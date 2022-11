Credit Suisse: Kapitalerhöhung wird schmerzhaft für Aktionäre

Grossbank Vertrauensverlust: Darum ist die Credit Suisse mit ihrer Kapitalerhöhung auf dem Dornenweg Die Bank hat die Bedingungen der geplanten Mittelbeschaffung veröffentlicht. Der Verwässerungseffekt für die Altaktionäre ist riesig, aber wohl unvermeidlich, wie ein Rechtsexperte vermutet. Daniel Zulauf 1 Kommentar 31.10.2022, 18.10 Uhr

Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner beim Präsentieren der neuen Strategie. Bild: Michael Buholzer/ KEYSTONE (Zürich, 27. Oktober 2022)

Die Credit Suisse hat am Montagmorgen die Bedingungen der in der Vorwoche angekündigten Kapitalerhöhung kommuniziert. Die Bank braucht neues Kapital in Höhe von vier Milliarden Franken. Sie weist aber eine Börsenkapitalisierung von weniger als elf Milliarden Franken auf. Es kommt deshalb zu einer grossen Verwässerung.

Nach dem Hauptplan der Credit-Suisse-Führung soll eine handverlesene Gruppe von Grossinvestoren ein Vorwegzeichnungsrecht für insgesamt 462 Millionen neue Aktien erhalten. Allerdings widerspricht ein Vorwegzeichnungsrecht dem gesetzlichen Prinzip, nach dem jeder Aktionär Anspruch auf jenen Teil der neuen Aktien hat, der seinem bisherigen Anteil entspricht. Auf dieses Recht können die Aktionäre zwar mit einer qualifizierten Mehrheit verzichten. Doch auch der Verzicht kann nur «aus wichtigen Gründen» geschehen.

Aktienrechtsexperte Peter Forstmoser. Bild: Boris Bürgisser/Luzerner Zeitung

Im Urteil von Peter Forstmoser, Professor für Aktienrecht an der Universität Zürich und langjähriger Partner der Zürcher Wirtschaftskanzlei Niederer Kraft Frey, ist die derzeitige finanzielle Situation der Credit Suisse ein ausreichend wichtiger Grund für eine solche Beschneidung der Rechte der Altaktionäre, wie sie der Verwaltungsrat an der ausserordentlichen CS-Generalversammlung vom 23. November beantragen wird.

Es sei vermutlich nicht vermeidbar gewesen, dass die Credit Suisse mit Blick auf die Kapitalerhöhung eine neue Ankeraktionärin präsentiert, die den Erfolg der Kapitalbeschaffung auch garantieren kann, sagt der Experte auf Anfrage von CH Media.

Neue Ankeraktionärin bringt der Bank 1,76 Milliarden Franken

Als neue Ankeraktionärin steht die Saudi National Bank bereit. Die Bank will allein 308 Millionen neue Credit-Suisse-Aktien zeichnen und so auf einen Kapitalanteil von 9,9 Prozent kommen. Die Saudis und die übrigen «qualifizierten Investoren» bezahlen ihr Vorrecht gegenüber den bestehenden Credit-Suisse-Aktionären mit 3,82 Franken pro neue CS-Aktie. So garantiert diese handverlesene Investorengruppe dafür, dass der Credit Suisse mindestens 1,76 Milliarden Franken zufliessen.

Der Beitrag der bestehenden CS-Aktionäre zur Rekapitalisierung der Bank schrumpft auf 2,24 Milliarden Franken, wobei sieben bestehende Credit-Suisse-Aktien zum Bezug von zwei neuen zum Preis von 2,52 Franken berechtigen sollen. Die Verwässerung ist bitter – aber sie wäre noch grösser, wenn die Altaktionäre der Credit Suisse den Saudis am 23. November den Vortritt verweigern würden.

In diesem Fall müssten sie die vier Milliarden Franken allein stemmen. Sie müssten 1767 Millionen neue Credit-Suisse-Titel zum Preis von lediglich 2,27 Franken pro Titel absorbieren. Drei bestehende Aktien würden dann zum Bezug von zwei neuen berechtigen. Die Eigentumsrechte der bestehenden Titel würden so um zwei Drittel verwässert.

Vor diesem Hintergrund bestehen wenig Zweifel, dass der Verwaltungsrat mit seinem Hauptplan durchdringen wird.

Auch der Zurich-Konzern musste da durch

Kapitalerhöhungen nach dem Muster, wie sie die Credit Suisse gerade vorexerziert, kommen auch bei Grossfirmen immer wieder vor. Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren musste sich die Zurich-Versicherung notfallmässig 3,7 Milliarden Franken beschaffen. Sie musste die neuen Aktien zu gut 50 Prozent unter dem damals geltenden Kurs ausgeben und den Aktionären eine Verwässerung von zwei Dritteln zumuten. Ein Jahr später musste sich die ABB zu ähnlich schlechten Bedingungen rekapitalisieren. Bekanntlich mussten in der Finanzkrise auch die UBS-Aktionäre der Rettung ihrer Bank zu miserablen Konditionen zustimmen.

Bei der Credit Suisse hat das Anzapfen der Aktionäre allerdings schon viel zu lange Tradition. 2010 gab es erst 1186 Millionen CS-Aktien. Der Bestand wurde bis 2016 fast verdoppelt, nicht primär um das Kapital der Bank zu stärken, sondern um alte Rechnungen zu begleichen, Boniprogramme zu finanzieren oder um Dividenden in Form von Aktien zu entrichten. Seither beschaffte sich die Bank durch Kapitalerhöhungen weitere Milliarden – allerdings ohne ihre Situation nachhaltig zu verbessern, wie Figura zeigt. Nun zahlen die Aktionäre den hohen Preis für diesen Vertrauensverlust, der sich über Jahre hinweg in die Köpfe der Investoren hineingefressen hat.

