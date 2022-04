C&A: CEO Giny Boer im Interview über Zalando, Online und Sexismus

Giny Boer «C&A ist eine Ikone wie die Swissair»: Die Chefin des Moderiesen über neue Shops, Zalando und sexistische Kinder-Kleidung Ex-Ikea-Managerin Giny Boer (58) will den eingerosteten Moderiesen wieder auf Kurs bringen. Im Interview spricht sie über ihre Onlinepläne, die mysteriöse Inhaberfamilie ‒ und den Vergleich mit Charles Vögele. Benjamin Weinmann Jetzt kommentieren 26.04.2022

Will C&A auf Vordermann bringen: Die Niederländerin Giny Boer, fotografiert im Modegeschäft an der Gerbergasse in Zürich. Bild: Severin Bigler

23 Jahre lang arbeitete die Niederländerin Giny Boer für den schwedischen Möbelkonzern Ikea. Vor eineinhalb Jahren wechselte sie zu einer anderen bekannten Familienfirma: C&A, dem 1841 gegründeten, deutschen Moderiesen mit 25'000 Mitarbeitenden in 18 europäischen Ländern. Der Kleiderhändler mit insgesamt 1300 Filialen ist in den vergangenen Jahren allerdings gegenüber der Konkurrenz ins Hintertreffen geraten, insbesondere beim Onlinegeschäft.

Hinzu kamen immer wieder Berichte über fragwürdige Praktiken innerhalb der verschwiegenen Inhaberfamilie Brenninkmeijer. Boer will all dies ändern: Modern, digital und nachhaltig ‒ so lautet ihre Devise, wie die 58-Jährige beim Gespräch in einem Sitzungszimmer im C&A-Haus in der Nähe der Zürcher Bahnhofstrasse verrät.

Hand aufs Herz, gingen Sie vor Ihrem Stellenantritt bei C&A einkaufen?

Giny Boer: Ja, absolut. Vor allem in der teuren Schweiz! (lacht) Als meine Tochter einmal in Genf ein viermonatiges Praktikum bei der UNO absolvierte, sagte ich ihr: Wir gehen zu C&A, dort ist es am erschwinglichsten.

Und heute shoppen Sie nur noch bei C&A?

Ich würde sagen zu 80 Prozent.

C&A hat nicht überall das beste Image. Manche denken an billige Massenware und im Ausland wird gewitzelt, der Name stehe für «cheap and awful», sprich für «billig und schrecklich». Wie kam es so weit?

Schwer zu sagen. Aber für mich ist C&A eine Ikone, genauso wie KLM in Holland oder die Swissair einst in der Schweiz. Es ist eine über 180-jährige Familienfirma, die langfristig denkt und schöne, preiswerte Mode für alle verkauft.

Dennoch gilt C&A nicht als hip.

Wir sind daran, C&A moderner aufzustellen. Das geschieht aber nicht von heute auf morgen. Ich gab mir drei Monate, um die Firma und die Leute kennen zu lernen und herauszufinden, wo der Schuh drückt. Meine Notizbücher füllten sich. Daraus entwickelte ich einen grossen Transformationsplan.

Und wie sieht dieser aus?

Online müssen wir benutzerfreundlicher werden, die Firmenkultur muss anders werden, und die Geschäfte müssen wir schöner und übersichtlicher gestalten.

Giny Boer will die C&A-Filialen übersichtlicher gestalten und den Onlineshop verbessern. Bild: Severin Bigler

Was meinen Sie mit übersichtlicher?

Wir haben zu viele Artikel, das Sortiment ist zu gross. Wir werden es um 30 Prozent verkleinern, die Verfügbarkeit der verschiedenen Grössen gleichzeitig verbessern. Die Warenpräsentation war für die Kundschaft oft verwirrend, es gab kein klares Konzept. 400 unserer total 1300 Shops haben bereits ein Facelift erhalten, in der Schweiz über 40 von 93.

Und der Umsatz ist in diesen Shops nun grösser?

Ja. Umsatzzahlen nennen wir nicht. Aber die modernisierten Geschäfte haben 8 Prozent mehr Kundenfrequenz als zuvor.

Sie erwähnten die Firmenkultur. Wie würden Sie diese beschreiben?

Giny Boer fand die Firmenkultur bei ihrer Ankunft bei C&A zu hierarchisch und maskulin. Bild: Trix Niederau

Es war viel zu bürokratisch, zu hierarchisch und zu maskulin. So viele Leute hatten Titel, die sie nicht benötigten. Das machte die Entscheidungswege komplex und behäbig. Wir haben noch immer zu viele Hierarchiestufen, aber wir sind deutlich agiler geworden. Und die Struktur wirkt sich nun mal auch auf die Firmenkultur aus.

Apropos Angestellte mit Titeln: Sie haben einen sogenannten Culture Officer eingestellt. Wofür?

Mir ging es darum, eine Kultur zu schaffen, in der alle Angestellten das Gefühl haben, gehört zu werden. Zwei Mal pro Monat haben wir online sogenannte Townhall Meetings, um das Personal auf dem Laufenden zu halten. Und ich lancierte die Failure Fridays, wo über 5000 Angestellte in Sitzungen offen und ehrlich über ihre Fehler sprechen. Ich auch.

Welchen Fehler haben Sie zuletzt begangen?

Ich habe Sea Food gegessen, obwohl ich darauf allergisch bin (lacht).

Von den Möbeln zur Mode Giny Boer, CEO C&A Giny Boer hat es mit Familienfirmen: Bevor sie im September 2020 die Führung des Modekonzerns C&A übernahm, und dafür von Spanien nach Deutschland umsiedelte, war sie während 23 Jahren im Sold des schwedischen Möbelriesen Ikea, als stellvertretende Filialleiterin und später in verschiedenen Managementpositionen. Die 58-jährige Mutter von erwachsenen Zwillingen studierte in ihrer Heimatstadt Groningen in den Niederlanden Wirtschaftswissenschaft und Psychologie. Neben ihrer Muttersprache spricht sie Englisch, Deutsch, Französisch und Spanisch. C&A mit Sitz in Düsseldorf gehört der Familie Brenninkmeijer. Umsatzzahlen gibt die Firma bekannt. Das Branchenmagazin «Textilwirtschaft» schätzte ihn zuletzt aber auf 5,6 Milliarden Euro. Die Muttergesellschaft Cofra hat ihren Sitz in der Schweiz.

Viele Detailhändler setzen auf das Erlebnis beim Shopping, mit teils extravaganten Angeboten. Wird es bei C&A irgendwann Modeshows und Kaffee-Ecken geben?

Vielleicht in der Zukunft, wer weiss. Aber zuerst möchten wir uns auf das Grundlegende konzentrieren und uns nicht verzetteln.

Sie möchten zudem die Eigenmarke stärken und haben sich deshalb von berühmten Marken wie Wrangler-Jeans oder Sloggi-Slips getrennt. Dabei will doch vor allem die jüngere Kundschaft Marken heutzutage!

Die Marken waren ein passables Geschäft für uns, aber wir sollten unseren eigenen Kompetenzen vertrauen. Vergessen Sie nicht: C&A war einst ein Vorreiter und brachte den Minirock nach Europa. Diesen Esprit müssen wir wieder haben.

Ein bisschen erinnert Ihr Plan an Charles Vögele, einst ebenfalls ein traditionsreicher Modehändler, der plötzlich modern werden wollte. Doch dann verlor er seine Stammkundschaft. Keine Angst vor diesem Risiko?

Nein. Wir haben vor der Umsetzung unserer Strategie 14’000 Kundinnen und Kunden befragt, was sie von C&A möchten. Wir wollen sie nicht vergraulen. Wir bemühen uns deshalb auch, dass die Transformation nicht zu extrem ausfällt, wir gehen Schritt für Schritt vor und bleiben unseren Wurzeln treu.

