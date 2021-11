Lukas Gähwiler: Der UBS-Vize will sein Ringier-Mandat behalten

Grossbank Der Alibi-Schweizer: Dem designierten UBS-Vizen eilt ein zwiespältiger Ruf voraus Lukas Gähwiler soll das Schweizer Sprachrohr der Bank werden. In dieser Funktion ist offenbar nicht einmal seine Nebenrolle als Ringier-Verwaltungsrat ein Problem. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 23.11.2021, 05.00 Uhr

Lukas Gähwiler soll Vizepräsident der UBS werden.

Der designierte irisch-amerikanische UBS-Präsident Colm Kelleher steht für die fortgesetzte Internationalisierung der grössten Schweizer Bank. Aber wofür steht dessen künftiger Vize Lukas Gähwiler? Er soll UBS «in den wichtigsten Schweizer Verbänden und Branchenorganisationen sowie bei politischen Interaktionen repräsentieren». So steht es in der Medienmitteilung, mit der die Bank am Samstagmorgen die geplanten Veränderungen im Verwaltungsrat und insbesondere die schon länger fällige Nachfolge des langjährigen Präsidenten Axel Weber kommunizierte.

«Freude und Stolz»

Die Nominierung erfülle ihn «mit Freude und Stolz», liess sich der 56-jährige Ostschweizer in dem Communiqué zitieren. Daran ist nicht zu zweifeln, immerhin bedeutet die Berufung für den einstigen Lehrling der St. Galler Kantonalbank quasi die Krönung der Karriere.

Doch viel Einfluss dürfte Gähwiler in dem Aufsichtsgremium nicht erhalten. Zwar soll der aktuelle Vizepräsident Jeremy Anderson den Platz neben dem Präsidenten für den Schweizer Neuling freimachen. Doch der 63-jährige Brite bleibt «Senior Independent Director», eine Rolle, die in besonderen Situationen viel Macht verleiht.

Freilich erfüllt Gähwiler mit seiner über zehnjährigen Tätigkeit für UBS (zuletzt als Präsident von UBS Schweiz) ohnehin nicht die Kriterien eines «unabhängigen» Verwaltungsrates. Doch es gibt andere Hinweise die vermuten lassen, dass der nächste UBS-Vizepräsident eher die Funktion eines helvetischen Feigenblattes in der längst ausländisch geführten Grossbank einnehmen soll.

Gähwiler will Ringier-Verwaltungsrat bleiben

Martin Blessing wurde einst bei der UBS Lukas Gähwiler vorgezogen.

Ein Beispiel dafür ist Gähwilers Mitgliedschaft bei Ringier, dem grössten Medienkonzern in der Schweiz. Gähwiler wurde im Juni 2017 in das Gremium gewählt, nachdem er im Jahr davor als UBS-Schweiz-Chef durch den deutschen Manager Martin Blessing ersetzt worden und aus dem operativen Geschäft der UBS ausgeschieden war. Vor diesem Hintergrund soll sich Gähwiler besonders über die Berufung Ringiers gefreut haben, erinnern sich Beobachter. Die Beziehung zu Ringier-Chef Marc Walder sei auch heute sehr eng.

Doch Medien sind für prominente Wirtschaftsvertreter bekanntlich ein glitschiges Terrain. Es lauern Interessenskonflikte. Für Otfried Jarren, Professor am Institut für Publizistikwissenschaft der Universität Zürich, lagen diese im Fall Gähwiler-Ringier «auf der Hand», wie er dem «Tages-Anzeiger» damals sagte. Jarren sagte auch Ringier müsse «sicherstellen, dass Interessenskonflikte sauber gehandhabt» würden. «Seit Lukas Gähwiler im Juni 2017 Einsitz in den Ringier Verwaltungsrat genommen hat, hat es keinen Interessenkonflikte gegeben - weder für Ringier noch für Lukas Gähwiler als Verwaltungsratsmitglied», heisst es bei Ringier. «Falls sich perspektivisch ein Interessenkonflikt ergeben würde, sehen die Regularien von Ringier vor, dass Lukas Gähwiler in den Ausstand treten würde.» Eines ist jedenfalls klar: Gähwiler wird den Verwaltungsratsposten beim Medienhaus auch nach seiner Wahl zum UBS-Vize behalten, wie ein UBS-Sprecher auf Anfrage sagte.

Ob die UBS mit Gähwiler wenigstens «es birebitzeli» schweizerischer bleibt als ohne den «Swiss Banker durch und durch», wie der «Sonntagsblick» verspricht, wird sich allerdings noch weisen müssen. Klar scheint immerhin, dass der Mann aus der St. Galler Gemeinde Goldach mit seiner einfachen Sprache das breite Publikum besser und schneller erreicht als technokratisch geschulte Top-Manager, die aber keine hiesige Landessprache sprechen.

Im Bratwurst-Gespräch mit dem Volk

Gähwiler war 2010 dem Ruf von Oswald Grübel gefolgt, um von der Credit Suisse zur UBS zu wechseln. Dort unternahm er als Chef des Schweizer Retail-Geschäftes viel, um das in der Finanzkrise arg ramponierte Image der UBS aufzupolieren. So tourte er durchs Land, um die Investitionen in die Modernisierung des Filialnetzes als Beleg für die Verbundenheit der Bank mit der Scholle zu verkaufen.

Bald wurde Gähwiler auch schon als Regulierungsgegner in die öffentliche Arena geschickt. Er plädierte für eine institutionalisierte «Regulierungsbremse» nach dem Vorbild der Schuldenbremse. Wieso es eine Deregulierungsoffensive brauche, illustrierte er gerne mit einer Bratwurst-Analogie. Wenn er heute eine Bratwurst kaufen wolle – und so laufe es auch in den Banken – nehme ihn der Metzger zur Seite, erinnere ihn an Cholesterinwert und Body-Mass-Index, hohen Fettgehalt der Bratwurst usw. «Da kaufe ich die Bratwurst nicht mehr, ich will sie aber. Das geht doch Richtung Entmündigung der Bürger», sagte Gähwiler etwa 2015 bei einer Veranstaltung im Aargau unter grossem Publikumsapplaus.

Als Präsident des Arbeitgeberverbandes der Banken sagte Gähwiler 2017: «In fünf bis zehn Jahren können wir uns Frühpensionierungen schlicht nicht mehr leisten.» Er plädierte für längeres Arbeiten im Alter obschon Personalpolitik der Banken in jener Zeit erwiesenermassen in die andere Richtung ging. Zwei Jahre später sagte er in der gleichen Funktion mit Blick auf die langfristigen Folgen der Automatisierung in der Bankwirtschaft : «Die Vorbereitungen auf den Arbeitsmarkt von morgen sind vergleichbar mit der Planung der Mondlandemission vor 50 Jahren.»

Zu wenig Gewicht bei den Entscheidern

In der Medienmitteilung vom vergangenen Samstag bezeichnet Axel Weber Gähwilers Beiträge zugunsten der UBS als «signifikant». Er geniesse weitherum breite Anerkennung als einer der angesehensten Banker der Schweiz. Um in den obersten Sphären der Schweizer Politik und der Finanzmarktaufsicht (Finma) ernst genommen zu werden, müsste Gähwiler aber einen wertvolleren Pass als jenen des Vizepräsident und Alibi-Schweizers vorweisen können, meint ein Insider kritisch.