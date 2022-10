Credit Suisse verabschiedet sich von der internationalen Bühne

Grossbank Die Credit Suisse nimmt Abschied von der Wall Street und von der Weltbühne – bald kommt es zur brisanten Versammlung Das Management der Grossbank um Präsident Axel Lehmann und CEO Uli Körner sieht sie an einem «kritischen Wendepunkt» angelangt. Sie muss massiv schrumpfen und braucht trotzdem neues Kapital. Die nächste Generalversammlung verspricht spannend zu werden. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 27.10.2022, 17.00 Uhr

Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner stellt die neue Strategie der Bank vor. Keystone

Der Credit Suisse steht ein Umbau bevor, dessen Ausmass weit über die diversen Restrukturierungsversuche der vergangenen Jahre hinausgeht. Die 166 Jahre alte Traditionsbank sei an einem «kritischen Wendepunkt» angelangt, sagte ihr Präsident Axel Lehman am Donnerstag in London vor Finanzanalysten. CEO Uli Körner präsentierte daraufhin seinen Plan für einen «radikalen und transformativen» Kurswechsel.

Die Wortwahl des deutschen Chefmanagers ist nicht übertrieben. Wenn das Vorhaben plangemäss umgesetzt werden kann, wird die Credit Suisse der Zukunft völlig anders aussehen als heute. Das beginnt mit der Zahl der Mitarbeitenden: Nicht weniger als 9000 Stellen sollen bis Ende 2025 gestrichen werden. Zurzeit zählt die Bank rund 53’000 Angestellte. Allein bis Ende Jahr werden 2700 Jobs abgebaut – in sehr vielen Fällen wird es wohl zu Kündigungen kommen. Viele davon wohl auch in der Schweiz. Lehman sagte, dass in der Schweiz bis Ende 2025 von den derzeit gut 16’000 Stellen rund 2’000 wegfallen könnten.

Die Bank reduziert ihr Ertragspotenzial

Die Credit Suisse wird aber noch mehr schrumpfen als der angekündigte Stellenabbau vorwegnimmt – vor allem in der Investment Bank. In dieser lagen zum Ende des vergangenen Jahres sogenannte Risikoaktiven im Wert von 88 Milliarden Franken oder 30 Prozent des Gesamtkonzerns. Zu den Risikoaktiven gehören Kredite oder Handelsbestände an Wertpapieren. Sie bilden sozusagen den Boden, auf dem eine Bank ihre Geschäfte macht. Die Credit Suisse will diese Risikoaktiven in der Investment Bank bis 2025 um weitere 40 Prozent verringern, nachdem die Bestände schon in den Vorjahren stetig zurückgefahren worden waren.

So braucht die Credit Suisse weniger Eigenkapital. Aber sie reduziert auch ihr Ertragspotenzial. Zudem soll die Investment Bank aufgeteilt und vom restlichen Konzern teilweise abgetrennt werden. Das gilt zunächst für das Geschäft mit Wertpapierverbriefungen, in dem die Credit Suisse eine weltweit führende Stellung einnimmt. Die Bank nimmt Hypotheken und andere Kredite auf die eigene Bilanz, verpackt sie in Anleihen und verkauft diese an Drittinvestoren. Das Geschäft war in der Vergangenheit zeitweise überaus lukrativ. Aber es braucht viel Kapital, das die Credit Suisse nicht mehr hat. Deshalb soll es bis Mitte 2023 zum grössten Teil von einem Konsortium unter Führung der US-Investmentgesellschaft Apollo übernommen werden.

Die CS sagt der Wall Street Adieu

Auch das kapitalmarktbezogene Geschäft mit Unternehmensfinanzierungen mit der dazugehörenden Fusions- und Übernahmeberatung soll schrittweise abgespalten werden. Das Business soll unter dem Namen CS First Boston als «Partnerschaft» mit vorläufiger Mehrheitseigentümerschaft der Credit Suisse neu lanciert werden. Als CEO übernimmt der 59-jährige Amerikaner Michael Klein, der seit 2018 im Verwaltungsrat der Credit Suisse sitzt und diesen nun verlassen wird. Der bisherige Investmentbank-Chef Christian Meissner hat seinen Job per sofort an den Nagel gehängt.

