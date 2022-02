Der Swisscom-Chef tritt ab – und hinterlässt einen wüsten Streit

Rücktritt Sinkende Umsätze, nette Worte und ein wüster Streit: Die grosse Bilanz von Swisscom-Chef Urs Schaeppi Neun Jahre leitete Urs Schaeppi die Swisscom. Er führte den Konzern durch die schwierige Zeit nach dem Suizid seines Vorgängers. Doch die Innovation blieb auf der Strecke, sagen Kritiker. Die grosse Bilanz über die Ära Schaeppi. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 03.02.2022, 17.00 Uhr

Tritt ab: Swisscom-Chef Urs Schaeppi (Zürich, 3. Februar 2022). Keystone

Die Krawatte wurde Urs Schaeppi schnell los. Doch Worblaufen blieb ihm stets näher als das Silicon Valley. Ende Mai tritt der 61-Jährige als Swisscom-Chef ab. Wie steht es um den Konzern?

Die Telekommunikation, betont Schaeppi, bleibt das Zentrum der Swisscom. «Wir müssen hervorragende Netze bauen, sie laufend erneuern und stabil betreiben.» Seine Bilanz kann sich sehen lassen: Das Mobilfunknetz räumt regelmässig internationale Auszeichnungen ab. In keinem anderen OECD-Land hat ein höherer Anteil der Bevölkerung Zugang zu Breitband-Internet, nirgends sind die gemessenen Geschwindigkeiten höher.

In den letzten Jahren häuften sich zwar Pannen und Ausfälle der Notruf-Dienste riefen die Politik auf den Plan. Doch das wahre Problem der Swisscom ist ein anderes: Der Preiskampf im Kerngeschäft ist hart und die Umsätze schwinden. Besonders mit der Fernsehplattform blue TV gewann die Swisscom in Schaeppis Ära Abonnenten, die oft ertragreiche Bündelprodukte kauften. Doch dieser Markt scheint nun gesättigt.

Im letzten Jahr verdiente die Swisscom im Schweizer Telekom-Geschäft 189 Millionen Franken weniger als 2020. Die Zahl der Mobilfunkkunden wuchs praktisch nur noch dank der Zweitmarke Wingo, deren Billig-Abos deutlich weniger Geld in die Kasse spülen. TV-Kunden konnte die Swisscom kaum neue gewinnen, im Bereich Breitbandinternet verlor sie sogar. Diese Entwicklung zeichnet sich seit längerem ab – und hat Folgen für das Personal: Bei Schaeppis Amtsantritt zählte die Swisscom 17'362 Vollzeitstellen in der Schweiz. Mittlerweile sind es 1500 weniger.

Von solchen Entwicklungen sind alle Telekom-Firmen betroffen. Die Swisscom kann sie zu einem grossen Teil dank wachsenden Umsätzen im Geschäft mit IT-Lösungen und dank der Italien-Tochter Fastweb kompensieren, die sich zur Perle im Portfolio entwickelt. Ihre Übernahme wurde allerdings noch vor Schaeppis Amtszeit eingefädelt.

Innovative Produkte, die zum Kassenschlager wurden, kann die Swisscom nur wenige vorweisen. Die Bezahl-App Tapit floppte genauso wie der Online-Marktplatz Siroop und die Werbeallianz Admeira. «Die Gesamtrate unserer Innovationserfolge ist gut», verteidigt sich Schaeppi. So habe die Swisscom die KMU-Plattform Localsearch erfolgreich entwickelt. Der Speicherdienst MyCloud sei sehr erfolgreich, blue TV «hypererfolgreich». «Aber klar, es gibt ab und zu Aktivitäten wie Startups, die nicht funktionieren.»

Ein Branchenkenner sagt, Innovationen seien unter Schaeppi zu kurz gekommen. Eine TV-Fernbedienung, die schweizerdeutsch verstehe, sei noch keine Revolution. Auch Schaeppis Ausblick auf die nächsten fünf Jahre ist nicht eben disruptiv. «Die Themen IT, Cloud und Security werden viel wichtiger», sagt er. «Im Privatkundenbereich geht es in Richtung Entertainment.» Themen wie Smart Home gewännen an Bedeutung.

Das sind keine Silicon-Valley-Ambitionen, wie sie die Swisscom zu Beginn seiner Amtszeit noch zur Schau stellte. Das muss kein schlechtes Zeichen sein. Die Öffentlichkeit erwartet von der Swisscom keinen Grossangriff auf Google, sondern stabile Netze und dass das Fernsehen am Feierabend funktioniert.

Für diese Aufgabe war der ETH-Ingenieur prädestiniert. Er hatte keinen einfachen Start. Er übernahm den CEO-Posten, nachdem sein als visionär geltender Vorgänger Carsten Schloter im Juli 2013 Suizid begangen hatte. Es war eine für viele Mitarbeitende aufwühlende Zeit. Sie lasen, wie sich Schloter vom Verwaltungsrat gegängelt gefühlt hatte. Die Unsicherheit war gross.

