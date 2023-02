Credit Suisse schreibt den zweitgrössten Verlust ihrer Geschichte

Grossbank Die Credit Suisse geht durch das Fegefeuer Nach einem historischen Milliardenverlust ist auch für 2023 ein «erhebliches» Minus programmiert. Der notfallmässige Rück- und Umbau der Traditionsbank birgt beträchtliche Risiken. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 09.02.2023, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Über ihr entlädt sich ein heftiges Gewitter: Grossbank Credit Suisse. Fabrice Coffrini / AFP

«Eine überwältigende Mehrheit der Kunden bleibt uns treu, dafür sind wir sehr dankbar.» Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner wollte am Donnerstag auf einer Telefonkonferenz mit Medienschaffenden offensichtlich den Beweis erbringen, dass es mit der Restrukturierung der Bank tatsächlich «sehr gute Fortschritte» gäbe, wie es im Titel der Pressemitteilung heisst. Die vorliegenden Leistungszahlen vermögen diese Feststellung aber nicht zu untermauern.

Die Credit Suisse beendet ein «schreckliches» Jahr, wie es Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann schon bei früherer Gelegenheit bezeichnet hatte, mit einem Verlust von 7,3 Milliarden Franken. Nur 2008, im dunkelsten Jahr der globalen Finanzkrise, war das Minus noch um eine Milliarde Franken höher ausgefallen. Nur hatte die Credit Suisse damals noch einen Grossteil jener gut zwölf Milliarden Franken auf der hohen Kante, die sie Ende 2006 aus dem Verkauf der Winterthur Versicherung an die Axa gelöst hatte.

CS-Verwaltungsratspräsident Axel Lehmann Gian Ehrenzeller / AP

Das Polster ist weg

Dieses Polster ist längst aufgezehrt. 2021 schrumpfte das Eigenkapital auf ein Niveau, auf dem das Schweizer Stammhaus das ab 2028 geltende aufsichtsrechtliche Kapitalminimum nicht mehr erfüllte. Um die Lücke in nützlicher Frist füllen zu können, hätte das Stammhaus hohe Dividendeneinnahmen von der konzerneigenen Investment Bank benötigt.

Aber dafür hätte diese Risiken eingehen müssen, die der Konzern mit seinem knapp gewordenen Kapitalkleid ganz einfach nicht mehr zu tragen imstande war. Im Lauf des vergangenen Jahres verschlimmerte sich die Lage zusehends, bis im Herbst Gerüchte über Liquiditätsnöte Kunden, Investoren und Gläubiger in Alarmbereitschaft versetzten.

Vor diesem Hintergrund sieht sich das rundum erneuerte Management um Ulrich Körner nun gezwungen, einen forcierten Rückbau des Konzerns durchzupeitschen und möglichst rasch die Auslagerung der Investment Bank voranzutreiben. Die Rettungsmannschaft schon einiges erreicht. Im November gelang eine notfallmässige Kapitalerhöhung im Umfang von vier Milliarden Franken unter Beizug neuer Investoren unter anderem aus Saudiarabien.

Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner Michael Buholzer / EPA

Der Verkauf gewisser risikokapitalbindender - aber auch profitabler - Geschäftseinheiten ist so weit vorangekommen, dass die Bank noch vor dem Sommer einen Abschluss mit einem Gewinn von 800 Millionen Franken erwartet. Ein bedeutender Teil der bis 2025 geplanten Kosteneinsparungen von 2,5 Milliarden Franken ist bereits realisiert. Fast ein Drittel der 9000 abzubauenden Stellen wurde noch vor Jahresende aufgehoben. 2023 werden 1,2 Milliarden Franken weniger Kosten anfallen.

Der Deal mit Michael Klein

Auch die Auslagerung der Investmentbank CS First Boston geht voran. In einer separaten Mitteilung kommunizierte Credit Suisse am Donnerstag den Kauf der New Yorker Kapitalmarktberatungsfirma M. Klein & Company zum vorläufigen Preis von 175 Millionen Dollar. Die Firma gehörte dem früheren Credit-Suisse-Verwaltungsrat Michael Klein, der nun als CEO von Credit Suisse USA und als designierte CEO von CS First Boston ins operative Management gewechselt hat.

Alles anzeigen

Klein bekommt für seine 40 Mitarbeitende zählende Firma nur wenig Cash, dafür Anrechte zum Bezug von First-Boston-Aktien, wenn diese wie geplant Ende 2024 oder 2025 via Börsengang für Drittinvestoren geöffnet wird.

Die Umsetzungsrisiken des Grossumbaus, mit dem sich Credit Suisse auch von einstigen globalen Ambitionen verabschiedet, sind beträchtlich. Das zeigt nicht zuletzt der viel kritisierte und wenig transparente Deal mit Michael Klein. Dieser komme viel zu günstig in den Besitz einer alteingesessenen Wall Street Bank, monieren Kritiker. Tatsächlich muss man vermuten, dass der Deal eine Art Gegenleistung für Kleins hervorragendes Netzwerk und seine offenbar engen Kontakte zu kapitalkräftigen Investoren sehen.

Solche Qualitäten werden bei der Reanimation der in den vergangenen Monaten förmlich implodierten Investment Bank aber zweifellos dringend gebraucht. Ob Klein den Exodus der besten Talente bei First Boston aber effektiv stoppen beziehungsweise den Trend sogar umdrehen kann, wird sich noch weisen müssen. Lehmann, Körner und das CS-Management können derzeit nur hoffen, dass dem «Rainmaker» der Wall Street dieser Streich gelingt.

Teurer Umbau

Derweil geht der Kostenrückbau im Gesamtkonzern weiter. Die Bank erwartet nach Restrukturierungsaufwendungen von über 300 Millionen Franken im vergangenen Jahr ein Anschwellen dieses Aufwandpostens im laufenden und im kommenden Jahr auf 1,6 Milliarden respektive auf 1 Milliarden Franken. Sie rechnet nicht mit ausreichenden Erträgen, um 2023 einen weiteren «erheblichen Verlust» verhindern zu können.

Tatsächlich schwimmen der Bank im Kerngeschäft Vermögensverwaltung gerade die Felle davon. Über 120 Milliarden Franken haben die Kunden 2022 von ihren Konti abgezogen – 90 Prozent davon im Schlussquartal, als die brenzlige Lage des Instituts auch für aussenstehende offensichtlich wurde. Mit dem Verlust an Kundengeldern kommen der Bank natürlich erhebliche Zins- und Gebühreneinnahmen abhanden. In der Investment Bank schlägt die Aufgabe ganzer Geschäftsfelder voll ins Kontor. Die Erträge aus dem Verkauf und Handel mit Aktien sind im Schlussquartal des Jahres um sage und schreibe 96 Prozent eingebrochen.

Körner glaubt, dass die Credit Suisse 2024 wieder in die schwarzen Zahlen zurückkommen wird. Er betont, die Prognose basiere auf sehr konservativen Annahmen. Das mag stimmen, aber sehr konservative Prognosen macht nur jemand, der auch mit sehr vielen unbekannten Risiken rechnet. Solche sind in der Credit Suisse allgegenwärtig. Auf ihrem Weg zurück zur Tugend muss die Bank das Fegefeuer durschreiten. Je länger das dauert, desto schlimmer werden ihre Verbrennungen sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen