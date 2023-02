Zur Rose: Migros kauft Schweizer Online-Apotheke

Grosse Wende Die Migros schlägt für 360 Millionen zu: Wie sich «Zur Rose» aus der Abwärtsspirale befreien will Die Migros-Tochter Medbase übernimmt das Schweizer Geschäft der Online-Apotheke «Zur Rose». Der Befreiungsschlag kommt unerwartet – nach langen Monaten der Krise. Ann-Kathrin Amstutz und André Bissegger Jetzt kommentieren 03.02.2023, 11.49 Uhr

2017 begann die Zusammenarbeit: Im Juli eröffnete die «Zur Rose»-Gruppe die erste Shop-in-Shop-Apotheke in einer Berner Migros-Filiale. (Archivbild) Peter Schneider / Keystone

Der Deal ist 360 Millionen Franken schwer und macht die «Zur Rose»-Gruppe auf einen Schlag «weitgehend schuldenfrei». Wie am Freitag bekannt wurde, verkauft die Online-Apothekenkette ihr Schweizer Geschäft an die Migros-Tochter Medbase. Gemeinsam wolle man «die ambulante, integrierte Gesundheitsversorgung weiterentwickeln», steht in einer Mitteilung der beiden Unternehmen.

Die Übernahme ist eine Überraschung – und gleicht einem Befreiungsschlag. Seit Monaten kam die «Zur Rose»-Gruppe kaum aus den Negativschlagzeilen heraus. Sie kämpfte mit Liquiditätsschwierigkeiten und musste im September 2022 zum zweiten Mal innert weniger Monate eine Kapitalerhöhung durchführen. Dies, obwohl die Geschäftsleitung einen solchen Schritt noch wenige Tage zuvor abgelehnt hatte.

Weiter unter Druck geriet «Zur Rose», weil der in Deutschland geplante Start von elektronischen Rezepten erneut verschoben wurde. So büsste die Aktie im Verlauf des Jahres 2022 90 Prozent ihres Wertes ein. Sogar die Angst vor einer Pleite machte die Runde.

Migros als Retterin in der Not

So war es für die Frauenfelder Apothekenkette ein Glücksfall, dass die Migros-Tochter ein Kaufinteresse anmeldete. Nun ist der Deal in trockenen Tüchern. Wie Walter Hess, CEO von «Zur Rose», an einer Telefonkonferenz erklärte, sei Migros der «bestmögliche Käufer» und habe einen «attraktiven Preis» angeboten. Dank des Deals wird die Frauenfelder Apothekenkette nach eigenen Angaben nun auf einen Schlag «weitgehend schuldenfrei».

«Zur Rose» Schweiz wird mit allen operativen Einheiten aus der Gruppe herausgelöst. Diesen Teil übernimmt die Migros-Tochter und Gesundheitsdienstleisterin Medbase mit Sitz in Winterthur. Medbase betreibt schweizweit 69 Gesundheitszentren, 39 Zahnarztzentren und 50 Apotheken und beschäftigt aktuell über 3000 Mitarbeitende. Nun kommen die 460 Mitarbeitenden hinzu, die «Zur Rose» in der Schweiz beschäftigt. Die Gesellschaften bleiben an den bestehenden Standorten und unter den bestehenden Namen tätig.

So geht es mit «Zur Rose» weiter

Bereits seit 2017 arbeiten Medbase und «Zur Rose Schweiz» zusammen. Kurz nach dem Schweizer Börsengang der «Zur Rose»-Gruppe wurde die erste Shop-in-Shop-Apotheke in einer Berner Migros-Filiale eröffnet. Es folgten sieben weitere Standorte und ein gemeinsamer Online-Marktplatz.

«Die Kompetenzen der beiden Unternehmen ergänzen sich ideal», erklärte Marcel Napierala, Chef und Mitgründer von Medbase. Man wolle gerade angesichts der aktuellen Versorgungsengpässe die ambulante Grundversorgung sichern und stärken. Während Medbase über «eine breite Palette physischer Angebote» verfüge, bringe «Zur Rose Schweiz» viel Kompetenz in der Medikamentenversorgung mit.

Die «Zur Rose»-Gruppe will sich künftig auf das Kundschaft-Kerngeschäft mit Schwerpunkt in Deutschland fokussieren. Mit dieser Konzentration ihrer Geschäftsaktivitäten könne sie ihre Position im Medikamentenmarkt Deutschland und in weiteren europäischen Ländern stärken – besonders im Geschäft mit rezeptpflichtigen Medikamenten.