Die Abspaltung von CS First Boston werde schrittweise vor sich gehen, um schliesslich vielleicht in einem Börsengang zu enden, erklärte Körner den Weg. Das Potenzial von First Boston, das weit in die Geschichte der Wall Street zurückreicht, werde durch das neue Geschäftsmodell viel besser ausgeschöpft, meinte Körner. Für die Credit Suisse, die First Boston 1978 in einer Krisensituation erworben hatte und so zur ersten europäischen Bank mit einer Top-Adresse an der Wall Street avancierte, neigt sich damit ein langes, teilweise überaus erfolgreiches, oft aber auch ungemein verlustreiches Abenteuer dem Ende zu.

Die Kapitaldecke ist dünn

Dieser Rückbau hat unmittelbare Folgen auch in der Credit-Suisse-Rechnung. So musste die Bank zu Lasten des dritten Quartals Steuerguthaben aus früheren Verlusten im Wert von 3,6 Milliarden Franken abschreiben, die sie bei Fortführung des Wall-Street-Geschäfts mit künftigen Gewinnen hätte verrechnen können. Als Folge resultierte der vierte Quartalsverlust in Folge in Höhe von vier Milliarden Franken.

Dieser Verlust ist ein Grund, weshalb die Bank nun auch noch eine Kapitalerhöhung im Umfang von vier Milliarden Franken durchführen will. Die Kernkapitalquote ist von 13,5 Prozent per Ende Juni auf nur mehr 12,6 Prozent gefallen, nachdem sie vor Jahresfrist noch 14,4 Prozent betragen hatte. Regulatorisch verfügt die Bank zwar immer noch über mehr als genug Kapital, mit Blick auf den anstehenden Grossumbau und die damit verbundenen Umsetzungsrisiken ist das Kapitalkleid trotzdem aber ziemlich knapp bemessen.

Liquidität hat sich verschlechtert

Auch mit Blick auf die verunsicherten Kunden braucht die Credit Suisse mehr Kapital. Diese hatten im dritten Quartal 12,9 Milliarden Franken von der Bank abgezogen. Und die Dynamik der Kapitalrückzüge hat sich in ersten beiden Oktoberwochen «substanziell» beschleunigt, wie die Bank in ihrem Quartalsbericht schreibt. Sie machte die vielen Negativschlagzeilen und die falschen Gerüchte in den sozialen Medien verantwortlich dafür. Die Liquidität habe sich als Folge der Geldabflüsse verschlechtert, räumte Finanzchef Dixit Joshi ein, ohne konkreter zu werden. Inzwischen hätten sich die Abflüsse deutlich abgeschwächt.

Möglicherweise hat die Dramatik der vergangenen Wochen den Kapitalbedarf der Bank aber schlagartig erhöht. Nicht weniger als vier Milliarden Franken will der Credit-Suisse-Verwaltungsrat Ende November bei seinen bestehenden Aktionären, vor allem aber auch bei neuen Investoren aufnehmen. Am 23. November soll eine ausserordentliche Generalversammlung die Ausgabe neuer Aktien im Wert von 1,85 Milliarden Franken an eine Gruppe von ausgewählten, qualifizierten Investoren beschliessen.

Widerspruch gegen die Saudis?

Allein die Saudi National Bank hat sich bereits zur Zeichnung von Credit-Suisse-Aktien im Wert von 1,5 Milliarden Franken verpflichtet. Unter der Voraussetzung, dass die Aktionäre zustimmen, steigt sie mit einer Beteiligung von 9,9 Prozent zur grössten Aktionärin der Credit Suisse auf.

Darüber hinaus sollen die Credit-Suisse-Aktionäre einer zweiten Kapitalerhöhung im Umfang von 2,15 Milliarden Franken zustimmen. Die Zeichnungsrechte dieser Emission sollen den bestehenden Aktionären vorbehalten bleiben. Die Emission könnte auch auf vier Milliarden Franken aufgestockt werden, für den Fall, dass die Aktionäre die erste Tranche ablehnen sollten. Die Generalversammlung in knapp vier Wochen verspricht spannend zu werden, zumal die Saudis als neue Hauptaktionäre der Schweizer Grossbank vielerorts kaum auf Zuspruch stossen dürften.

