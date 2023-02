Jelmoli verschwindet: Warum das nicht schlimm ist

Handel Wenn Läden wie Jelmoli verschwinden, sehen die Einkaufsstrassen überall gleich aus – warum das nicht schlimm ist Tradition ist kein Geschäftsmodell: Viele jener, die sich über das Aus des Traditions-Warenhauses Jelmoli beklagen, haben dort kaum je eingekauft. Sowieso sind Klagen über die Vereinheitlichung nicht angebracht, denn davon profitieren auch Schweizer Firmen. Stefan Ehrbar Jetzt kommentieren 07.02.2023, 05.00 Uhr

Ende 2024 ist Schluss: Jelmoli in Zürich. Keystone

Das Warenhaus Jelmoli schliesst – und wie schon beim Aus der Zürcher Manor-Vorzeigefiliale vor drei Jahren ist der Ärger über renditehungrige Immobilieneigentümer gross, wegen denen angeblich die Innenstädte veröden. Doch so einfach ist es nicht. Hätte nur schon die Hälfte jener, die sich jetzt empören, regelmässig bei Jelmoli eingekauft, wäre dessen Existenz gesichert.

Experten zweifeln schon lange an der Zukunftsfähigkeit der Warenhäuser. Zu beliebig das Angebot, zu gross die Konkurrenz des Onlinehandels. Auch lässt sich in den Innenstädten der Trend hin zu mehr Luxus nicht verleugnen. Autos, Uhren, Kleider für Tausende Franken – an Einkaufsmeilen wie der Zürcher Bahnhofstrasse verkaufen heute globale Multis Waren, die sich viele nicht mehr leisten können. Das funktioniert auch, weil genügend begüterte Touristinnen und Touristen in die Schweiz kommen. Die altehrwürdigen Institutionen sind sozusagen Kollateralschäden dieses Erfolgs. Ist das schlimm?

Nein. Natürlich ist es schade, wenn sich Einkaufsmeilen weltweit angleichen. Aber Tradition ist kein Geschäftsmodell – und umgekehrt mischen auch Schweizer Firmen wie Swatch, Läderach oder Bucherer erfolgreich mit. Es bringt auch nichts, sich über diese Entwicklung aufzuregen. Jeder hat es in der eigenen Hand respektive im Portemonnaie, welche Läden überleben. Und wem die Einkaufsmeilen zu langweilig werden: Städte wie Zürich, Basel oder Luzern waren abseits der grossen Passantenströme schon immer spannender.