Ein Bild aus der Vergangenheit: Der Schweizer Modehändler Charles Vögele verpasste sich vor einigen Jahren eine neue, moderne Strategie mit den Filmstars Penélope Cruz und Til Schweiger als Werbebotschafter und scheiterte kläglich. 2017 verschwand die Traditionsmarke, der italienische Moderiese OVS übernahm ‒ und musste gerade mal ein Jahr später in der Schweiz Konkurs anmelden, ganz nach dem Motto «veni, vidi, bankrotti». Bild: KEYSTONE

Wie sehen Ihre Pläne für den Schweizer Markt aus?

Es sind die gleichen wie für den Rest von Europa. Das heisst, dass wir die Shops weiter modernisieren, aber auch schauen, welche Filialen wo und in welcher Grösse ideal sind. Es kann Schliessungen, aber auch Neueröffnungen und Verkleinerungen geben. In Frankreich testen wir zum Beispiel sogenannte Shop-in-Shops in sehr grossen Supermärkten und sind damit bisher zufrieden.

C&A-Shops in Migros- und Coop-Geschäften?

Ich möchte keine Namen nennen, aber wir schauen uns alle Optionen an, sofern der Test in Frankreich ein Erfolg wird. Was ich sagen kann: Ich sehe auch für die Schweiz ein Wachstumspotenzial. 2021 stiegen die Umsätze um 14 Prozent hierzulande, der Markt hingegen nur um 4 Prozent.

Wie unterscheidet sich denn der Schweizer Modegeschmack von jenem im Ausland?

Ein solches Urteil masse ich mir nicht an.

Haben sich die Einkaufskörbe seit der Pandemie dauerhaft verändert, also mehr Trainingshosen, weniger Anzüge?

Nach der Pandemie werden Hochzeitsfeste nachgeholt ‒ das spürt C&A beim Verkauf von eleganter Kleidung.

Im Gegenteil. Die Nachfrage nach Anzügen zieht wieder an, auch weil viele Hochzeiten während der Pandemie verschoben wurden. Aber die Kundinnen und Kunden haben sich sicher an bequemere Mode gewöhnt und möchten dieses Gefühl nun auch bei eleganterer Kleidung.

Etliche Modefirmen werben vermehrt mit diversen Models, nicht nur mit weissen, schlanken und jungen…

…wir auch! Da haben wir viele Fortschritte erzielt, auch bei den Grössen…

…aber in den Geschäften ist die Trennung noch immer stereotyp: In der Buben-Abteilung gibt es T-Shirts mit Superhelden- und Nasa-Sujets, für Mädchen solche mit pinken Einhörnern und Glücksbärchis.

Stimmt. Daran müssen wir arbeiten. Aber man muss auch sehen, dass viele Mädchen nun mal pinke Kleidung mögen. Es geht um die Balance. Wir haben schon heute genderneutrale Mode für die Kleinen, und dieses Angebot werden wir tendenziell erweitern.

Neuerdings arbeiten Sie mit dem Online-Moderiesen Zalando zusammen. Mit welchem Erfolg?

Giny Boer verkauft C&A-Mode neuerdings auch in Kooperation mit Zalando. Bild: KEYSTONE

Wir sind zufrieden und werden diese Kooperation ausbauen. Aber es ist nur ein Puzzlestück. Als ich vor eineinhalb Jahren bei C&A begann, lag der Fokus noch immer sehr stark auf den physischen Geschäften. Das Onlinebusiness war zweitrangig. Das wollte ich ändern. Wir haben inzwischen drei statt nur ein Warenlager, um die Verfügbarkeit zu verbessern. Und wir erneuern den Onlineshop.

Das ist überfällig! Frühere Einkäufe werden nicht angezeigt, was den wiederholten Kauf der Lieblingsjeans erschwert. Zudem gibt es von vielen Produkten nur ein oder zwei Grössen.

