finanzchef aber schon sehr viel Überwindung, wenn er seinem Verwaltungsrat zu einer Dividendenkürzung raten muss», sagt Hellstern. «Erst recht, wenn das Unternehmen damit das Versprechen einer progressiven Dividendenpolitik brechen muss.»

Dieses Versprechen haben die Givaudan-Aktionäre längst verinnerlicht. Seit der Abspaltung vom Roche-Konzern im Jahr 2000 hat Givaudan die Ausschüttung Jahr für Jahr erhöht – ausnahmslos. Das ist ein wichtiger Grund, dass der Konzern Grossaktionäre wie die gemeinnützige Stiftung des Microsoft-Gründers Bill Gates und seiner Ex-Frau Melinda seit Jahren bei der Stange halten kann.

Auch SGS, ABB und Novartis zahlen mehr aus

Givaudan zeigt exemplarisch, wie ehrgeizige Dividendenversprechen sowohl für Aktionäre wie auch für die Gläubiger von Unternehmen zu einer Falle werden können. Und Givaudan ist kein Einzelfall. Beim Genfer Warenprüfer und Handelsmittler SGS, beim Elektrotechnikkonzern ABB oder auch beim Pharmamulti Novartis nehmen die Gewinnausschüttungen (zu denen auch Aktienrückkäufe gehören) derzeit gerade deutlich stärker zu als der freie Cash-flow. Als Folge davon wachsen die Schulden.

Kreditanalyst Hellstern sieht unter den grossen Unternehmen in Europa und in der Schweiz aber noch kaum problematische Verschuldungsquoten. «Dafür hat sich die Wirtschaft auch zu unserer Überraschung viel zu rasch und gut von den jüngsten Rückschlägen erholt», erklärt er.

Die Existenzfrage droht

Weniger komfortabel sei die Situation aber für viele kleinere Firmen, die in den vergangenen Jahren von so genannten Private-Equity-Investoren übernommen wurden. Diese pflegen den von ihnen erworbenen Firmen den Kaufpreis gleich selber auf die Bilanz zu laden.

So bekommen diese Firmen die veränderte Risikolage auf den Finanzmärkten gerade schmerzlich zu spüren. Unternehmen, die in den nächsten zwölf bis achtzehn Monaten ihre Schulden refinanzieren müssen und nicht als besonders zahlungskräftig gelten, werden für den Zinsendienst künftig bis zu 10 Prozent oder das Doppelte wie bisher bezahlen müssen, prophezeit Hellstern. So kann die Verteilungsfrage zur Existenzfrage werden.

