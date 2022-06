Die Börsenbilanz: Das sind die Aktiengewinner und -verlierer

Halbjahresbilanz Schweizer Börse: Die goldenen Zeiten für Aktienanleger sind vorbei – diese Aktien sind die Verlierer und Gewinner Zuerst die Pandemie, dann der Krieg und jetzt auch noch eine Rezession? Die Rückschau auf das erste Halbjahr offenbart ein Desaster für die Investoren. Der Ausblick ist nicht verheissungsvoll. Gewisse Titel allerdings könnten besser abschneiden. Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 30.06.2022, 18.30 Uhr

Aktien der Zurich-Versicherung schnitten im ersten Halbjahr am besten ab. Karin Hofer/NZZ

«Da draussen ist ein Hurrikan und er kommt auf uns zu», liess sich Jamie Dimon, Chef der grössten US-Bank J.P. Morgan vor ein paar Wochen medienwirksam vernehmen. Er ahnte, dass die Notenbank der galoppierenden Inflation nicht länger tatenlos zuschauen würde.

Am 15. Juni handelte das Federal Reserve und erhöhte den Leitzins gleich um einen halben Prozentpunkt. Die Schweizerische Nationalbank folgte am Tag darauf mit der gleichen Massnahme in äquivalenter Stärke. Das waren die letzten Tiefschläge für die Aktienmärkte in einem denkwürdigen Semester.

Es fehlt an Mikrochips, an Energie und an Weizen

Die anhaltenden, pandemiebedingten Unterbrechungen der globalen Lieferketten, wie sie in den heillos verstopften Frachthäfen in China eindrücklich sichtbar wurden, haben die schon im Vorjahr aufgetretenen Engpässe etwa bei den in vielen Industriegütern eingesetzten Mikrochips verlängert und gar noch verschärft. Die russische Invasion der Ukraine führte ab Ende Februar zu einer unvermittelten Verknappung wichtiger Energieträger und Grundnahrungsmittel.

Die weltweit stark gestiegenen und weiter steigenden Inflationsraten sind die direkte Folge dieser Entwicklungen. Sie zwingen die Notenbanken, die Zinsen drastisch anzuheben, und das in einer Zeit, in der die Weltwirtschaft bereits deutliche Schwächen zu erkennen gibt. Keine namhafte Börse blieb verschont, auch nicht die schweizerische, die sich in Krisenzeiten typischerweise positiv von anderen Märkten abzuheben pflegt.

Die Aktienkurse purzeln über das ganze Börsentableau hinweg

Der Swiss-Performance-Index, der die Kursentwicklung aller 217 an der Schweizer Börse kotierten Aktien repräsentiert, hat seit Jahresbeginn gut 16 Prozent verloren. Der Verlust entspricht etwa dem in Franken gerechneten Minus des Weltaktienindex. Weniger als ein Fünftel der Schweizer Titel konnten sich im positiven Territorium behaupten. Blue-Chips, Mid-Caps, Small-Caps – der Crash hat sie alle erfasst, egal, welcher Gewichtsklasse die Unternehmen angehören.

Keinen Schutz für die Investoren boten auch Aktien von Unternehmen mit defensivem Anlageprofil. Die Genussscheine des Basler Pharmamultis Roche tauchten im Sechsmonatsvergleich fast gleich tief wie der Gesamtmarkt, obschon der Konzern seit Jahren mit hohen und stabilen Gewinnen glänzt und sich mit seinen heiss begehrten Covid-19-Tests als grosser Profiteur der Pandemie erweist. Der Kurseinbruch der Roche-Titel steht beispielhaft für ein Phänomen, das Anastassios Frangulidis, Chefstratege im Asset Management bei der Genfer Privatbank Pictet, als «Bewertungskorrektur» beschreibt.

Der umgekehrte Zinseszinseffekt schlägt durch

Mit der Aussicht auf steigende Zinsen schmilzt der Barwert künftiger Unternehmensgewinne, wie sie Finanzanalysten in ihren Unternehmensbewertungsmodellen bei Unternehmen wie Roche oder Nestlé auf viele Jahre hinaus einkalkuliert haben. Es handelt sich um einen rein arithmetischen Vorgang: so, wie der Zinseszinseffekt das jetzt auf dem Bankkonto liegende Kapital eines Sparers progressiv anwachsen lässt, wenn die Zinsen steigen, geschieht das Umgekehrte, wenn die gleiche Formel angewandt wird, um den Wert der in der Zukunft liegenden Gewinne in die Gegenwart zurückzurechnen.

Eine ähnliche Bewertungskorrektur wie Roche hätten wohl auch die Novartis-Aktien über sich ergehen lassen müssen, wenn der Konzern seit Jahresbeginn nicht fast fünf Milliarden Franken in den Rückkauf eigener Aktien investiert hätte und den Kurs so zu stabilisieren verstand.

Um den Kurs zu stabilisieren, investierte Novartis seit Jahresbeginn fast fünf Milliarden Franken in den Rücklauf eigener Aktien. Georgios Kefalas/Keystone

Zu den Nutzniessern höherer Zinsen gehören im Prinzip die Aktien von Versicherungsunternehmen. Ihnen winkt eine bessere Rendite ihrer umfangreichen Kapitalanlagen. Allerdings führt der Inflationsanstieg auch zu höheren Leistungsverpflichtungen. Offensichtlich gehen die Investoren im Fall der Zurich aber davon aus, dass der Konzern diesen Effekt über Prämienerhöhungen ausgleichen kann, weshalb die Titel im Performancevergleich an oberster Stelle stehen.

Weitere Enttäuschungen sind programmiert

Unter den grössten Verlierern befinden sich mehrheitlich Aktien von Industriefirmen, die stark vom Konjunkturverlauf abhängig sind. Ein Spezialfall sind die Titel der auf sogenannte Privatmarktanlagen spezialisierten Partners Group. Anlagen in nicht öffentlich handelbare Aktien und Schuldpapiere waren in den Nullzinsjahren der grosse Renner bei vielen Grossinvestoren, weil sie überdurchschnittliche Renditen versprachen. Mit der sich nun rasch normalisierenden Zinslandschaft erhalten Privatmarktanlagen wieder starke Konkurrenz von klassischen Anlageprodukten, was die Wachstumsaussichten von Partners Group nachhaltig beeinträchtigen könnte.

Die zyklischen Aktien haben in den vergangenen Wochen besonders stark nachgegeben, was sich mit zunehmenden Rezessionsängsten der Investoren erklären lässt. Investmentstratege Anastassios Frangulidis geht davon aus, dass die zu erwartenden Gewinnrückgänge bei diesen Unternehmen noch vollständig in den aktuellen Aktienkursen enthalten sind. Er rechnet damit, dass es in der Ende Juli anlaufenden Berichtssaison zu den Halbjahreszahlen zu Enttäuschungen und weiteren Kursrückschlägen bei zyklischen Werten kommen wird.

Relativ besser bedeutet noch lange nicht gut

Gleichzeitig verweist er auf die Kursentwicklung der defensiven Werte wie Roche, Nestlé oder Givaudan, die sich seit Anfang Juni besser als der Gesamtmarkt halten. «Das ist kein Zufall», glaubt Frangulidis. Nach seiner Auffassung ist die Bewertungskorrektur in diesen Papieren inzwischen weitgehend abgeschlossen.

Ihre Qualitäten kämen in einem rezessiven Umfeld wieder stärker zum Tragen, meint der Experte. Die Schweizer Börse könnte im zweiten Halbjahr deshalb eine im internationalen Vergleich bessere Performance zeigen. Relativ besser bedeutet freilich noch lange nicht gut. Die goldenen Zeiten für Aktienanleger scheinen einstweilen vorüber zu sein.

