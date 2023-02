Jelmoli schliesst: Warum globale Marken übernehmen

Handel Jetzt also auch Jelmoli in Zürich: Warum globale Marken Einkaufsstrassen übernehmen und Läden wie Manor oder Musik Hug verschwinden Die Immobilienfirma SPS zieht ihrem Zürcher Warenhaus Jelmoli den Stecker. Stattdessen gibt es kleinere Läden und Büros. Das entspricht einem Trend: Die Einkaufsmeilen werden zu Luxus-Destinationen, alteingesessene Institutionen verschwinden. Stefan Ehrbar 4 Kommentare 06.02.2023, 11.00 Uhr

Ende 2024 zieht Betreiberin SPS Jelmoli den Stecker. Gaetan Bally / KEYSTONE

Mit 50 Interessenten hat die Immobilienfirma Swiss Prime Site (SPS) gesprochen. Doch niemand wollte das Zürcher Warenhaus Jelmoli in seiner heutigen Form weiterführen. Am Montagmorgen verkündete SPS deshalb das Aus. Per Ende 2024 werden das Stammhaus und die Filialen am Flughafen Zürich geschlossen. Etwa 850 Mitarbeitende von Jelmoli und Marken, die Flächen im Warenhaus gemietet haben, sind vom Entscheid betroffen.

Das Gebäude unweit der Zürcher Bahnhofstrasse soll danach für 100 Millionen Franken umgebaut werden. Im Erd- und Untergeschoss und allenfalls im ersten Stock sind weiterhin Verkaufsflächen geplant. Einen einzigen Betreiber dürfte es aber nicht mehr geben. «Es können auch 30 verschiedene Firmen werden, die je ihre eigenen Filialen haben», sagt SPS-Sprecher Mladen Tomic. SPS sei gesprächsbereit, wenn ein Interessent eine grössere Fläche übernehmen wolle. Danach sieht es aber nicht aus.

«Ein Warenhaus mit einer Fläche von 24’000 Quadratmetern, wie es Jelmoli hat, ist einfach nicht mehr zeitgemäss», sagt Tomic. Heute werde viel zielgerichteter eingekauft. Die Coronakrise habe diese Entwicklung beschleunigt. Selbst der Standort des Luxuswarenhauses Globus an der Bahnhofstrasse komme mit nur der Hälfte der Fläche aus.

Eine Institution verschwindet

Der Geschäftsgang von Jelmoli, das einerseits Luxusmarken, aber auch erschwinglichere Brands an einem Ort vereinte, verlief zuletzt schleppend. «Wir haben viele Initiativen ergriffen», sagt Tomic. «Wir haben die Flächen stets erneuert, neue Markenwelten eröffnet, einen zusätzlichen Onlineshop aufgebaut und viel Gastronomie ins Haus geholt.» Mit den Ablegern am Flughafen sollten Synergien geschaffen werden. Es reichte nicht.

Dass SPS Mieter für die Büroflächen findet, bezweifelt Tomic nicht, selbst wenn Homeoffice den Bedarf verringert hat. «Umfragen unter unseren Mietern zeigen, dass zentrale Lagen weiterhin sehr gefragt sind.» Zudem gebe es in der Zürcher Innenstadt fast keine grosse zusammenhängende Büroflächen mehr, wie sie SPS nach dem Umbau anbieten könne.

Trotzdem sei die Schliessung von Jelmoli ein «massiver Aderlass für die Stadt Zürich», sagt Milan Prenosil, Präsident der City-Vereinigung. «Die Nachricht hat mich geschockt.» Er zweifle aber nicht daran, dass SPS Nachmieter für die Laden- und Büroflächen finden werde. «Das ist eine Toplage», sagt er. Man müsse ehrlich sein: «Die Zeit der Warenhäuser ist vorbei».

Sogar für Apple zu teuer

Mit Jelmoli verschwindet eine weitere jahrzehntealte Institution. Anfang 2020 hatte es schon das Warenhaus Manor an der Bahnhofstrasse erwischt, das die höheren Mieten nicht mehr bezahlen konnte und von Swiss Life herausgeschmissen wurde. Stattdessen baut der Versicherungskonzern das Gebäude um. Künftig wird es mehr Läden mit kleinerer Fläche sowie Büros in den oberen Etagen geben.

Mit der künftigen Nutzung dürfte Swiss Life dereinst Mieterlöse von über 20 Millionen Franken pro Jahr einkassieren, wie ein Kenner des Marktes sagt. Die Mieten werden sich vor allem Luxusläden leisten können, vom Einkaufsort für die breite Masse bleibt nicht viel übrig. Dem Vernehmen nach sind die Flächen sogar dem US-Technologiegiganten Apple zu teuer, der eigentlich von seinem Exil am Rennweg, einer Seitenstrasse der Bahnhofstrasse, wieder an die Haupteinkaufsmeile zurückkehren wollte.

Die Bahnhofstrasse ist das prominenteste Beispiel von Einkaufsstrassen, in denen globale Marken den Ton angeben – und die sich wegen ständig steigender Mietpreise in Richtung Luxus entwickeln. Neben Manor mussten in den vergangenen Jahren auch Traditionshäuser wie der Spielwarenhändler Franz Carl Weber oder das Uhrengeschäft Türler ihre Verkaufsflächen aufgeben.

