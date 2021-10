Glasfasernetz: Die Schweiz verliert den Anschluss beim Internet

Glasfaser Die Schweiz verliert den Anschluss beim schnellen Internet – und niemanden kümmert es Die Schweiz fällt zurück in Sachen Glasfasernetz. Nun verzögert sich der Ausbau weiter, weil die Swisscom vor Gericht verliert. Die Strategie des Bundes ist gescheitert. Stefan Ehrbar 16.10.2021, 19.30 Uhr

Die Richter am Bundesverwaltungsgericht haben der Swisscom klar gemacht: So, wie sie ihr Glasfasernetz ausbauen will, geht es nicht. Zu stark sind die Einschränkungen für die Konkurrenz. Nun muss sie sich etwas einfallen lassen. Absehbar ist jetzt schon: Viele Gemeinden, teils mit Zehntausenden Einwohnern, müssen mit Verzögerungen rechnen bei ihrem Anschluss ans Netz des superschnellen Internets.

Dabei rangiert die Schweiz im europaweiten Vergleich schon jetzt in der Kategorie «ferner liefen». Die Swisscom erreicht mit ihrem Glasfasernetz erst ein Drittel der Bevölkerung.

Im Vorteil sind jetzt Gemeinden und Versorger, die in der Vergangenheit Geld in die Hand genommen haben, um selbst ein Glasfasernetz aufzubauen, ohne auf die Swisscom zu warten. Es erweist sich als wesentlicher Standortvorteil in Zeiten von Homeoffice, Netflix und Video-Calls. Die anderen brauchen jetzt Geduld. Dabei hatten sich insbesondere Randregionen viel vom Glasfasernetz versprochen. Es könnte ganze Täler wieder beleben, in denen nun problemlos von zuhause gearbeitet werden könnte.

Diese Pläne sind erst einmal Makulatur. Dass Bergdörfer in nächster Zukunft Zugang zum Swisscom-Glasfasernetz kriegen, wenn noch nicht einmal dicht besiedelte Städte im Mittelland erschlossen sind, ist nicht realistisch.

Die Schweiz war beim Glas­fasernetz vor wenigen Jahren europaweit an der Spitze. Mittlerweile haben uns nicht nur die üblichen Verdächtigen wie Schweden oder Dänemark überholt, sondern auch Frankreich, Ungarn oder Rumänien. Zu kümmern scheint das in der Politik niemanden.

Dabei zeigt der aktuelle Fall: Die Wirtschaft und die Bevölkerung ziehen keinen Vorteil daraus, dass die Swisscom mehrheitlich dem Staat gehört. Statt für Wettbewerb einzutreten, hat dieser in der Vergangenheit vor allem auf das Wohlergehen seiner Telekom-Tochter geschaut. Diese Strategie, das zeigen die wenigen Glasfaser-Anschlüsse hierzulande, ist krachend gescheitert.