Sie haben völlig recht, und daran arbeiten wir.

Kommt diese Einsicht nicht zu spät? Schon vor der Pandemie war klar, wie wichtig der Onlineauftritt ist.

Das Problem ist, dass solche Modernisierungen Zeit benötigen. Und noch etwas: Weil alle Firmen digital vorwärtsmachen, buhlen alle um die besten Digital- und Techtalente, die nun mal beschränkt verfügbar sind. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir haben schon viele Verbesserungen erreicht.

Ende 2021 haben Sie einen Stellenabbau angekündigt. Wie viele Entlassungen gab es?

Das will ich nicht beziffern. Aber wie ich schon gesagt habe, gab es zu viele Hierarchiestufen und Titel. Manche Leute haben uns verlassen müssen, aber wir benötigen auch neue Leute für unsere Digital-Strategie.

Giny Boer arbeitete 23 Jahre lang für das schwedische Möbelhaus Ikea, bevor sie zu C&A wechselte. Bild: Stefan Kapfer / ORENDT STUDIOS BLACK GmbH

Bei Zalando sind die Rücksendungen gratis. Bei C&A auch?

Ja, leider. Ich finde, auch Rücksendungen sollten etwas kosten, ausser man bringt es direkt ins Geschäft zurück. Auch aus Nachhaltigkeitsgründen ergeben Gratis-Retouren keinen Sinn.

Um C&A nachhaltiger zu machen, wurde ein Teil der Jeans-Produktion nach Deutschland zurückgeholt. Wie gefragt sind diese?

Wir haben gerade mit der Produktion in Mönchengladbach in einer stillgelegten Textil-Fabrik begonnen, in den Verkauf gelangen die Jeans erst im Herbst. Wir arbeiten dort mit Universitäten und Start-ups zusammen. Ein Beispiel: Bei einer Denim-Jeans möchten viele Kunden den Wasch-Effekt, was normalerweise viel Wasser benötigt. Stattdessen realisieren wir diesen Look nun per Laser.

Die Jeans wird 59 Euro kosten, deutlich mehr als heutige C&A-Jeans. Ihre Kundschaft ist aber äusserst preissensitiv.

Das wird sich zeigen. Aber 59 Euro für eine nachhaltig produzierte Jeans scheinen mir in Ordnung. Diese Story muss ganz einfach ein Erfolg werden, denn die Industrie muss beim Energieverbrauch effizienter werden.

Diese nachhaltigen «Made in Germany»-Jeans werden 3 Prozent Ihres Jeans-Sortiments ausmachen. Ist das nicht einfach ein Feigenblatt, solange die Mehrheit nach wie vor aus Billiglohnländern wie Bangladesch und Indien stammt?

Es ist ein Start! Irgendwo müssen wir beginnen, sonst ändern Sie nie etwas. Ich hoffe, dass wir mit Automatisierungen und Robotik einen grösseren Teil der Produktion zurückholen können.

Beliebt seit Jahrzehnten: Die klassische Bluejeans. Sie soll bei C&A nun in Deutschland nachhaltiger mit weniger Wasserverbrauch hergestellt werden. Bild: Vladitto / iStockphoto

Noch vor einigen Jahren kritisierten NGOs, dass bei Ihren Lieferanten in Indien sklavenähnliche Kinderarbeit existiert. Können Sie garantieren, dass heute alle Ihre Lieferanten faire Anstellungsbedingungen bieten?

Alle unserer Lieferanten müssen einen Verhaltenskodex unterschreiben, der solche unfaire Anstellungsbedingungen verbietet. Wir machen regelmässig Audits, also unangekündigte Überprüfungen vor Ort. Und wenn wir auf Missstände stossen, reagieren wir. Sofort.

Mussten Sie selbst schon reagieren?

