Credit-Suisse-Krise und Harris: Was Investor Markus Eberle sagt

Grossbank «Jeder nachrichtenlose Tag ist positiv für die Credit-Suisse-Aktie»

Marmor, Stein und Eisen bricht – und auch die Liebe vieler Anleger zur Credit Suisse ist in den vergangenen Jahren brüchig geworden. Bild: Rafael Wiedenmeier / Getty

Wohin steuert die Credit Suisse? Die bange Frage treibt Kunden, Mitarbeitende und nicht zuletzt die Aktionäre seit Monaten um. Soeben hat die ehemals grösste CS-Aktionärin, die US-Investmentgesellschaft Harris Associates, ihren definitiven Ausstieg bekannt gemacht.

Der Zürcher Investor Markus Eberle zerbricht sich darüber nicht den Kopf: «Der Restverkauf zu historischen Tiefkursen am Ende einer langen und stark negativen Gesamtperformance gleicht einer Kapitulation, die uns verbliebenen Aktionären eher Mut machen sollte». Der 58-Jährige ist seit 1989 im Schweizer Aktienmarkt aktiv. Als einstiger OZ-Banker, einer Tochterfirma von Martin Ebners ehemaliger BZ-Gruppe, erlebte er hautnah die erfolgreichsten Jahre von dessen Shareholder-Aktivismus, der in den 1990er-Jahren Grosskonzerne wie UBS, ABB, Roche oder eben auch CS in Unruhe versetzte.

Inzwischen ist Eberle Miteigentümer und Vizepräsident der Beteiligungsfirma Nebag, die auf Anlagen in nicht börsenkotierte Schweizer Unternehmen spezialisiert ist. Die CS-Saga verfolgt er aus der nüchternen Perspektive eines Marktteilnehmers, der aus Erfahrung weiss, dass Krisen in der Firmenwelt nicht immer gut ausgehen müssen.

Andere Bankaktien sind weit besser gelaufen

«Über das Harris-Manöver sollte sich die Investorengemeinde eine eigene Meinung bilden», sagt Eberle angesprochen auf den Umstand, dass Harris-Anlagechef David Herro die Credit Suisse nur zehn Tage vor dem Abverkauf noch öffentlich als Übernahmekandidatin bezeichnet hatte. «Die grosse Mehrheit der Aktionärinnen und Aktionäre würde, wie ich selbst, eine Übernahme zu aktuellen Marktpreisen nie akzeptieren», kommentiert Eberle in diplomatischem Stil den auffallend lauten Abschied des einstigen Mitaktionärs.

Der ausgefuchste Investment-Profi vermag das schlimmstmögliche Szenario für die Bank zwar nicht auszuschliessen. Trotzdem hat er sich im November, anlässlich der letzten Kapitalerhöhung der Grossbank in die Reihe der Optimisten gestellt und via Bezugsrechte Aktien erworben – zu einem Preis, der etwa dem derzeitigen Börsenkurs entspricht. «Andere Bankaktien haben vom aktuellen Zinsumfeld profitiert und sind viel besser gelaufen», räumt er im Gespräch mit unserer Zeitung ein. Mehr noch als in Aktien habe er aber in hybride Anleihen von Credit Suisse investiert. Deren Kurse seien seither deutlich gestiegen, was aus Sicht des Gesamtrisikos für CS-Investoren positiv zu werten sei.

Aber« Geduld ist auf jeden Fall angebracht», sagt Eberle. Der historisch tiefe Aktienkurs bewerte die Investment Bank mit einem deutlichen Malus, erklärt er sein riskantes Investment. Gelinge es der Credit Suisse, die Investmentbank unter Führung von Michael Klein mit neuem Investorengeld auszustatten und wieder profitabel zu machen, verwandele sich der Malus in einen positiven Wert. «Wichtig ist, dass wir als Credit-Suisse-Aktionäre auch nach dieser Wende mit einem grossen Anteil an der Investmentbank beteiligt bleiben.»

120 Milliarden Franken an Kundengeldern verloren

Eberle ist zu lange im Geschäft, um nicht zu wissen, dass die erhoffte Wende auch misslingen kann. Darüber spekulieren mag er aber nicht: «Es ist nicht angebracht, im gegenwärtigen Umfeld derartige Befürchtungen zu äussern. Jetzt geht es darum, mit dem neuen Kapital und den neuen Aktionären die beschlossene Strategie effizient umzusetzen.»

Allerdings fliessen die höheren Profite aus dem Zinsgeschäft, wie sie die meisten Banken im Zuge der steigenden Leitzinsen gerade in die eigenen Kassen lenken, meilenweit an der CS vorbei. Die Bank hat 2022 Kundengelder in Höhe von über 120 Milliarden Franken verloren. Sie musste die abgeflossene Liquidität durch die Ausgabe von Anleihen ersetzen und den Investoren das Risiko mit sehr hohen Zinsen abgelten, die im laufenden Jahr um die 500 Millionen Franken verschlingen werden. «Natürlich geht der Bank so ein Teil der verbesserten Zinsmargen verloren. Aber sie wird alles tun, die Anleihen möglichst schnell zurückzuzahlen, sobald das Geschäft stabilisiert ist», glaubt Eberle.

So weit ist die Bank aber noch lange nicht. «Schade, dass vor einem Monat die 900-Millionen-Franken schwere Platzierung von 2,7 Millionen Roche Inhaberaktien nicht über die historisch mit Roche verbundene Credit Suisse, sondern über die UBS abgewickelt wurde», bedauert Eberle und gibt damit ein anschauliches Beispiel dafür, wie der Bank mit dem Verlust von Schlüsselangestellten auch substanzielle Geschäfte abhandenkommen.

Einstmals Seite an Seite mit Martin Ebner: Markus Eberle hat die Credit Suisse seit mehr als 30 Jahren im Blick. Bild: zvg

Talente lassen sich nur mit finanziellen Anreizen binden

Ein Rezept, wie das Credit-Suisse-Management die besten Talente halten könnte, hat auch Eberle nicht. «Leider scheint es, dass sich viele Talente nur mit finanziellen Zusatzanreizen binden lassen. Dabei wäre es doch ein besonderer Stolz, den Turnaround dieser traditionsreichen Schweizer Bank mitgestalten zu dürfen», meint er. «Der stabile Anker in der Gruppe ist und bleibt das Schweizer Geschäft unter Führung von André Helfenstein», sagt Eberle und macht damit auch klar, welchen Namen er definitiv nicht unter den derzeitigen Austrittskandidaten zu finden hofft.

Schlechte Nachrichten, wie die scharfe Greensill-Rüge der Finanzmarktaufsicht Finma von vergangener Woche, werden bei der Credit Suisse in absehbarer Zeit an der Tagesordnung bleiben. So steht der Bank auch die Finma-Rüge zum 5-Milliarden-Dollar-Verlust aus einem völlig aus dem Ruder gelaufenen Kreditgeschäft mit dem US-Hedgefonds Archegos noch bevor. «Im Fall Archegos hat das Risikomanagement bei vielen Banken versagt», sagt Eberle.

Besonders negativ aufgefallen sei die Credit Suisse mit Entscheidungen zum Ausstieg aus dem Archegos-Engagement. Der Abbau der Risiken sei viel zu spät und der Verkauf der als Sicherheiten für den offenen Kredit übernommenen Wertpapiere zum ungünstigsten Zeitpunkt erfolgt. Mit Eberles nüchterner Feststellung verbindet sich nicht nur die klare Erwartung an den Amerikaner Michael Klein, die Investmentbank mit fähigem Personal zu besetzten. Die Feststellung untermauert auch Eberles Devise: «Jeder nachrichtenlose Tag ist positiv für die Credit-Suisse-Aktie.»