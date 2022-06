Millionenteuer: Die Credit Suisse will IT-Berater loswerden

Grossbank Millionenteure Erbschaft: Warum die Credit Suisse ihre vielen IT-Berater loswerden will Die Grossbank erhofft sich von einer Neuorganisation ihrer Informatik Kosteneinsparungen von 800 Millionen Franken. Welcher Chef diese Transformation schaffen soll, ist aber nicht so klar. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

CS-Chef Thomas Gottstein. SAW / Severin Bigler

Die Credit Suisse muss weiter an der Kostenschraube drehen. Wie sie das tun will, erläuterten verschiedene Vertreter des Spitzenmanagements unter Beisein von CEO Thomas Gottstein am Dienstag anlässlich einer Präsentation vor Finanzanalysten in London.

Der Weg zum Ziel führt offensichtlich über die horrenden Informatikkosten. Das für den Bereich zuständige Geschäftsleitungsmitglied Joanne Hannaford, die Anfang Januar von Goldman Sachs zu Credit Suisse gestossen war, gab dazu einige erstaunliche Zahlen zum besten.

Der grösste Teil arbeitet in Tieflohnländern

So belaufen sich die für das laufende Jahr budgetierten Informatikkosten auf satte 3,6 Milliarden Franken, was gut einem Fünftel des von der Bank angestrebten operativen Kostenniveau von 16,5 Milliarden Franken entspricht. Ein erheblicher Teil dieser Kosten wird durch Löhne der 28’700 Mitarbeitenden generiert, die unter Führung Hannafords in den Bereichen IT und Operations der Bank tätig sind.

Zwar seien 60 Prozent dieser an der Zahl höchst beachtlichen Mannschaft in Tieflohnländern wie Indien oder Polen tätig, doch zum Team zählen auch 13’300 externe IT-Mitarbeitende, die offensichtlich den Grossteil der Beschäftigten in Hochlohnländern wie der Schweiz, USA oder Grossbritannien repräsentieren. Diese kosteten die Bank sage und schreibe 46 bis 50 Millionen Franken im Monat, wie die britische IT-Chefin auf eine entsprechende Frage eines Finanzanalysten einräumte.

Die Bank will in die Cloud

Kein Wunder, sieht Hannaford in diesem Bereich noch ein erhebliches Kosteneinsparungspotential. Schon im laufenden Jahr will sie ihr Budget um 200 Millionen Franken unterschreiten. Für die darauffolgenden zwei Jahren verspricht sie weitere Einsparungen in der Höhe von 600 Millionen Franken. Erreichen will Hannaford dieses Ziel unter anderem mit Hilfe eines «strategischen Ökosystems» von Technologiepartnerschaften, die namentlich auch eine Zusammenarbeit mit Cloud-Dienstleistern umfassen sollen.

Cloud-Dienstleister bieten externe Datenspeicherkapazitäten an und sie ermöglichen ihren Kunden ein flexibleres und Datenmanagement. Cloud-Lösungen sind auch für Grossunternehmen salonfähig geworden, seit solche Angebote preislich attraktiver geworden sind. Ein langjähriger Credit-Suisse-IT-Mitarbeiter ist von den langfristigen Vorteilen solcher Lösungen allerdings nicht überzeugt. Er glaubt, dass Cloud-Lösungen kurzfristig zwar Vorteile bringen können, wie diese auch mit dem Beizug externer IT-Berater möglich seien, doch langfristig entstünden neue Abhängigkeiten, die zu höheren Kosten führen könnten.

Muss Gottstein gehen?

Für solche Betrachtungen dürfte das Credit-Suisse-Management derzeit aber kein Musikgehör haben. Die Bank will bis 2024 den Turnaround schaffen und dabei deutlich über das Rentabilitätsniveau hinauskommen, das sie in den Jahren 2018 bis 2020 hatte, bevor sie durch die Grosspleiten Archegos und Greensill im Frühjahr 2021 arg zurückgeworfen wurde.

CEO Thomas Gottstein räumte in London ein, die vergangen 16 Monate seien schwierig gewesen, aber er gab sich zuversichtlich, das Vertrauen aller Anspruchsgruppen wieder herstellen zu können. «Wir werden die neue Credit Suisse widerstandsfähiger machen», versprach Gottstein. Viele Beobachter bezweifeln indessen, dass er diese Aufgabe noch selbst zu Ende bringen wird. Ein Chefwechsel würde nach den Milliardenverlusten im vergangenen Jahr und dem eklatanten Ertragseinbruch in den zurückliegenden Monaten jedenfalls niemanden überraschen.

