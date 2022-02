Grossbank Roche-Chef Schwan wird in den Skandalstrudel der Credit Suisse hineingezogen Drei schlechte Nachrichten diese Woche, und es ist erst Mittwoch. Grossaktionäre kündigen an, sich gegen die Wiederwahl von Verwaltungsrat Severin Schwan zu stellen. Die anderen News handeln von Milliardärsjachten und der bulgarischen Mafia. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 09.02.2022, 13.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gerät ins Visier unzufriedener Aktionäre: Roche-Chef und CS-Vizepräsident Severin Schwan. Gaetan Bally/Keystone

Die unvorteilhaften Meldungen scheinen in immer kürzeren Abständen einzutreffen für die Credit Suisse. Am Mittwochmorgen zierten gleich drei solcher News an oberster Stelle die Website der «Financial Times». Und alle drei sind erst diese Woche bekannt geworden. Die Credit Suisse gibt gerade ein trauriges Bild ab.

In der vorläufig letzten Bad News erhärtet sich, was sich vorher schon abzeichnete: Severin Schwan könnte sich bald einreihen müssen in die lange Reihe jener Manager, welche die Credit Suisse arg lädiert verliessen. Schwan ist als Roche-Chef zwar unbestritten, in seiner Amtszeit hat sich der Börsenkurs des Pharmakonzerns nahezu verdoppelt. Doch er kommt als Verwaltungsrat der Credit Suisse immer stärker unter Beschuss.

Mittwoch: Dem Erfolgsgewohnten werden Misserfolge angelastet

Zwei Grossaktionäre liessen verlautbaren, sie würden gegen Schwan stimmen, falls er an der nächsten Generalversammlung zur Wiederwahl antrete. Das berichtet die «Financial Times». Die Aktionäre gehörten zu den zehn grössten Aktionären, werden jedoch nicht mit Namen genannt. Einige andere Aktionäre hätten grosse Zweifel an Schwans Fähigkeit geäussert, die zwei Ämter bei Roche und CS gleichzeitig meistern zu können. Das Finanzblatt titelt in grossen Lettern:

«Nach Skandalen nehmen Aktionäre den Vizepräsidenten ins Visier.»

Im Visier der Aktionäre steht Schwan allerdings schon länger. Ihm wird eine Mitschuld gegeben, am abrupten Abgang des vorhergehenden Verwaltungsratspräsidenten António Horta-Osório. Als Vizepräsident soll Schwan entscheidenden Anteil an der Auswahl des portugiesischen Starbankers gehabt haben. Horta-Osório wurde zunächst als Retter der Credit Suisse gefeiert, nachdem diese von zwei milliardenschweren Skandalen angeschlagen war. Er forderte einen Kulturwandel, jeder Banker müsse im Herzen ein Risikomanager sein.

Doch kaum im Amt wurde bekannt, dass sich Horta-Osório nicht an Quarantäneregeln der Schweiz gehalten hatte. In der Folge sickerten tröpfchenweise eine unvorteilhafte News nach der anderen heraus.

Er habe auch gegen die Quarantäneregeln von Grossbritannien verstossen, als er am gleichen Tag erst den Wimbledon-Final besucht habe, dann den Final der Fussball-Europameisterschaft. Er habe in exzessiver Weise den Privatjet der Credit Suisse benutzt. So etwa auch dann, wenn es Linienflüge gegeben hätte. Zuletzt schrieb noch das «Wall Street Journal», die Credit Suisse habe dafür zahlen müssen, dass Privatjets leer zurück nach Zürich flogen, nachdem sie Horta-Osório in London oder Lissabon abgesetzt hatten.

Zu viel geflogen und letztlich rausgeflogen: Kurzzeit-Präsident António Horta-Osório. Credit Suisse

Hingegen betonten Gefolgsleute von Horta-Osório immer, er habe den Privatjet nicht mehr gebraucht als sein Amtsvorgänger. Er habe nie gegen interne Regeln verstossen, wie auch ein interner Bericht ergeben habe. Für die Verstösse gegen die Quarantäneregeln hat sich Horta-Osório entschuldigt – und eine Busse bezahlt. Bankintern soll er argumentiert haben, er sei von seinen CS-Mitarbeitenden nicht ausreichend über die Quarantäneregeln informiert worden.

