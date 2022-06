Raiffeisen-Chef Heinz Huber über den Anstieg der Hypozinsen

Interview Die Hypozinsen schiessen in die Höhe – der Raiffeisen-Chef sagt: «Man darf jetzt nicht in Panik verfallen» Fast jede fünfte Hypothek in der Schweiz wird durch Raiffeisen vergeben. Bank-Chef Heinz Huber sagt im Interview, was das für die Kunden bedeutet, warum der Traum von Wohneigentum in den Städten fast unmöglich zu verwirklichen ist - und er nimmt auch Stellung zu seinem Lohn. Interview: Patrik Müller Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heinz Huber am Hauptsitz in St. Gallen: «Bei uns sind alle willkommen, auch Kunden mit über 1 Million Franken Vermögen.» Bild: Ralph Ribi

Die Hypozinsen sind abrupt angestiegen: Auf 3 Prozent bei langjährigen und auf fast 2 Prozent bei kurzfristigen Hypotheken. Wie nervös sind Sie?

Heinz Huber: Weder ich noch unseren Kundinnen und Kunden sind nervös. Dies umso weniger, als 90 Prozent unserer Kunden Festhypotheken haben.

Wenn die Sätze weiter nach oben gehen, könnten 20 Prozent der Hyposchuldner die Tragbarkeitsregeln der Banken nicht mehr erfüllen, warnt die Nationalbank.

Beim selbstgenutzten Wohneigentum rechnet Raiffeisen in der Regel mit kalkulatorischen Zinsen von fünf Prozent. Damit wird sichergestellt, dass Hypotheken auch noch tragbar wären, wenn die Hypothekarzinsen auf dieses Niveau ansteigen. Von solchen Zinsniveaus sind wir derzeit aber weit entfernt.

Die Nationalbank hat den Negativzins von -0.75 auf -0.25 Prozent entschärft. Wird diese Erhöhung unmittelbar auf die Hypozinsen durchschlagen?

Davon gehe ich nicht aus. In den aktuellen Sätzen ist diese Veränderung schon weitgehend eingepreist. Man darf jetzt nicht in Panik verfallen. Die Sätze sind im historischen Vergleich immer noch sehr tief, und sie werden in der Schweiz auch kaum in die Höhe schiessen. Selbstverständlich gibt es Unsicherheiten - die grösste ist wohl die Entwicklung der Inflation. Die Schweiz ist diesbezüglich im Vorteil, die Inflation ist meiner Meinung nach unter Kontrolle.

Wer zurzeit eine neue Hypothek abschliesst, für den gilt: Wohnen im Eigenheim ist nicht mehr günstiger als Wohnen zur Miete.

Wir sehen die Folgen im Bau von Mehrfamilienhäusern, wo die Nachfrage nach Mietwohnungen zugenommen hat. Es gibt weniger Leerstände, und die Zuwanderung spielt auch nach wie vor eine Rolle. Dass Kaufen nicht mehr unbedingt günstiger ist als Mieten, ist ein neuerer Umstand, den man noch beobachten muss. Ich bin nicht sicher, ob das Eigentum wirklich an Attraktivität verliert. In den eigenen vier Wänden zu wohnen, ist mehr als nur eine finanzielle Sache. Es geht um Emotionen, um die Gründung einer Familie, um die Gestaltung eines eigenen Lebensraums.

Ihre Ökonomen schreiben sogar von drohender Wohnungsnot!

Ja, aber nicht überall. Betroffen sind Städte und städtische Agglomerationen. Auf dem Land ist die Lage entspannter.

Banker, Gründer, Vater Heinz Huber, 57, ist Banker von der Pike auf. Bevor er 2019 sein Amt als Raiffeisen-Chef antrat, war er Chef der Thurgauer Kantonalbank. Er war auch für die Credit Suisse tätig. Die Banklehre hatte er bei der UBS absolviert. Huber verfügt aber auch über Erfahrungen als Unternehmer: Er gründete die IT-Firma Sydoc. Huber führte nach der Affäre um Vorvorgänger Pierin Vincenz und der Kurzzeit-Ära von Patrik Gisel die Raiffeisenbank wieder in ruhigere Gewässer. Huber ist verheiratet und Vater dreier Kinder. (pmü)

Ist es nicht bedenklich, wenn es für Familien fast unmöglich wird, im städtischen Umfeld eine passende Wohnung zu mieten, geschweige denn zu kaufen?

Wohneigentum zu erwerben ist für Familien mit durchschnittlichem Einkommen, wenn sie zentrumsnahe Lagen oder Seenähe suchen, tatsächlich fast unmöglich geworden. Ausser, sie haben geerbt. Mit Sparen allein kann man kaum mehr Eigentümer werden.

