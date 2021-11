Grosse Pläne Es geht um ein Milliardenvermögen: Wie ein Luzerner mitten in einen fürstlichen Erbstreit geriet – und was er vorhat Stefan Ottrubay gilt als mächtigster Schweizer Manager in Österreich. Er verwaltet das Vermögen der europäischen Adelsfamilie Esterhazy, um das seit Jahren ein epischer Erbstreit tobt. Nun soll das Milliardenimperium weiterwachsen – als Vorbild gilt auch Luzern. Gregory Remez Jetzt kommentieren 02.11.2021, 10.50 Uhr

Auch wer nach Stefan Ottrubay Ausschau hält, sieht ihn nicht kommen. Der Mann, den manche als letzten Fürsten des österreichischen Burgenlandes bezeichnen und der von dort aus das Milliardenvermögen der europäischen Adelsfamilie Esterhazy verwaltet, geht im Bahnhofsgetümmel unter, bevor er mit galanter Verspätung am vereinbarten Ort eintrifft: dem Café Le Piaf im Parterre des KKL Luzern mit Blick auf Seebecken und Bahnhofsvorplatz.

Plötzlich steht er vor einem. Dreitagebart, preussischblaues Jackett, weisses, aufgeknöpftes Hemd, Chinohose. Die Krawatten habe er in Österreich gelassen, sagt Ottrubay mit schalkhaftem Lächeln, das alle Zähne entblösst – und erahnen lässt, woher der 67-Jährige seinen Ruf als schillernder Charakter mit ausgeprägtem Hang zur Streitlust hat.

«Traditionen muss man so umformen, dass sie für den modernen Menschen zuträglich sind»: Stefan Ottrubay im Café Le Piaf in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (9. September 2021)

Ähnlich muss es seinerzeit auch den Esterhazys gegangen sein. Plötzlich war Stefan Ottrubay da. Bis heute hat so mancher aus der Adelsfamilie nicht verwunden, dass ausgerechnet dem gebürtigen Luzerner – einem Bürgerlichen – vor zwanzig Jahren die Leitung der Esterhazy-Betriebe übertragen wurde. Zwischen den Ottrubays und den Esterhazys, notabene einem der ältesten und einflussreichsten Adelsgeschlechter Mitteleuropas, tobt seither ein epischer Familienerbstreit inklusive Gerichtsverfahren und medialen Schlammschlachten.

Holz, Wein, Schokolade – überall steht Esterhazy drauf

Im Gespräch wirkt Ottrubay, ein Nachkomme ungarischer Flüchtlinge, nicht wie jemand, der viel Sympathie für Althergebrachtes hat. Über adelige Allüren wie bei den britischen Royals kann er nur schmunzeln. Lieber als in die Vergangenheit richtet er seinen Blick in die Zukunft. Dann setzt er sein Schalklächeln auf, kneift die Augen zusammen und sagt Dinge wie:

«Traditionen muss man so umformen, dass sie für den modernen Menschen zuträglich sind.»

Die Esterhazy-Betriebe führt Ottrubay denn auch weniger wie ein Fürst, sondern eher wie der Manager eines Grossunternehmens. Seine Hauptaufgabe sieht er darin, das «grosse Erbe für das 21. Jahrhundert zu erhalten». Bei seiner Übernahme vor zwanzig Jahren sei dieses Erbe in hohem Grade gefährdet gewesen. Es war ein radikaler Neuanfang nötig. Die vernachlässigten Betriebe wurden strukturell neu ausgerichtet, das veraltete Management erneuert und modernisiert.

Der wirtschaftliche Erfolg gibt Ottrubay heute recht. Unter seiner Ägide haben sich Umsatz, Gewinn und Mitarbeiterzahl seit 2001 mehr als verdreifacht. Im letzten Jahr setzten die Esterhazy-Betriebe, die aus drei Privatstiftungen bestehen, 55 Millionen Euro um und beschäftigten über 350 Angestellte. Tätig sind diese vor allem im kulturtouristischen Bereich, der Immobilienbranche sowie der Forst- und Landwirtschaft, beispielsweise als Förderer des Lucerne Festival oder des Forschungsinstituts für biologischen Landbau (Fibl) im aargauischen Frick. Unter dem Gütesiegel Esterhazy werden heute nicht nur Holz, Wein und Schokolade verkauft, sondern auch Opern und Festivals durchgeführt.



Vollmacht über Familienerbe ging an den Lieblingsneffen

Zum Esterhazy-Imperium gehören Wälder, Seen, Ackerflächen, Weinberge und Steinbrüche, die sich über eine Fläche von 440 Quadratkilometer erstrecken – ein Achtel des gesamten Burgenlandes, dem östlichsten der neun Bundesländer Österreichs. Es handelt sich damit um den grössten privaten Grundbesitz im Nachbarland. Sein Wert wird auf über 800 Millionen Franken geschätzt. Rechnet man die darauf stehenden Burgen und Schlösser sowie die darin bewahrten Kunstschätze mit, dürften es weit über eine Milliarde sein.

Als Generaldirektor der Esterhazy-Betriebe ist Stefan Ottrubay für die Verwaltung dieses Vermögens zuständig. Übertragen wurde ihm die Aufgabe von seiner Tante Melinda, der Witwe des 1989 verstorbenen Fürsten Paul Esterhazy. Die geborene Ottrubay, ihrerzeit eine Primaballerina an der Budapester Oper, hatte von ihrem Mann das gesamte Vermögen der Esterhazys geerbt und es nach einer Abfindung der übrig gebliebenen Verwandten 1994 in die drei Privatstiftungen eingebracht. Weil sie keine Kinder hatte, übertrug sie die Leitung der Stiftungen schliesslich an ihren Lieblingsneffen Stefan.

Undurchsichtiges Firmennetz – mit Gesellschaften in Zug

Genau daher rührt die bis heute andauernde Familienfehde, bei der es um viel Geld geht. Ein Teil der Esterhazys wirft den Ottrubays vor, sich in royale Angelegenheiten eingemischt zu haben. So sieht sich der 33-jährige Paul-Anton Esterhazy, Grossneffe des verstorbenen Fürsten Paul und Vertreter der weitverzweigten Familie, als legitimer Nachfolger in der adeligen Blutlinie. Wiederholt hat er Stefan Ottrubay vorgeworfen, die Esterhazys mit unlauteren Methoden aus den Stiftungen gedrängt zu haben und über ein undurchsichtiges Firmennetz, zu dem beispielsweise Aktiengesellschaften in Zug gehören, Vermögen aus Österreich in die Schweiz zu schaufeln.

Aus Ottrubays Sicht ging die fürstliche Linie dagegen mit dem Tod von Paul und Melinda zu Ende. Er sieht sich und seine Familie als Opfer von Intrigen, gesponnen von einer kleinen Gruppe Esterhazys, um sich das gesamte fürstliche Erbe zu krallen. Ihm gehe es indes darum, dieses Erbe zu retten mitsamt all seinen Denkmälern, Kunstgegenständen und historischen Gebäuden. Als Beispiel nennt er das auf das 13. Jahrhundert zurückgehende Fürstendomizil Schloss Esterhazy in der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt, einstige Wirkstätte von Joseph Haydn und Wiege der Wiener Klassik.

Einstige Fürstenresidenz: Das Schloss Esterhazy ist heute ein Museum und Wahrzeichen der burgenländischen Landeshauptstadt Eisenstadt. Bild: Andreas Hafenscher

Heute ist das Barockjuwel in erster Linie Museum und Veranstaltungsort, den es mit einem Millionenaufwand zu erhalten gilt. Veräussern kann Ottrubay das Schloss nicht, genauso wie den restlichen Besitz der Esterhazy-Stiftungen – so hatte es Melinda bei deren Gründung vorgesehen. Das will er auch gar nicht. Im Gegenteil. Das Imperium soll weiterwachsen.