Schaeppi gelang es, die Swisscom zu beruhigen. Der Berner ist beim Personal beliebt. Er pflegt einen kollegialen Umgang, fällt als interessierter und dossierfester Gesprächspartner auf. «Er kennt den Schweizer Telekom-Markt in- und auswendig», sagt André Krause, Chef der Konkurrentin Sunrise UPC.

Ein trockener Zahlenmensch ist Schaeppi deshalb nicht, sondern durchaus begeisterungsfähig. Als beispielsweise am 1. Juni 2016 der Gotthard-Basistunnel eröffnet wurde, fertigte Schaeppi im Zug extra einen Screenshot an, der die gute Handy-Abdeckung im Tunnel beweisen sollte – und zeigte ihn stolz dem Journalisten.

Die Welt der Kabel und Antennen scheint Schaeppi näher zu liegen als jene der Unicorns und First Mover. Wenn er Energieeinsparungen illustrieren soll, stellt er Vergleiche mit den Kraftwerken Oberhasli an. Ganz ohne englische Fachbegriffe geht es auch bei Schaeppi nicht. Dafür kündigt er diese schon zuvor als «neudeutsch» an.

Die Swisscom ist als eine der wenigen grossen Telekom-Unternehmen Europas noch immer mehrheitlich im Staatsbesitz – und geniesst starke und bisweilen protektionistisch agierende Unterstützung im Parlament. Das dürfte so bleiben. «Ich erwarte keine grundsätzliche Änderung», sagt Pascal Grieder, Chef von Salt. «Die Swisscom wird weiter versuchen, ihre Pfründe als halbstaatliches Unternehmen zu verteidigen». Trotzdem findet er lobende Worte: «Urs war gegenüber uns und mir immer offen, auch Chancen für eine Zusammenarbeit zu prüfen und umzusetzen.»

Ähnlich drückt es Sunrise-UPC-Chef Krause aus. «Ich schätze Urs als guten und verlässlichen Geschäftspartner», sagt er. «Auch trotz der speziellen Konstellation, dass die Swisscom unser grösster Konkurrent und gleichzeitig grösster Geschäftspartner ist, haben wir immer konstruktiv zusammen gearbeitet.»

Während sich die grössten Mitbewerber mit der Swisscom arrangiert haben, sind aber kleinere Anbieter sauer. Der Grund ist der Glasfaser-Ausbau.

Für den weiteren Ausbau dieser Technologie will die Swisscom auf die P2MP-Methode setzen. Vereinfacht gesagt erhält damit nicht mehr jeder Kunde eine eigene Leitung zur Zentrale, sondern teilt diese mit anderen. Das führt dazu, dass einzelnen Kunden weniger Kapazität zur Verfügung gestellt werden kann.

Der Ausbau ist aber günstiger. So muss weniger häufig die Kanalisation ausgebaut werden. Konkurrenten werfen der Swisscom vor, gegen eine Branchenvereinbarung zu verstossen – und im Herbst 2021 setzte es für sie eine Klatsche des Bundesverwaltungsgerichts, das ihr P2MP fürs Erste verbot.

Seither betonen Schaeppi und seine Leute, dass die Methode internationaler Standard und günstiger sei – wenn auch über die Höhe der Mehrkosten ein Streit entbrannt ist. Schaeppi warnt, dass Hunderttausende Haushalte nicht mit Glasfaser erschlossen würden, wenn die Wettbewerbskommission (Weko) nicht einlenkt.

Kritiker sprechen von arrogantem Verhalten eines Konzerns, der sich über das Recht stellt. Fehlt es ihm an einem Plan B? «Klar haben wir den», sagt Schaeppi. «Aber das Ziel ist, den Plan A mit P2MP umzusetzen. Der ist für die Schweiz und vor allem die ländlichen Gebiete besser.»

Diesen Streit gibt Schaeppi seinem Nachfolger weiter. Und er? Bis Ende Jahr werde er der Swisscom noch zur Verfügung stehen. «Danach will ich weiterhin unternehmerisch tätig sein», sagt Schaeppi. Mehr will er nicht verraten.

Aeschlimann übernimmt Christoph Aeschlimann. Bild: Keystone Gutes Jahr 2021 für die Swisscom Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 konnte die Swisscom den Umsatz um 0,7 Prozent auf knapp 11,2 Milliarden Franken steigern. Der Reingewinn nahm auch dank Sondereffekten um 20 Prozent auf 1,8 Milliarden Franken zu. Im Schweizer Geschäft setzte der Swisscom der Preiszerfall bei den Telekom-Dienstleistungen zu, dafür konnte sie den Umsatz im IT-Lösungsgeschäft und bei der Italien-Tochter Fastweb steigern, die in allen Geschäftsbereichen Kunden gewann. Ab 1. Juni 2022 übernimmt der 45-jährige Informatikingenieur und bisherige Chef der Sparte IT, Network & Infrastructure Christoph Aeschlimann die Leitung der Swisscom. Er amtete vor seiner Zeit bei der Swisscom unter anderem als CEO des Softwareentwicklers ERNI. Der in Basel aufgewachsene Aeschlimann wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Genf.

