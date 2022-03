Krisen lösen Münzfieber aus: Warum Vreneli jetzt mehr wert sind

Gold auf Rekordniveau Onkel Dagobert hat viele neue Freunde: Angriff auf Ukraine und Corona haben das Sammelfieber bei Münzen steigen lassen Die schlechten Nachrichten haben ein totgesagtes Metier wiederbelebt: Plötzlich sammeln wieder mehr Menschen Münzen. Sogar der Blick ins eigene Portemonnaie kann sich lohnen. Simon Maurer Jetzt kommentieren 07.03.2022, 05.00 Uhr

Wer Glück hat und in seiner Brieftasche seltene Münzen findet, freut sich wie Dagobert Duck vor einem Bad im Geldspeicher. Bild: Imago

Immer wieder wird dem Bargeld der Tod prophezeit. Doch zumindest in der Pandemie und den letzten Tagen stieg die Popularität von Münzen als Wertanlage. Die Nachfrage nach der Krügerrand-Goldmünze etwa war so gross wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr, seit Pandemiebeginn stieg ihr Wert um fast 20 Prozent.

Südafrika exportierte im vergangenen Jahr mehr als 700'000 Feinunzen an Gold und Silber in Krügerrandform. Und auch andere Anlagemünzen wie der amerikanische Gold Eagle oder das kanadische Maple Leaf wurden in ungewöhnlich hohen Zahlen verkauft. Dagobert scheint nicht der einzige zu sein, der gerne in Gold badet.

Russlands Angriff auf die Ukraine treibt den Preis von Goldmünzen jetzt in noch höhere Sphären. Münz- und Edelmetallhändler Patrick Huber berichtet:

«Die Lager der Edelmetallhändler sind leer, wir können momentan selbst einige Kundenanfragen für Vreneli und Anlagesilber nicht mehr bedienen.»

Patrick Huber

Besitzer der gleichnamigen Münz- und Edelmetallhandlung in Aarau. Bild: Chris Iseli

Es kämen auch auffallend oft Leute, die vorher nie Münzen sammelten, jetzt aber aus Angst vor der Weltlage Goldmünzen auf die Seite legen wollen.

Goldvreneli bieten Vorteil gegenüber Barren

Grund dafür ist nicht nur der Ruf von Gold, in der Krise ein besonders sicherer Anlagewert zu sein. Denn Münzen haben gegenüber Goldbarren einen grossen Trumpf: Sie können viel einfacher und anonymer wieder zu Geld gemacht werden. «Wegen strenger regulatorischer Auflagen nehmen die meisten Banken heute nur noch ihre eigenen Goldbarren zurück», so Patrick Huber. Wer bei einer Bank einen geerbten Goldbarren einlösen wolle, müsse zudem ein Konto bei ebendieser Bank haben, sonst würde der Barren gar nicht mehr zurückgenommen.

Der Verkauf von Goldmünzen funktioniert dagegen viel einfacher. Ein Schweizer Goldvreneli kann überall anonym verkauft werden und es gibt keine speziellen Auflagen. Dazu kommt, dass Sammler für ein Vreneli mit seltenem Jahrgang viel mehr bezahlen als nur das Gewicht in Gold. Bei Münzhändler Huber gibt es zum Beispiel für ein gut erhaltenes 20er-Vreneli aus dem Jahr 1926 zwischen 200 und 300 Franken mehr als für ein normales, das heute etwa 340 Franken bringen würde.

Das liegt daran, dass seit 1949 keine neuen Goldvreneli mehr hergestellt wurden und die Anzahl der Münzen damit begrenzt ist. Sammlerinnen und Sammler interessieren sich besonders für Jahrgänge, die nur in geringer Auflage produziert wurden und bezahlen für diese erheblich mehr. So lohnt es sich oft, Vreneli nicht bei Banken, sondern bei Händlern zu verkaufen. Die meisten Banken bezahlen nämlich nur den aktuellen Goldpreis minus Bearbeitungsgebühren, und nicht was eine Münze auf dem Sammlermarkt wert ist.

Besonders gesucht sind in diesem Zusammenhang Probeprägungen wie das freche Stirnlocken-Vreneli von 1897, welches schon für mehr als 170’000 Franken versteigert wurde. Aufgrund der «frivolen» Haarsträhne wurde das Motiv von den damaligen Prägungsverantwortlichen abgelehnt und die Bildvorlage musste überarbeitet werden.