Nein, jedenfalls erinnere ich mich nicht. Was mir missfällt, ist, wenn NGOs direkt zu den Medien gehen, um Händler an den Pranger zu stellen. Das hilft nicht. Wir sind offen für Gespräche, mit allen, um diese Probleme anzugehen.

Inwiefern sind Sie von den globalen Lieferengpässen tangiert?

Das war vor allem Ende des vergangenen Jahres ein grosses Problem.

Und welche Folgen hat der Krieg in der Ukraine auf das Kleidergeschäft?

In erster Linie ist es eine menschliche Tragödie. Selbst sind wir nicht in der Ukraine und in Russland tätig, jedoch in vier angrenzenden Ländern. Wir haben unseren Angestellten, die in irgendeiner Weise betroffen sind, unsere Hilfe zugesprochen. Zudem haben wir enorme Mengen an Kleider für Flüchtlinge gespendet.

Inwiefern hinterlässt der Krieg eine Delle bei der Konsumentenstimmung in Europa?

Wir spüren, dass die Leute weniger oft einkaufen gehen. Die Kundenfrequenzen sind seit Kriegsausbruch in fast allen Ländern zurückgegangen. Der Krieg, die Inflation – da wird man plötzlich unsicher und überlegt sich zwei Mal, Geld auszugeben. Schliesslich wird derzeit alles teurer, vom Benzin bis zur Heizung. Wir versuchen so günstig wie möglich zu halten, aber Preiserhöhungen lassen sich da nicht vermeiden.

Giny Boer bevorzugt es, für Familienfirmen wie Ikea und C&A zu arbeiten, weil sie langfristiger denken würden. Bild: Rolf Jenni / AGR

Sie waren 23 Jahre Managerin bei Ikea. Wie unterscheidet sich die Möbel- von der Modeindustrie?

Die Geschwindigkeit ist anders. Die Modeindustrie tickt viel schneller.

Und wird genau deswegen kritisiert, weil so genannte Fast-Fashion-Artikel nur für eine kurze Zeit getragen werden und dann im Müll landen. Das ist alles andere als nachhaltig.

Ich sehe C&A nicht als Fast-Fashion-Anbieter. Wir verkaufen Alltagsmode von guter Qualität. Aber man wechselt eine Kücheneinrichtung nun mal nicht so schnell aus wie ein paar Socken.

2018 gab es Gerüchte, dass C&A verkauft werden soll. Und Ihre Eigenkapitalquote ist mit etwas mehr als zehn Prozent tief. Ist die Firma in fünf Jahren noch eigenständig?

Ich kann nur sagen, dass ich mich auf das Ziel fokussiere, C&A zu modernisieren.

Haben die Eigner, die Familie Benninkmeijers, Ihnen dafür zwei, drei Jahre zugesichert?

Sie stehen völlig hinter unserer Strategie. Ich spüre sehr viel Vertrauen und wie schon bei Ikea mag ich es, für Familienfirmen zu arbeiten, weil diese langfristiger denken.

Die Familie gilt in der Öffentlichkeit als äusserst konservativ, religiös, hierarchisch und verschwiegen. Wie ist Ihr Eindruck?

Das war vielleicht mal so. Die Gegenwart sieht anders aus. Ich spreche nur für C&A, nicht für die Familie. Fakt ist, dass auch C&A verschwiegen war, was wir nun aber geändert haben. Wir möchten so offen wie möglich über unser Geschäft sprechen.

Es gab Berichte, wonach geschiedene Familienmitglieder verstossen wurden. Frauen konnten in der Vergangenheit keine Anteile erwerben und Führungspositionen halten.

Nochmals: Das liegt in der Vergangenheit. Ich lebe in der Gegenwart und blicke in die Zukunft. Ich spürte als Frau auf jeden Fall keine Resistenz, im Gegenteil.

ZDF-Dokumentation: Die C&A-Story über die Entstehungsgeschichte des Modekonzerns, die auch das dunkle Kapitel der Firma im Dritten Reich beleuchtet. Bild: Youtube / ZDF

