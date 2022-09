Haleon Von Otrivin bis Voltaren: Dieser neue Pharma-Riese hat grosse Pläne – auch mit Schweizer Medikamenten Im Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten hat Haleon, die vormalige Tochter des britschen Pharmakonzerns GSK, Grosses vor. Das Geschäft hat tiefe Wurzeln in der Schweiz. Doch auch Nestlé und Unilever möchten in diesem Markt ein Wörtchen mitreden.

Otrivin-Nasensprays stammen aus den alten Ciba-Labors. Gaetan Bally / KEYSTONE

«Zyma», ein kleines Pharmaunternehmen, das der Neuenburger Chemiker Hermann de Pury vor über 120 Jahren in Montreux gegründet hatte, erlebt gerade den zweiten Frühling. Die Briten haben einen erheblichen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte.

Schon seit 2015 hatten sie bei Zyma die Finger im Spiel. Die Firma wurde damals Teil eines Gemeinschaftsunternehmens zwischen dem englischen Pharmakonzern GSK und der Basler Novartis. Die beiden Multis legten ihre Geschäfte mit rezeptfreien Medikamenten zusammen, damit sie GSK 2018 vollständig in Besitz nehmen konnte.

Steuerdeal mit Novartis als Glücksfall für das Waadtland

Der Deal war ein Glücksfall für die Waadtländer Gemeinde Prangins bei Nyon. Noch vor zehn Jahren hatte Novartis die Absicht, den alten Zyma-Standort nach 95 Jahren stillzulegen und die Produktion auf andere Werke im Ausland zu verschieben. Rund 400 Angestellte hätten ihre Stellen verloren.

Schöne Aussicht und hohe Umsätze: Das Haleon-Werk in Prangins bei Nyon VD. zvg

Doch dann bot der Kanton Hand zu einem Steuerdeal und Novartis verpflichtete sich über zehn Jahre 150 Millionen Franken in den Standort zu investieren. Etwa die Hälfte dieser Investitionen stemmten die Briten. Inzwischen zählt der Waadtländer Standort gegen 1200 Angestellte. «Er spielt oberhalb seiner Gewichtsklasse», sagt Nigel Stephenson und meint damit, dass der überwiegende Teil der Schweizer Produktion für den Weltmarkt und nur ein sehr geringer Teil für den einheimischen Markt bestimmt sind.

Britische Botschafterin lässt sich die kleine Feier in Rotkreuz nicht entgehen

Der 42-jährige Brite ist General Manager für die Schweiz beim jüngsten britischen Medikamentenhersteller Haleon. Zur Feier über dessen Gründung vor wenigen Wochen hat Stephenson in der heimlichen Pharmahochburg Rotkreuz ein kleines Betriebsfest mit seinen Mitarbeitenden am Schweizer Firmensitz im Kanton Zug organisiert. CH Media war vor Ort.

Die britische Botschafterin in der Schweiz: Jane Owen. Britta Gut

Haleon steht für die ehemalige Konsumgüter-Sparte von GSK, welche im Juli vom Mutterkonzern abgespalten und als eigenständige Gesellschaft an die Londoner Börse gebracht wurde. An der Feier in Rotkreuz zugegen war auch Jane Owen, Botschafterin des Vereinigten Königreichs in der Schweiz.

Haleon ist Aushängeschild eines Wirtschaftszweiges, der sowohl in der Schweiz wie auch in Grossbritannien zu den wichtigsten Exportsektoren gehöre, sagt die Botschafterin. Diese Gemeinsamkeit bilde zusammen mit den gemeinsamen Interessen im Finanzsektor eine wesentliche Grundlagen des bilateralen Wirtschaftsverkehrs der beiden Länder. Dieser soll möglichst bald in einem umfassenden und modernen Freihandelsvertrag geregelt werden. Owen glaubt, dass die voraussichtlich im kommenden Jahr offiziell beginnenden Verhandlungen rasch zum Erfolg gebracht werden könnten.

Ein Freihandelsvertrag mit grosser Wirkung für den Gesundheitssektor

Ein Freihandelsvertrag mit der Schweiz kann zwar bei weitem nicht die Nachteile im Austausch mit der EU ausgleichen, die sich der Inselstaat durch den Brexit eingehandelt hat. Doch in dem für beide Parteien zentralen Gesundheitssektor könnte der Vertrag grosse Wirkung entfalten.

Owen machte mit ihrer Präsenz an der Firmenfeier deutlich, dass der Erfolg von Haleon auch für die britische Volkswirtschaft von Bedeutung ist. Stephenson und seine Chefs glauben an ihre Chance. Ein informelles Übernahmeangebot des Konsumgüterriesen Unilever über 50 Milliarden Pfund für das GSK-Konsumgütergeschäft hatten die Briten im Januar zurückgewiesen. Der Mehrwert einer eigenständigen Entwicklung von Haleon schaffe langfristig mehr Wert für die Aktionäre.

