Angestellte sollen Pensen reduzieren und Manager müssen gehen: Gübelin reagiert mit drastischen Massnahmen auf Coronakrise Der Luzerner Schmuck- und Uhrenhändler Gübelin muss wegen der Coronakrise die Kosten runterfahren: Angestellte sollen ihr Pensum im Schnitt um 20 Prozent reduzieren. Wer es nicht tut, habe nichts zu befürchten, versichert Präsident Raphael Gübelin. Maurizio Minetti 23.05.2020, 05.00 Uhr

Das Gübelin-Geschäft am Luzerner Schwanenplatz. Bild: Manuela Jans-Koch (15. Mai 2020)

Die Coronakrise hat die globale Luxusbranche arg in Mitleidenschaft gezogen. Laut einer Studie bricht das weltweite Geschäft mit Luxusgütern dieses Jahr voraussichtlich um bis zu 35 Prozent ein. Von den massiven Umsatzrückgängen dürfte sich der Markt frühestens 2022 erholen. Diese Unsicherheit ist auch in Luzern zu spüren, wo viele Händler angesiedelt sind. Zwar konnten am 11. Mai die Boutiquen in der Stadt wieder öffnen, doch etliche halten an Kurzarbeit fest und stehen vor einer ungewissen Zeit.