Die Lage als Marketingtool

Wo Orell Füssli früher englischsprachige Bücher verkaufte, gehen heute hochpreisige Piercings und Uhren über die Theke. Luxusautomarken unterhalten Showrooms in der Einkaufsmeile, vor den Läden von Gucci, Versace oder Louis Vuitton stehen grimmig dreinblickende Sicherheitsleute im Anzug.

Längst hat die Entwicklung auch die etwas weniger teuren Standorte erfasst. Vor kurzem berichtete die NZZ, dass das Traditionsunternehmen Musik Hug sein Stammhaus am Limmatquai per Ende 2025 aufgeben muss, wo es seit 1872 zu Hause ist. Für ein Schweizer KMU sei es schwierig geworden, mit den Mietpreisen mitzuhalten, begründete Marketingleiter Christian Natale. «Grosse, internationale Konzerne haben Geschäfte an bester Lage als Marketingtool entdeckt, entsprechend haben sich die Mietpreise entwickelt.»

Die steigenden Mietpreise dürften auch mit ein Grund gewesen sein, weshalb die Biokette Reformhaus Anfang Jahr den Konkurs anmeldete, leistete sie sich doch vergleichsweise teuere Filialen etwa am Zürcher Rennweg oder in der Freien Strasse in Basel.

Auch die Reformhäuser mussten zum Teil hohe Mieten bezahlen. Arthur Gamsa

Für die Innenstädte ist diese Entwicklung zweischneidig. Einerseits lässt sich das veränderte Konsumverhalten nicht aufhalten. Der Onlinehandel hat dem stationären einen Teil des Kuchens wohl für immer weggefressen. Gleichzeitig eröffnen auch Luxusläden keine Filialen, ohne dass es sich für sie lohnt.

Andererseits ziehen solche Marken weniger Menschen an und bringen weniger Frequenzen, als es etwa Warenhäuser tun, in denen auch die Mittelschicht etwas Bezahlbares findet. Das verringert die Attraktivität der Einkaufsmeilen. Einen Mix zu finden, wird zusehends schwierig, zumal die Politik kaum Handlungsspielraum hat.

«Es geht Richtung Luxus», bestätigt Milan Prenosil von der Zürcher City-Vereinigung die Entwicklung an der Zürcher Bahnhofstrasse. Dass diese deshalb weniger belebt ist, glaubt er aber nicht. Denn einerseits könne das Pendel auch wieder einmal zurückschwingen. Und: «Die Welt will wieder reisen. Die 4- und 5-Sterne-Hotels in Zürich sind voll». Touristinnen und Touristen sind für die Luxusläden wichtig. Alleine von der Schweizer Kundschaft können diese nicht leben.

«Produkte sind überall erhältlich»

Natürlich würden viele den bekannten Institutionen nachtrauern. Für die Mitarbeitenden tue es ihm sehr leid, sagt Prenosil. Der Handel sei aber immer schon im Wandel gewesen. «Die Generationen von heute und morgen werden anders konsumieren.» Sie seien auch nicht so sentimental. Hybride Konzepte seien die Zukunft – also ein Onlineshop sowie ein stationärer Laden mit Gastronomie. Punktuell kämen Showrooms dazu.

Er sei nicht so skeptisch, was die Zukunft der Einkaufsstrassen betreffe. Viele grosse Firmen, die digital gross wurden, setzten etwa nun auf stationäre Geschäfte. Und: «Die Welt ist voll von Marken, die wir hier in der Schweiz noch nicht kennen. Sie wollen alle hierher, weil die Schweiz als Land mit hoher Wertschöpfung gilt.»

Die Berner Warenhauskette Loeb wiederum glaubt, dass auch Warenhäuser noch eine Zukunft haben. Produkte gebe es überall, sagt ihr Digitalchef Martin Stucki, aber persönliche, kompetente Beratung und zwischenmenschliche Kontakte nicht. «Es ist nicht die Frage der Grösse der Fläche, sondern ob man es schafft, die Verweildauer der Kundinnen und Kunden zu verlängern und sie zu begeistern.» Unter der Pandemie und den «geopolitischen Ereignissen» habe auch Loeb gelitten. «Wir sehen aber operativ eine deutliche Erholung der Umsätze».

4 Kommentare Monika Sutter vor etwa 4 Stunden 3 Empfehlungen Schade, sehr schade! Obwohl das Warenhaus immer gut besucht ist, wird es geschlossen. Habe vor Jahren, als die Jelmoli-Gruppe noch bestand, im Einkauf gearbeitet. Wenn ich in Zürich bin, gehört shoppen im Jelmoli dazu. Vorallem die Sportabteilung werde ich vermissen und die Kaffee-Ecke bei Breitling. 3 Empfehlungen kellera vor etwa 4 Stunden 1 Empfehlung Schade um Jelmoli, aber wohl der Lauf der Zeit. Es geht nur noch um den maximalen Profit, ohne Rücksicht auf Verluste. Der Schuss könnte aber längerfristig nach hinten losgehen wenn auch der "obere Mittelstand" nur noch zum Schaufenster schauen an die Bahnhofstrasse kommt. Fr. 700.- für ein Foulard oder Fr. 1200.- für ein Paar Pampuschen (Pantoffeln) ligen vielleicht mal noch drin, aber bei Anzügen ab Fr. 16`000.- bis Smokings für die Upper-Class (Preis nach oben offen) überlegen sie es sich auch gut Verdinende zwei mal. Für eine Flasche Cognac Fr. 34`000.- hinzublättern kann sich auch nicht jederman leisten. (Ist im Fall kein Schreibfehler, aber immerhin hat die Budle 3 Liter :-) 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen