Lohnherbst: Coop erhöht die Löhne, andere Firmen verhandeln noch

Grosse Umfrage Nach harten Verhandlungen: Coop knausert bei den Löhnen – diese Firmen zahlen ihren Angestellten mehr Mit Coop hebt der erste grosse Schweizer Arbeitgeber die Saläre an – um 2 Prozent. Das ist zu wenig, kritisieren Gewerkschaften, die sich von weiteren Verhandlungen bessere Ergebnisse erhoffen. Der Arbeitgeberverband warnt vor zu grossen Ansprüchen. Ann-Kathrin Amstutz und Gabriela Jordan 15.11.2022, 05.00 Uhr

Bauarbeiter protestierten am Freitag in Zürich für bessere Arbeitsbedingungen. Der Baumeisterverband signalisiert Bereitschaft für höhere Löhne. Keystone

Enttäuschung bei den Gewerkschaften: Die Lohnverhandlungen mit dem Detailhändler Coop sind nicht nach Wunsch verlaufen. Es sei zu keiner Einigung gekommen, teilten Unia, Syna und der Kaufmännische Verband am Montag mit.

Ganz anders klingt es beim Detailhandelsriesen: Coop, einer der grössten Arbeitgeber der Schweiz, trage «dem aktuellen Wirtschaftsumfeld Rechnung» und hebe die Löhne unter 4500 Franken um 2 Prozent an. Insgesamt stelle Coop im nächsten Jahr gar 3 Prozent für höhere Personalvergütungen bereit. So erhalten alle Angestellten einen Einkaufsgutschein – je nach Pensum bis zu 800 Franken.

Auf den ersten Blick sieht es nach einem Erfolg für die Gewerkschaften aus. Doch das ist es nicht. Sie bezeichnen das Angebot von Coop als «unzureichend». Wie Leena Schmitter von der Gewerkschaft Unia auf Anfrage erklärt, forderten die Sozialpartner in der letzten Runde 3 Prozent mehr für Löhne bis 4800 Franken. Dies entspreche dem Teuerungsausgleich und sei von den Unia-Mitgliedern als rote Linie definiert worden:

«Alles, was tiefer liegt, bedeutet eine Lohneinbusse.»

Coop will Angestellte mit Gutscheinen abspeisen

Wenn Coop von 3 Prozent mehr Einkommen für die Angestellten spricht, stimmt die Rechnung laut Schmitter nicht: Nur die 2 Prozent für Löhne bis 4500 Franken seien gesichert. Dass Coop darüber hinaus nur Gutscheine verteilen will, sei nicht nachhaltig: «Es bringt strukturell keinen Vorteil.» Gutscheine seien ein einmaliges Geschenk und hätten in Lohnverhandlungen nichts zu suchen.

Das Argument, auch die Gewinnmargen der Detailhändler würden leiden, lässt die Gewerkschafterin nicht gelten: Die Detailhändler zählten zu den Gewinnern der Pandemie und würden hohe Umsätze machen. Darum ist für Schmitter klar: «Coop muss etwas zurückgeben von dem Reichtum, den das Personal erwirtschaftet hat.»

Teuerungsausgleich ist für Arbeitgeber nicht überall möglich

Anders sieht das Simon Wey, Chefökonom beim Arbeitgeberverband. Ein Teuerungsausgleich sei zwar auch aus Arbeitgebersicht wünschenswert, wenn er tragbar sei. Das sei angesichts der grossen wirtschaftlichen Herausforderungen aber bei vielen Betrieben nicht der Fall. «In erster Linie müssen die Margen stimmen, damit die Löhne steigen können», sagt Wey. Die Inflation sei dabei zweitrangig.

Es sei zwar bedauerlich, wenn es keinen Teuerungsausgleich gebe. Aber für die Arbeitgeber seien Lohnerhöhungen von 4 bis 5 Prozent, wie von den Gewerkschaften gefordert, «komplett illusorisch». Zu den Lieferengpässen und hohen Einkaufspreisen kämen nun noch eine Eintrübung der Konjunktur und die Gefahr einer Energiemangellage hinzu. «Da sind so viel höhere Löhne schlicht nicht machbar», so Wey.

Gewerkschaften machen Druck – und feiern erste Erfolge

Daniel Lampart, Chefökonom beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Keystone

Eigentlich sei der Start in die Lohnverhandlungen «gut gelungen», sagt Chefökonom Daniel Lampart beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB). Man habe bisher immer einen Teuerungsausgleich und oft etwas obendrauf aushandeln können. Dass Coop trotz Gewinn keinen Teuerungsausgleich leiste, sei ein «unverständlicher Rückschlag».

Lampart spricht von «völlig neuen Lohnverhandlungen» angesichts der Teuerung. In vielen Branchen werde aktuell hart verhandelt. «Es braucht einfach Druck», betont der SGB-Chefökonom.

