Finanzplatz Mutig, mutig: Die Schweiz lanciert ein Gütesiegel gegen Greenwashing Wie die Eidgenossen zu einem Zentrum für nachhaltige Finanzanlagen werden wollen. Ein Experte sagt, dass er das Schweizer Modell «mutig» findet. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 22.02.2022, 14.00 Uhr

Wie viel ist noch grün? Finanzminister Ueli Maurer will mit einem Label Klarheit schaffen. Keystone

Grün ist die Farbe der Stunde – auch bei Finanzanlagen. Doch was genau ist grün? Die Antworten können sehr unterschiedlich ausfallen, wie die EU mit der Aufnahme von Atomstrom und Energie aus Gaskraftwerken in ihr Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige Aktivitäten gerade vordemonstriert hat.

Während die EU-Regulierung für das Europa-Geschäft der international ausgerichteten Schweizer Finanzdienstleister selbstredend massgebend ist, orientiert sich die Schweiz beim eigenen Regulierungsansatz doch lieber an den Empfehlungen des Regulierungsarmes der G20-Länder – konkret: an den Anregungen der sogenannten «Taskforce for Climate-Related Financial Disclosures», kurz TCFD genannt. «Das Momentum liegt derzeit klar bei dem globalen, auf Freiwilligkeit basierenden Referenzrahmen des TCFD und den Netto-Null-Allianzen», konstatiert Hans-Ruedi Mosberger, der bei der Bankiervereinigung für das Nachhaltigkeitsthema verantwortlich ist.

Ein weltweit verbindliches Regelwerk ist das, was sich kleine, offene Volkswirtschaften wie die Schweiz immer wünschen. Im Thema «Sustainable Finance» hat die Regierung zusammen mit der Finanzbranche eine Chance identifiziert, die Wettbewerbsfähigkeit des Finanzplatzes zu stärken. «Der Weg zum Ziel ist eine rasche und glaubwürdige Umsetzung der klimabezogenen Offenlegungsstandards gemäss TCFD», sagt Mosberger.

Label für Anleger

Dementsprechend unterstützen die Schweizer Banken und Vermögensverwalter denn auch die recht ehrgeizig anmutenden Pläne des Finanzdepartements von Ueli Maurer: Dieses will ein Gütesiegel oder «Climate Score» für die Klimaverträglichkeit von Finanzanlagen schaffen. Das Label soll dem Anleger Auskunft darüber geben, inwieweit seine Investition mit dem Ziel des Pariser Klimagipfels in Einklang steht, die globale Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.

Hinter dem impliziten Temperaturanstieg, wie ihn unter anderen auch der Indexanbieter MSCI seit November für weltweit fast 3000 Unternehmen anzeigt, stehen aber komplexe Berechnungen, die auf vielfältigen, zukunftsgerichteten Annahmen basieren. Zudem basiert das System auf den Versprechen der Firmen bezüglich ihres eigenen Zeitplans für den CO 2 -Ausstieg.

Mutiger Schweizer Ansatz

Unterschiedliche Berechnungsmethoden können freilich zu grossen Differenzen in den Ergebnissen führen. Das Schweizer Finanzdepartement will diesem Problem mit Hilfe einer Zertifizierung vergleichbarer Berechnungsmethoden beikommen. Peter Zollinger, Leiter Impact Research bei der auf nachhaltige Anlagen spezialisierten Zürcher Globalance Bank, findet den Schweizer Ansatz mutig: «Ich glaube nicht an die absolute Genauigkeit von Modellen und ziehe pragmatische Ansätze wie den alle Investitionen umfassenden impliziten Temperaturanstieg den technokratischen Taxonomie-Bestrebungen vor», sagt der Banker, der am runden Tisch des Bundes zur Entwicklung des Klima-Benotungssystems mitwirkt.

Staatssekretärin für internationale Finanzfragen, Daniela Stoffel. Keystone

Das System soll nach Massgabe des für das Projekt zuständigen und von Daniela Stoffel geleitete Staatssekretariates für Internationale Finanzfragen (SIF) noch im laufenden Jahr zur Anwendungsreife gebracht werden, erste Eckwerte sollten im Sommer vorliegen. Manche Beobachter halten den Zeitplan angesichts der Komplexität des Vorhabens für allzu ehrgeizig. Das Tempo sei aber ein entscheidender Faktor, um den angestrebten Wettbewerbsvorteil für den Finanzplatz zu erlangen, gibt Hans-Ruedi Mosberger von der Bankiervereinigung zu bedenken.

Bei dem Ziel hoffen die Schweizer auch auf eine rasche Anerkennung des eigenen «Climate Scores» durch den Londoner Finanzplatz. Seit dem Brexit befinden sich die beiden Finanzplätze auf einem Kurs der gegenseitigen Annäherung. Die Länder planen den Abschluss eines umfassenden Dienstleistungsabkommens innert nützlicher Frist.

Klimaberichterstattung für Firmen mit 500 Angestellten und mehr

Derweil forciert die Schweizer Regierung auch die Schaffung verbindlicher Regeln über die Klimaberichterstattung von grossen inländischen Unternehmen. Eine entsprechende Vorlage soll bereits im April in die Vernehmlassung geschickt werden. Betroffen wären Unternehmen ab 500 Mitarbeitenden, welche im Einklang mit dem Vorgehen der EU die Risiken klimarelevanter Tätigkeiten sowohl für die eigene finanzielle Situation als auch für die Umwelt beziehungsweise für das Klima darstellen sollen. Der Bundesrat orientiert sich dabei auch an den Vorgaben, welche der Gegenvorschlag zu der im Herbst 2020 nur knapp verworfenen Konzernverantwortungsinitiative vorgibt.

Das im vergangenen Jahr an der Urne ebenfalls verworfene CO 2 -Gesetz war dagegen ein Rückschlag auf dem Weg der Schweiz zu einem globalen Hub für nachhaltige Finanzanlagen. Umso stärker versucht die Regierung, die Branche nun zur Eigeninitiative anzustiften. Der rasche Beitritt von Finanzdienstleistern zu globalen «Netto-Null-Allianzen», in denen sich die Mitglieder auf die Einhaltung verbindlicher Ziele verpflichten, ist denn auch ein erklärtes politisches Ziel.