So oder so stand die Credit Suisse nicht gut da. Eine Teilschuld daran geben die Aktionäre nun anscheinend Roche-Chef Schwan. Nun wird dem sonst so erfolgsgewohnten Manager vorgehalten, seit seinem Eintritt in den Verwaltungsrat sei der Aktienkurs um 60 Prozent gesunken.

Montag, die erste Bad News: Von Jets und Jachten

Es ist die dritte schlechte Nachricht diese Woche. Und es ist erst Mittwoch. Am Montag schrieb ebenfalls die «Financial Times» über ungewöhnlichen Gebrauch von Derivaten. Es geht um Geld, das die Credit Suisse verliehen hat an Unternehmer, Tycoons oder Oligarchen – also an ihre ultrareichen Kunden. Als Sicherheit für diese Darlehen erhält die Credit Suisse dann Rechte an den Privatjets der Ultrareichen, an ihren Jachten oder an ihren Finanzanlagen.

Solche Darlehen sind an sich nichts Ungewöhnliches. Die Credit Suisse vergibt schon länger Darlehen, mit denen Milliardäre ihre Privatjets finanzieren, wobei diese Jets zugleich als Sicherheit dienen. Seit dem Jahr 2014 tut sich mehr oder weniger das Gleiche auch mit Jachten. Wobei das Leihgeschäft mit den Jachten zuletzt schnell ausgebaut wurde. Aktuell hat die CS mehr als doppelt so viele Darlehen ausstehen wie im Jahr 2018, nämlich über einer Milliarde Dollar.

Bei diesen Deals sei eines der Ziele der Credit Suisse, ein positives Markenimage zu schaffen, wie die «Financial Times» aus einem Investorenprospekt zitiert. Darum finanziere die Credit Suisse diesen superreichen Kunden ihre «bevorzugten Geschäftsinstrumente (Businessjet) und Luxusspielzeuge (Jachten)».

Ungewöhnlich ist hingegen, was die Credit Suisse mit den Darlehen gegen Ende 2021 gemacht hat. Sie hat nämlich einen Teil davon in Wertpapiere umgewandelt, also verbrieft. Die Käufer dieser Papiere leihen via Credit Suisse somit Geld an diese superreichen Bankkunden und erhalten als Sicherheit deren Jets und Jachten. Normalerweise werden nicht solche Jet-Darlehen verbrieft, sondern alltägliche: Hypotheken etwa oder Darlehen an Unternehmen.

Dienstag, die zweite Bad News: Von der bulgarischen Mafia

Am Dienstag erlitt die Credit Suisse in einem Gerichtsfall eine Niederlage, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg schreibt. Die Credit Suisse hatte argumentiert, die fragwürdigen Vorgänge um Kokainschmuggel lägen zu weit zurück, als dass das Gericht noch darüber urteilen könnte. Doch sie unterlag und nun wird es weitergehen in diesem mehrwöchigen Prozess vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona. Erstmals steht eine Schweizer Bank in einem Geldwäschereiverfahren vor einem Schweizer Gericht.

Der CS wird am Bundesstrafgericht in Bellinzona der Prozess gemacht. Samuel Golay/Keystone/Ti-Press

Ein bulgarische Mafiaboss hatte einen erfolgreichen Kokainschmuggel aufgesetzt. Der kriminelle Erlös musste irgendwie gewaschen werden – sprich: eingeschleust werden in den legalen Geldfluss. Also kontaktierte der ehemalige Wrestler seine Freunde in der Schweiz. Diese wiederum spazierten dann angeblich mit Aktenkoffern voller gebrauchter Geldnoten in eine Zürcher Filiale der Credit Suisse. In den Aktenkoffern sollen sich jeweils um die 500000 Euro befunden haben. Laut Staatsanwaltschaft nahm dort eine Mitarbeiterin die Gelder an, obschon es «starke Hinweise auf eine kriminelle Herkunft gab».

Die Credit Suisse weist alle Anschuldigungen zurück. Sie ist auch von der Unschuld ihrer Mitarbeiterin überzeugt. Insbesondere glaubt die Bank nicht, dass gegen die damals geltenden Regeln verstossen wurde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen