Hapimag-Präsident geht in den Ruhestand An der Spitze des Zuger Feriendienstleisters kommt es zu einem Wechsel. Andreas Winiarski soll das Präsidium von Giatgen Peder Fontana übernehmen. Maurizio Minetti 24.01.2020, 11.01 Uhr

Giatgen Peder Fontana. PD

Der Steinhauser Feriendienstleister Hapimag ordnet seinen Verwaltungsrat neu und setzt auf einen Generationswechsel an der Unternehmensspitze: Giatgen Peder Fontana hat am Freitag sein Amt als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats mit sofortiger Wirkung niedergelegt, wie das Unternehmen mitteilt. Fontana feierte im Januar 2020 seinen 70. Geburtstag; er hat damit die in den Statuten vorgesehene Altersgrenze erreicht. Fontana stand insgesamt sieben Jahre an der Spitze des Verwaltungsrats, dem er seit 2011 als Mitglied und seit 2013 als Präsident angehörte.