Das steckt hinter der Verschiebung der Credit-Suisse-Zahlen

Daniel Zulauf 09.03.2023, 13.37 Uhr

Gab am Donnerstag keine Zahlen bekannt: die Credit Suisse. Bild: Andrea Zahler/CH Media

Die Nerven der Credit-Suisse-Aktionäre sind angespannt. Die Bank steckt in einem heiklen Transformationsprozess, in dem sie sich keine teuren Fehler mehr leisten darf. Vor diesem Hintergrund löste das Institut mit der ad hoc gemeldeten, kurzfristigen Verschiebung der auf Donnerstag terminierten Publikation des Geschäftsberichtes grosse Hektik an der Börse aus.

Am späteren Vorabend der geplanten Veröffentlichung habe sich die amerikanische Börsenaufsicht (SEC) gemeldet und in einer offenbar schon länger andauernden Diskussion zwischen Bank und Behörde über die «technische Bewertung» nachträglich revidierter Cashflow-Rechnungen der Jahre 2020 und 2019 neue Einwände ins Spiel gebracht, die auch die entsprechenden Kontrollen dieser Revisionen betrafen.

Die bereits im Februar veröffentlichten Zahlen der Bank für das Geschäftsjahr 2022 seien aber nicht betroffen, betonte die Bank. Dennoch habe das Management entschieden, die Publikation des aktuellen Geschäftsberichtes «vorsichtshalber» und «für kurze Zeit» zu verschieben. Zu den Gründen der auch im Zeitpunkt ungewöhnlichen SEC-Intervention machte die Credit Suisse keine Angaben.

Aktie nahe am Rekordtief

Für die spontane Vermutung, nach der die Bank die Liquiditätsposition ihrer amerikanischen Tochtergesellschaft besser aussehen liess, um eine Dividende an das Schweizer Stammhaus abführen zu können, fanden sich in der Analyse der im Geschäftsbericht 2021 dargestellten Cashflow-Revisionen keine plausiblen Hinweise.

Dasselbe gilt für die These, die Bank könnte ihren Neugeldzufluss beschönigt haben. Tatsächlich addieren sich die Cashflow-Revisionen zu einem Nullsummenspiel. Die Cash-Position bleibt in der ursprünglichen und in der revidierten Darstellung unverändert. Auch andere wichtige Kennzahlen scheinen sich durch die Revision nicht verändert zu haben. Die Skepsis der Aktionäre blieb indessen bestehen. Die Aktien haben ihre morgendlichen Verluste bis nach der Mittagszeit auf zeitweise über 6 Prozent ausgebaut. Die Titel touchierten das Rekordtief von 2.5 Franken.

