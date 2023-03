Klimaneutraler Käse? Firmen sollen grüne Werbeversprechen belegen

Greenwashing Klimaneutraler Käse? Bei der Werbung sind Schweizer Firmen frei – doch nun regt sich Widerstand Die Westschweizer Nationalrätin und Konsumentenschützerin Sophie Michaud Gigon macht Druck auf den Bundesrat: Er soll Richtlinien erlassen, um Greenwashing in der Werbung zu verhindern. Pascal Michel Jetzt kommentieren 14.03.2023, 11.35 Uhr

Die Käserei Holzhof in Amlikon TG produziert laut eigenen Angaben den ersten klimaneutralen Tilsiter. Bild: Reto Martin

In der Mitte des roten Tilsiter-Laibs prangt ein grosses Versprechen: «Klimaneutral» steht auf dem Käse vom thurgauischen Holzhof in Amlikon-Bissegg. Eingerahmt wird die vielversprechende Botschaft mit einem grünen Kreis und vier Blättern.

Dieser «klimaneutrale» Tilsiter sorgte im vergangenen Jahr für kontroverse Diskussionen. Kann ein Käse tatsächlich so produziert werden, dass er gar keinen ökologischen Fussabdruck mehr hinterlässt? Nein, werfen Kritiker ein, denn die Milchproduktion und der dabei entstehende Methanausstoss werden gar nicht in die Rechnung einbezogen. Urs Hänni, Chef der Sortenorganisation Tilsiter, kontert: Es sei klar kommuniziert worden, dass der Milchkreislauf nicht berücksichtigt werde.

Zwei Vorstösse fordern neue Massnahmen

Auch wenn die Käserei Holzhof dank ihrer Biogasanlage von der Firma Swiss Climate tatsächlich als «CO 2 -neutral» ausgezeichnet wurde, wirft der Fall ein Licht auf das dürftig regulierte Geschäft mit den grossen Werbeversprechen. Mittlerweile wird fast alles «klimaneutral» verkauft – von den Handyabos der Swisscom über das Mineralwasser von Valser bis zum Beton von Holcim. Sogar die Werbeagenturen haben sich vor nicht allzu langer Zeit zu einer Allianz zusammengeschlossen, die wiederum «klimaneutrale» Werbung machen will.

Anders als etwa in Frankreich, wo seit diesem Jahr ein neues Gesetz greift, kann hierzulande jedes Unternehmen von seinen Produkten behaupten, sie seien «klimaneutral», «natürlich» oder «biologisch abbaubar», ohne dies beweisen zu müssen. Das Schweizer Recht kenne keine Vorgaben dazu, wie umweltbezogene Angaben über Produkte durch Werbende begründet oder belegt werden müssten, erklärte der Bundesrat im vergangenen Herbst auf eine Anfrage von Grünen-Nationalrätin Sophie Michaud Gigon.

Und somit können eigentlich alle behaupten, was sie wollen. Zwar könnte auch solche Werbung unter das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) fallen und als irreführend oder unrichtig eingestuft werden. Doch die Hürden dafür sind hoch.

Deshalb will Gigon, die auch Direktorin der Westschweizer Konsumentenschutzorganisation Fédération Romande des Consommateurs (FRC) ist, nun diese Lücke schliessen. Dazu reicht sie diese Woche gleich zwei Vorstösse ein. In einem Postulat verlangt sie, dass eine Studie die Verwendung von Behauptungen wie «umweltfreundlich» oder «CO 2 -neutral» auswertet und analysiert, inwiefern solche Werbung mit dem UWG kompatibel ist.

Zusätzlich beauftragt sie den Bundesrat mit einer Motion, zusammen mit der Wirtschaft und Verbänden «Richtlinien zur wirksamen Bekämpfung des Greenwashing im Bereich der Werbung auszuarbeiten».

Sophie Michaud Gigon kritisiert, dass Versprechen wie «natürlich» oder «umweltfreundlich» so weit verbreitet seien, dass für Konsumentinnen und Konsumenten gar nicht mehr ersichtlich sei, welche Produkte tatsächlich ökologisch seien. Da der Bundesrat bereits klarstellte, dass er das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb nicht revidieren werde, setzt die grüne Nationalrätin nun auf Richtlinien, die eine Arbeitsgruppe erarbeiten soll.

In Frankreich droht eine happige Busse

«Es braucht klare und verbindliche Richtlinien für die Umweltkommunikation», fordert Michaud Gigon. Als Vorbild dient ihr die Europäische Union. Dort hat die EU-Kommission jüngst Verbote für verschiedene Umweltaussagen in der Werbung vorgeschlagen. Gewisse Länder haben diese schon umgesetzt.

So ist es Firmen in diesen Staaten verboten, ein Nachhaltigkeitssiegel zu verwenden, das nicht zertifiziert wurde. Ebenso müssen Versprechen wie «klimaneutral» in einem jährlichen Bericht belegt werden. In Frankreich ist seit diesem Jahr ein entsprechendes Gesetz in Kraft. Firmen, die zu Unrecht mit Begriffen wie «klimaneutral» oder «nachhaltig» werben, droht eine Busse bis zu 100’000 Euro.

Im Nationalrat wird es das Anliegen der Westschweizer Konsumentenschützerin schwer haben. Einen ähnlichen Vorstoss versenkte die grosse Kammer noch letzten Sommer deutlich mit 114 zu 67 Stimmen. Die Gegner erklärten, die geltende Gesetzgebung biete genügend Schutz, wertende und moralische Begriffe in einem Gesetz seien heikel.