Haleon-Manager Nigel Stephenson. zvg

Warum auch Unilever oder Nestlé auf das Medikamentengeschäft schielen

So argumentiert auch Stephenson im Gespräch mit «CH Media» – im Wissen, dass der Börsenwert von Haleon in den wenigen Wochen seit der Kotierung von über 30 Milliarden Pfund auf unter 24 Milliarden Pfund zusammengeschmolzen ist. Davon zeigt sich der Manager unbeirrt: «Wir zielen mit unserem Portfolio an rezeptfreien Medikamenten auf ein jährliches Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent», sagt er und verweist auf das Marktwachstum der grossen Konsumgüterhersteller wie Unilever, Procter & Gamble oder Nestlé, das nur zwei bis drei Prozent pro Jahr betrage.

Tatsächlich zeigen die Konsumgüter-Multis schon seit geraumer Zeit ein erhöhtes Interesse am Medikamentengeschäft. 2018 hatte sich Procter & Gamble das Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten des deutschen Pharmakonzerns Merck einverleibt. Auch Nestlé gehörte zu den Bietern.

Auch Nestlé-Chef Mark Schneider will mit Gesundheitsprodukten den Umsatz steigern. Gaetan Bally / KEYSTONE

«Als Medikamentenhersteller können wir viel von den Konsumgüterspezialisten lernen», räumt Stephenson ein. Er selbst war 2012 von Procter & Gamble zu Novartis in Nyon gestossen war. Stephenson kennt den Preisdruck, dem die Konsumgütermultis etwa durch Eigenmarken grosser Handelskonzerne ausgesetzt sind. Auch im Apothekenmarkt sorgen Nachahmermedikamente (Generika) für ständigen Preisdruck. Aber im Medikamentengeschäft habe das Vertrauen der Konsumenten einen besonders hohen Stellenwert, betont Stephenson. Starke Marken könnten sich dies zunutze machen um ihre privilegierte Position in der Hausapotheke über lange Zeiträume zu verteidigen.

Schweizer Evergreens werden zu globalen «Power Brands»

Unter den sieben «Power Brands», die gemäss Stephenson den Hauptteil zum Jahresumsatz von Haleon von knapp 10 Milliarden Pfund beisteuern, finden sich erstaunlich viele Evergreens aus Schweizer Labors: Voltaren, das Mittel, das gegen Entzündungen und Schmerzen hilft und von Haleon als Gel mit Langzeitwirkung oder als Heftpflaster rezeptfrei angeboten wird, geht auf einen 1965 von Ciba patentierten Wirkstoff zurück. Die chemische Substanz die dem Nasenspray Otrivin die abschwellende Wirkung der Nasenschleimhaut verleiht, hatte Ciba schon 1959 zum Patent angemeldet. Das Anti-Allergikum Fenistil, das den Juckreiz von Mückenstichen tilgt, wurde schon 1974 von Zyma lanciert. Auch «Neo Citran» ein Schweizer Klassiker zur Linderung von Erkältungssymptomen findet sich an prominenter Stelle im Haleon-Sortiment.

Blockbuster von Haleon: Das Entzündungsgel Voltaren. Zvg / Aargauer Zeitung

Was sind die Gründe, für das lange Leben dieser Originalmedikamente? «Erfolgreiche Markenprodukte haben einen starken, praktischen Kundennutzen und sie stellen diesen immer wieder mit neuen Ansätzen unter Beweis», erklärt Stephenson. Er nennt das Beispiel Voltaren: Die Schmerzpille ist seit einem Jahrzehnt auch rezeptfrei als Gel mit Langzeitwirkung erhältlich. Und Voltaren gibt es inzwischen auch als Heftplaster, damit es auch an den mit der Hand weniger gut zugänglichen Körperstellen wirken kann. Die Verschlüsse mancher Voltaren-Produkte sind so konstruiert, dass sie auch Menschen mit starker Arthrose in den Händen selbstständig öffnen können.

Ein Markt steht vor der Konsolidierung

Stephenson ist überzeugt, dass Haleon mit solchen Neuerungen noch viel Erfolg haben wird. Er glaubt, dass die Fokussierung auf das sogenannte Konsumgütergeschäft mit rezeptfreien Medikamenten ein Vorteil ist. Nach GSK planen auch andere Pharmakonzerne wie der US-Riese Johnson & Johnson die Verselbstständigung dieses Geschäftsbereichs. Mit einem jährlichen Umsatzvolumen von rund 170 Milliarden Franken ist der Weltmarkt für rezeptfreie Medikamente immer noch stark fragmentiert. «Es wird wohl zu Übernahmen und Zusammenschlüssen kommen», glaubt Stephenson. «Auf solche Transaktionen sind wir nicht angewiesen. Aber wenn es zu einer Konsolidierung des Marktes kommt, dann wollen wir sie anführen», sagt der Manager.

«Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg», rief ihm die Zuger Volkswirtschaftsdirektorin Silvia Thalmann-Gut am Ende ihrer Grussadresse zu. Für die Regierungsrätin ist Haleon zwar nur eine von rund 300 Pharmafirmen, die den Zuger Branchencluster mit über 5000 Arbeitsplätzen ausmachen. Aber mit ihrer Anwesenheit in Rotkreuz machte die Politikerin deutlich, dass hier gerade ein auch für die Schweiz wichtiges Unternehmen an den Start gegangen ist.