Imperium soll wachsen: Millioneninvestitionen geplant

Bis zum Jahr 2025 planen die Esterhazy-Betriebe Investitionen über 200 Millionen Franken, vor allem in der Immobiliensparte. Aus der beschaulichen Hauptstadt des Burgenlandes will Ottrubay endlich eine richtige Stadt machen. «Eisenstadt hat mit seinen knapp 15'000 Einwohnern etwa die Grösse Sursees, aber kein brauchbares Hotel», moniert der Geschäftsmann. Viele Gäste mussten daher ins 50 Kilometer entfernte Wien ausweichen. «Es war buchstäblich zum Davonlaufen.»



Deshalb richtet Ottrubay in Eisenstadt nun mit der grossen Kelle an. Am besten Platz der Stadt wird das Hotel Paul gebaut, ein repräsentatives Viersternehaus mit 120 Zimmern, ergänzt durch Restaurants, Seminarräume und einen Spa- und Fitnessbereich. Die Eröffnung ist für nächsten Sommer geplant. Hinzu kommen Wohn- und Restaurationsprojekte. Insbesondere um das Schloss Esterhazy, bisher einzige Attraktion weit und breit, soll ein pulsierendes Viertel mit reichem Kunst- und Kulinarikangebot entstehen.

Fühlt sich auch heute noch stark mit seiner Heimatstadt verbunden: Stefan Ottrubay vor dem Luzerner Seebecken und der Seepromenade mit den beiden Türmen der Hofkirche. Bild: Dominik Wunderli (9. September 2021)

Als grosses Vorbild dient Ottrubay dabei nicht zuletzt seine Heimatstadt, wo er einst als kleiner Bub in der Guggenmusik spielte und sich heute noch immer ausgesprochen wohlfühlt. «Luzern ist für mich ein leuchtendes Beispiel für eine erfolgreiche Tourismus- und Kulturpolitik», sagt er. «Davon können wir in Eisenstadt sehr viel lernen.»

Nachfolgeregelung ausserhalb der Familie?

Dass Ottrubay bei der Ausführung seiner Pläne mitunter rabiat vorgeht, wie seine Kritiker monieren, scheint ihn nicht besonders zu kümmern. «Sonst geht in einer kleinräumigen Region wie dem Burgenland nichts», sagt er mit abwehrender Geste. Dabei schadet es sicher nicht, dass der Luzerner auf Rückendeckung aus der österreichischen Politik zählen kann. Dem Vernehmen nach hofiert der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil den Antifürsten gerne mal. Kein Wunder, die Esterhazy-Gruppe ist wichtigste Arbeitgeberin und Grossinvestorin sowie grösste kulturtouristische Anbieterin der Region.

Vom gerade zurückgetretenen Kanzler Sebastian Kurz spricht der Esterhazy-Chef mit distanziertem Respekt. Obwohl er ihn persönlich kaum kenne, sehe er in ihm «einen sehr talentierten Politiker». Nach dessen Abgang habe Österreich aber «einmal mehr ein Glaubwürdigkeitsproblem, das rein hausgemacht ist». Das Land drohe für einige Jahre in Instabilität zu rutschen.

Für das Geschäft und Ottrubays Pläne wäre das Gift. Deshalb hofft der 67-Jährige auf baldige verfassungsrechtliche Reformen. Wie lange er selbst noch an der Spitze der Esterhazy-Betriebe stehen werde, wisse er nicht. Zur Zukunft könne er nur so viel sagen: «Es wird eine dezentrale Lösung geben, anders kann man diese sehr diverse Gruppe nicht in die Zukunft führen.» Klingt nach einer Nachfolgeregelung ausserhalb der Familie. Was die Esterhazys wohl davon halten?