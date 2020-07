Heimanwendungen für weissere Zähne boomen – doch Zahnärzte mahnen zur Vorsicht Der Markt für heimische Zahnbleaching-Produkte erfährt dank Corona einen regelrechten Schub. Zahnärzte beäugen die Entwicklung allerdings kritisch. Und auch das BAG rät zur Zurückhaltung. Gregory Remez 31.07.2020, 05.00 Uhr

Weissere Zähne ohne Hilfe vom Zahnarzt – geht das? Swisswhite-Gründer Chris Wolf zeigt eines seiner Produkte im Firmenbüro in Sihlbrugg. Bild: Stefan Kaiser (16. Juli 2020)

Es klingt simpel. Und ist wohl gerade deshalb so verlockend. «Strahlend weisse Zähne in nur einer Woche» – mit diesem Slogan bewirbt die Baarer Firma Swisswhite ihr derzeit erfolgreichstes Produkt: Smilepen. Es handelt sich dabei um ein Gerät, mit dem sich zu Hause die Zähne bleichen lassen. In nur fünf bis sieben täglichen Anwendungen à 20 Minuten erhalte man ein um bis zu 70 Prozent weisseres Lächeln, lautet das Versprechen der Smilepen-Macher, und zwar ganz ohne Schmerzen und ohne dafür eine Zahnarztpraxis aufsuchen zu müssen.

Kein Wunder haben die kleinen Geräte, die ein bisschen an den Mundschutz eines Boxers erinnern, in Zeiten von Corona Hochkonjunktur. «Unser Umsatz hat sich in den letzten Monaten verfünffacht», sagt Swisswhite-Gründer Chris Wolf. Seit Jahren erfahre der Markt für heimische Zahnbleaching-Anwendungen einen Boom, Corona habe diese Entwicklung aber noch einmal deutlich beschleunigt.

Günstiger als herkömmliche Behandlungen

Swisswhite gilt als Schweizer Pionier im Bereich Home-Bleaching. Im Jahr 2010 gegründet, beherrscht das Baarer Unternehmen heute nach eigenen Angaben rund 85 Prozent des Nischenmarktes. Wolf:

«Es gibt zwar noch andere Anbieter, doch in der Schweiz haben wir praktisch keine Konkurrenz.»

Möglich macht dies vor allem der Vertrieb von Produkten wie Smilepen über grosse Onlinehändler wie Brack und Galaxus sowie stationäre Händler wie die Import Parfumerie oder ganze Drogerieketten. Inzwischen verkaufe man aber auch immer mehr Produkte über den eigenen Onlineshop, sagt Wolf. «Der Lockdown hat uns da in wirtschaftlicher Hinsicht sicher geholfen.»

Jungunternehmer fordern Zahnärzte heraus (gr) Das Geschäft mit schönen Zähnen hat auch das Schweizer Start-up Bestsmile für sich entdeckt. Das Unternehmen bietet durchsichtige Spangen für Zahnkorrekturen, sogenannte Aligner, an und ist seit rund zwei Jahren im Schweizer Markt aktiv. In dieser Zeit hat es ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. «Wir eröffnen im Schnitt eine Praxis pro Monat», sagt Mitgründer und CEO Ertan Wittwer. Inzwischen beschäftigt man schweizweit 220 Mitarbeiter an 22 Standorten, darunter auch zwei in der Zentralschweiz, namentlich in Zug und Luzern. Der Ansatz von Bestsmile ist dabei so eingängig wie disruptiv: Weil das Jungunternehmen die gesamte Behandlungskette selbst anbietet, kann es seine Spangen zum Teil deutlich günstiger als herkömmliche Zahnärzte anbieten. Die Korrektur eines Kiefers kostet pauschal 1990 Franken, beide Kiefer 2990 Franken. «Korrekturen von Zahnfehlstellungen dürfen nicht den Reichen vorbehalten sein», sagt Wittwer. Deshalb habe er zusammen mit den heutigen CFO Philip Magoulas und COO Marcel Kubli Bestsmile gegründet. Nachdem das Patent für durchsichtige Zahnspangen des US-Unternehmens Align Technology im Oktober 2017 ausgelaufen war, begaben sich die Jungunternehmer auf die Suche nach Investoren und eröffneten schliesslich im September 2018 die erste Praxis am Bahnhof Enge in Zürich. Zahnspangen aus dem 3D-Drucker Eine Zahnkorrektur dauert bei Bestsmile je nach Fehlstellung bis zu einem halben Jahr, wobei alle paar Wochen neue Schienen zum Einsatz kommen. Hergestellt werden diese im 3D-Druckverfahren im eigenen Labor in Winterthur – auch das ist ein Vorteil im Wettstreit mit etablierten Konkurrenten. «Die Idee stammt ja nicht von uns. Aligner gibt es schon seit über 20 Jahren», sagt Wittwer. Die meisten Zahnärzte böten diese inzwischen selber an. Was Bestmile von ihnen unterscheide, sei, dass man alles aus einer Hand anbiete. Komplizierte Fehlstellungen liessen sich damit aber natürlich nicht korrigieren. «Da bleibt nur der Gang zum Kieferorthopäden.» Ein weiterer Grund, wieso Bestsmile aktuell so regen Zulauf findet, dürfte das Konzept sein. Obwohl die Läden allesamt als Zahnarztpraxen zugelassen sind, erinnern sie eher an minimalistische Boutiquen à la Apple oder Nespresso. Entworfen wurde das Interieur von Fabrice Aeberhard, der schon die Läden des Brillenlabels Viu – einer der Investoren von Bestsmile – designt hat.

Knapp 130 Franken kostet ein Smilepen-Kit – und ist damit um ein Vielfaches günstiger als eine herkömmliche Bleachingbehandlung beim Zahnarzt. Doch hält das Produkt auch, was es verspricht? Darauf angesprochen, was eine Zahnaufhellung bis zu 70 Prozent denn in der Realität bedeute, entgegnet Wolf, dass das Resultat natürlich von Patient zu Patient variieren könne. Unzufrieden seien Kunden aber eigentlich nur dann, wenn sie unrealistische Erwartungen hätten.

«Es ist ein bisschen so, wie wenn jemand ins Solarium geht. Dort kommen nach 20 Minuten auch nicht alle gleich gebräunt heraus.» So komme es auch beim Bleichen auf individuelle Faktoren an. Im Idealfall liessen sich die Zähne um bis zu 14 Farbstufen aufhellen. Nach einer einwöchigen Behandlung halte das Resultat sechs bis zwölf Monate.

Vorsicht bei Erkrankungen oder Schwangerschaften

Angesichts des gegenwärtigen Booms von Home-Bleaching-Produkten mahnen Fachleute – ähnlich wie im Fall von Solarien – zur Zurückhaltung. «Wir raten zur Vorsicht», heisst es etwa bei der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft SSO. Und weiter:

«Wichtig ist beim Bleaching eine vorgängige zahnärztliche Untersuchung.»

So habe man Kenntnis von Fällen, bei denen Behandlungen zu Hause zu unliebsamen Nebenwirkungen geführt haben. Denn nicht alle Zähne seien gleichermassen dafür geeignet. Gerade bei Erkrankungen oder im Falle einer Schwangerschaft sei ein Bleaching nicht zu empfehlen. Entsprechend warnt auch das BAG explizit vor den Gefahren von Zahnbleichmitteln – und rät allen zur vorgängigen Konsultation eines Zahnarztes.