Tiefe Einkommen sind durch Teuerung stark belastet Die Mehrkosten für die Haushalte sind happig. Im Durchschnitt muss ein Haushalt rund 3 Prozent mehr ausgeben für Waren und Dienstleistungen. Der Strom wird im Durchschnitt 27 Prozent teurer. Hinzu kommt der starke Anstieg der Krankenkassenprämien. Für die Gewerkschaften ist deshalb klar: Es braucht einen vollen Teuerungsausgleich. Gerade Haushalte mit kleinerem Einkommen droht sonst ein massiver Kaufkraftverlust. Gemäss der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich zeichnen sich denn auch generelle Lohnerhöhungen ab. Im Durchschnitt gibt es 2,2 Prozent mehr Lohn.

Wie sieht es bei anderen grossen Schweizer Arbeitgebern aus? Sind Migros, Post, Swisscom, Nestlé und Co. zu Lohnerhöhungen bereit? CH Media hat nachgefragt. Unter Zugzwang ist nun vor allem die Coop-Konkurrentin Migros – die Verhandlungen dort laufen noch, die Detailhändlerin stellt die Ergebnisse für Ende Monat in Aussicht.

Zumindest im vergangenen Jahr zeigte sie sich im Vergleich mit Coop grosszügiger und erhöhte die Löhne um 1 Prozent, während sie bei Coop um 0,8 Prozent stiegen. Doch zuletzt blieb Migros hinter den Ergebnissen von Coop zurück. Wenn nicht einmal Coop die Teuerung ausgleicht, ist dies bei der Migros dem Vernehmen nach noch unwahrscheinlicher.

Detailhandel hat viele Jobs auf Mindestlohnniveau

Die Margen im Detailhandel seien eher dünn, allzu viel Geld zum Verteilen sei nicht vorhanden, räumt auch Michel Lang vom Kaufmännischen Verband Schweiz ein, der bei Verhandlungen mit Coop, Migros und Co. mit am Tisch sitzt. Gerade im Detailhandel gebe es noch immer viele Jobs auf Mindestlohnniveau – insgesamt dürfte fast ein Viertel der Angestellten von der Tieflohnproblematik betroffen sein. Das sei etwa doppelt so viel wie im gesamtschweizerischen Vergleich, wie Lang sagt. Für Leute mit diesen Löhnen geht es jetzt ums Überleben.

Schlechte Bedingungen herrschten zudem oft auch in der Gesundheitsbranche – diese hätte für Lohnverhandlungen nun aber den prekären Fachkräftemangel als Argument in der Hand. Etwa bei der Insel-Gruppe, die CH Media stellvertretend für das Gesundheitspersonal angefragt hat, ist diesbezüglich noch nichts entschieden.

Angestellte beim Staat und in der Uhrenbranche stehen gut da

Freuen darf sich dafür, wer beim Kanton Zürich angestellt ist. Für die 36'000 Angestellten gibt es eine Lohnerhöhung von 3,5 Prozent. Ähnlich für die Mitarbeitenden der Stadt Zürich: Ihre Löhne steigen um mindestens 3,3 Prozent. Den vollen Teuerungsausgleich gibt es bei der öffentlichen Hand sonst nur selten. Beim Aargauer Staatspersonal zum Beispiel steigt der Lohn im Schnitt um 2 Prozent.

Gut sieht es für Beschäftigte in der Uhrenindustrie aus. Hier gibt es einen Teuerungsausgleich von 3,5 Prozent. Davon profitieren etwa die gut 16'000 Angestellten der Swatch Group in der Schweiz. Höhere Löhne wurden auch in der Aviatik erkämpft: Nach Streikandrohungen lenkte die Swiss ein und erhöht die Löhne per 2023 um 3,3 Prozent fürs Bodenpersonal und um 4,3 Prozent für Piloten. Auf dem Bau wird weiterhin heftig gerungen.

Swisscom, SBB und Post: Es geht in die heisse Phase

Bei den meisten anderen Unternehmen laufen die Verhandlungen noch. In die heisse Phase gehen sie derzeit bei den SBB. Anfang Dezember wird das Resultat erwartet. Etwa zeitgleich wird auch der Bundesrat die Löhne für die Angestellten der Bundesverwaltung bekanntgeben.

Auch bei Swisscom und Post ist noch nichts entschieden. Die Verhandlungen würden erst Ende Jahr oder über den Jahreswechsel stattfinden, heisst es. Ebenso bei den beiden Pharmafirmen Novartis und Roche sowie bei der Credit Suisse und UBS, die im Vergleich zu anderen Branchen aber sicherlich weniger Niedriglohnjobs und mehr Spielraum für Gehaltserhöhungen haben. Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé, der Gehälter stets im April überprüft, plant derzeit trotz Teuerung keine «ausserzyklische Anpassung» in der Schweiz.

