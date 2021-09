16 mal pro Tag nach London: Schweizer reisen wieder nach England

Ohne Quarantäne 16 Flüge pro Tag nach London: Nach Lockerung der Einreiseregeln buchen Schweizer wieder England-Reisen Die Schweiz steht seit Ende August auf der grünen Liste für die Einreise nach England. Nun bauen Airlines ihr Angebot wieder aus – doch bis zum Vorkrisenstand ist es noch ein weiter Weg. Stefan Ehrbar 09.09.2021, 05.00 Uhr

Nach England sind wieder mehr Flugzeuge unterwegs (Symbolbild). Keystone

Während viele Länder die Einreiseregeln für Personen aus der Schweiz zuletzt verschärften (CH Media berichtete), ging England den umgekehrten Weg: Seit Ende August befindet sich die Schweiz auf der sogenannten «grünen Liste». Die Quarantänepflicht für Ungeimpfte wurde damit aufgehoben. Weiterhin müssen Geimpfte und Ungeimpfte ein beim Abflug maximal 72 Stunden altes negativen PCR-Testresultat vorweisen und belegen, dass sie einen Test für den zweiten Tag ihres Aufenthalts in England gebucht haben. Das kann ein Selbsttest sein, der ins Hotel geschickt wird.

Bereits einen Monat zuvor hatte England die Quarantäne für Geimpfte aus der Schweiz abgeschafft. Die Lockerungen machen sich in den Buchungszahlen bemerkbar. «Der Wegfall von Quarantänebestimmungen schlägt sich jeweils unmittelbar in einem sehr kurzfristigen Buchungszuwachs nieder. Das ist auch für Grossbritannien der Fall gewesen», sagt Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott.

Viele Airlines bauen aus

Die Airline hat ihr Angebot ab Zürich an die Flughäfen London Heathrow und Manchester im September deshalb erweitert und bedient auch wieder die Flughäfen London City und Birmingham. Seit August fliegt die Swiss zudem ab Genf wieder häufiger nach London Heathrow. Sie ist damit nicht alleine: Seit Anfang Woche fliegt British Airways wieder 11 Mal pro Woche zwischen Zürich und London City, wie das Portal Business Traveller berichtet. Auch Easyjet bietet Flüge ab Genf, Basel und Zürich nach London an.

Alles anzeigen

Am Donnerstag stehen alleine ab Zürich wieder 10 Flüge in die englische Metropole an, aus Genf sind es sechs. Vom Vorkrisenzustand, als ab Zürich teils fast 30 Flugzeuge täglich nach London abhoben, ist man allerdings noch weit entfernt – wie überall in der Aviatik. So sagt Swiss-Sprecherin Meike Fuhlrott: «Gegenüber dem Vorjahr sehen wir einen positiven Buchungstrend. Die Buchungszahlen liegen aber noch immer deutlich unter jenen von 2019.»