Links die normale Variante, rechts das Stirnlocken-Vreneli. Bilder: PD / Mont: smr

Nicht nur das genaue Betrachten von Goldmünzen lohnt sich. Auch normale Bundesmünzen wurden in der Pandemie mehr gesammelt, wie Jonas Emmanuel Flueck, Generalsekretär des Verbands der Schweizer Berufsnumismatiker berichtet. Grund dafür ist unter anderem, dass normale Schweizer Bundesmünzen viel mehr Wert sein können, als die aufgestempelte Zahl vermuten lässt.

So wurden 1-, 2- und 5-Fränkler bis ins Jahr 1967 aus Silber hergestellt. Im Vergleich zu damals ist der Silberpreis aber enorm gestiegen, ein alter Silber-Fünflieber ist heute rein wegen des Materials fast das eineinhalbfache wert – also etwas mehr als 7 Franken.

Achtung: Älter heisst nicht automatisch wertvoller

Hier gilt ebenso: Wenn es sich um einen seltenen Jahrgang handelt, ist die Münze eventuell noch viel wertvoller. Entscheidend für den Preis, den Sammler dafür bezahlen, ist der Zustand einer Münze. Für einen perfekt erhaltenen Fünfräppler aus dem Jahr 1887 kann man laut dem Fachmagazin «Numis-Post» etwa 1250 Franken erwarten. Ein abgeriebener, unkenntlicher Fünffränkler von 1850 hingegen ist maximal noch 250 Franken wert. Auf das reine Alter als Schätzgrösse für den Wert einer Münze kann der Laie also nicht vertrauen.

Den entscheidendsten Einfluss auf den Wert hat immer die Nachfrage. Das zeigt sich besonders beim Geschäft mit limitierten Sondermünzen. Die Schweizer Münzprägeanstalt Swissmint gibt seit vielen Jahren immer wieder Spezialmünzen in kleinen Auflagen heraus.

Je nach Interesse der Sammler sind diese so gefragt, dass sie schon Minuten nach Aufschaltung des Angebots auf der Website bereits vergriffen sind, später am Tag dann aber auf Ebay und anderen Plattformen für ein Vielfaches verkauft werden – analog dem Investitionsmodell seltener Sneakers in den USA. Andere weniger beliebte Sondermünzen bleiben dagegen bei einem Wert von unter 10 Franken.

Zumindest Onkel Dagobert und seine neuen Freunde werden diese trotzdem weiter sammeln und schätzen. Schliesslich sind auch die weniger wertvollen Münzen auf jeden Fall schöner anzuschauen als ein Bitcoin-Code.

Tipps für Laien im Bezug auf Schweizer Münz

1. Augen auf beim Parkautomaten

Bild: Keystone

Werden Sie aufmerksam bei 1-, 2-, und 5-Fränklern, welche von Parkautomaten nicht geschluckt werden. Silbermünzen haben ein anderes Gewicht als die heute gebräuchlichen Münzen, vielleicht haben Sie Glück im Parkunglück.

2. Blick auf ungewöhnliche Münzen

Bild: Getty

Münzen, deren Motiv anders ist als jenes der heute gebräuchlichen, sind für Sammler grundsätzlich etwas wert. Achten Sie deshalb zum Beispiel auf die sitzende Helvetia, die auf ganz alten Münzen (circa mehr als 150-jährig) vorkommt.

3. Seltene Jahrgänge überprüfen

Bild: Keystone

Im Jahr 1896 wurden nur ganz wenige Bundesmünzen für die Landesausstellung geprägt und in Sets an Repräsentanten ausgegeben. Diese Jahrgänge sind deshalb extrem selten und kosten bis zu mehrere 10’000 Franken. Es gibt aber Ausnahmen: Die Goldvreneli und 20-Rappen-Stücke von 1896 sind in normalen Mengen produziert und verteilt worden. Und dementsprechend nicht sehr viel wert.

4. Grünspan verhindern und behandeln

Bild: Getty

Wenn Sie Münzen in alten Alben erben, kontrollieren Sie, ob das Geld von Grünspan überzogen ist. Alte Plastiktäschchen enthalten oft Weichmacher, welcher die Münzen oxidieren und ihren Wert stark mindern kann.

5. Fremde Münzen schätzen

Bild: Getty

Achten Sie auch auf alte ausländische Münzen! Während des Münzenhypes in den 60er-Jahren lag der Fokus der Sammler auf Schweizer Münzen, andere wurden verschmäht und weniger sorgfältig aufbewahrt. Heute sind jene Münzen aber genauso gesucht.