Leute mit normalem, durchschnittlichem Einkommen - das sind genau Ihre Kunden.

Ich sage nicht, dass sie kein Eigentum mehr erwerben können, sondern dass für die Verwirklichung ihres Traums Kompromisse hinsichtlich der Lage eingehen müssen. Nun ist hierzulande die Bereitschaft zur Mobilität eingeschränkt. Die wenigsten möchten allzu weit weg von ihrem Wohnort arbeiten. Die Situation ist darum bei den aktuellen Preisen am Immobilienmarkt nicht einfach für sie.

Die Immobilienpreise sind in der Coronazeit noch schneller gestiegen, und jetzt kommt noch die Zinswende dazu, welche die Schulden teurer macht. Kann das gut gehen?

Die Zinsentwicklung wird dazu führen, dass die Immobilienpreise nicht mehr im selben Tempo weiter ansteigen. Insofern erwarten wir eher eine Entschärfung.

Heinz Huber ist seit gut drei Jahren auf der Chefetage der Raiffeisen. Bild: Ralph Ribi

Für die Schuldner ist der Zinsanstieg schmerzhaft, für die Sparer aber gut. Wann steigen nicht nur die Hypo-, sondern auch die Anlagezinsen?

Das hängt davon ab, wie sich die Zinskurve verändert. Aktuell findet der Zinsanstieg fast nur am langen Ende statt, bei den kurzfristigen Hypotheken ist wenig passiert. Diese Kurve widerspiegelt sich auch bei den Sparzinsen. Kurzfristige Anlagen werden noch immer kaum verzinst.

Anders als die Hypo- sind die Covid-Kredite wieder in den Hintergrund getreten. Wie viele Klein- und Mittelbetriebe, denen Sie in der Pandemie Kredite gegeben haben, werden diese nicht zurückzahlen können?

Die KMU haben in der Pandemie und auch jetzt, bei den aktuellen Turbulenzen, einen hervorragenden Job gemacht. Raiffeisen hat die meisten Covid-Kredite in der Kategorie bis 500000 Franken vergeben. Insgesamt haben wir rund 2 Milliarden Franken an Covid-Krediten gewährt, und etwas mehr als 650 Millionen Franken wurden bereits wieder zurückgezahlt. Wir erwarten keine bedeutenden Kreditausfälle.

Es gibt Banken, die jüngst Gewinnwarnungen herausgegeben haben. Müsste das Raiffeisen auch tun, wenn Sie börsenkotiert wäre?

Wir haben ein sehr robustes Geschäftsmodell und sind stabil und erfolgreich unterwegs. Unsere Halbjahreszahlen kommunizieren wir im August.

Das Filialnetz ist bei allen Banken unter Druck. Was heisst das für Ihre rund 820 Filialen?

Die einzelnen Genossenschaften entscheiden selber, welche Geschäftsstellen sie aufrechterhalten. Die Tendenz ist insgesamt leicht rückläufig. Auch unsere Kundinnen und Kunden erledigen die Geschäfte vermehrt elektronisch, und die Bargeldtransaktionen sind in der Pandemie noch weiter zurückgegangen. Hingegen wird die Beratung immer wichtiger. Das stabilisiert das Netz. Die physische Präsenz bleibt wichtig und differenziert uns von der Konkurrenz.

Bei Ihrem Amtsantritt vor dreieinhalb Jahren betonten Sie die Bedeutung der Genossenschaften. Führt dieser Föderalismus nicht dazu, dass Sie nötige Reformen - auch infolge der Digitalisierung und Regulierung - nur langsam umsetzen können?

Nein, gar nicht, sonst wären unsere Geschäftszahlen nicht so gut! Die Zusammenarbeit zwischen den Genossenschaften und Raiffeisen Schweiz, die sich als Dienstleisterin versteht, funktioniert – auch dank neuer Eignergremien – hervorragend und ist ein zukunftsträchtiges Modell. Wir sind auf Kurs bei der Umsetzung unserer Strategie: vor Ort und digital die Bank mit der grössten Kundennähe zu sein.

Müssten Sie dann konsequenterweise nicht die Zentrale verschlanken? In der Ära Pierin Vincenz wurde diese stark ausgebaut.

Raiffeisen Schweiz macht für die gesamte Bankengruppe das Finanz- und Risikomanagement, den Austausch mit den Regulatoren, aber auch die Produktausgestaltung und die Strategieumsetzung im Bereich Digital. Das sind sehr viele Aufgaben. Darum ist ein gut ausgebildeter Personalkörper bei Raiffeisen Schweiz enorm wichtig. Wir sind schon heute schlank und effizient. Prozesseffizienz ist ein wichtiger Pfeiler unserer Strategie.

Aber die Zentrale ist wieder gewachsen!

Leicht, ja, weil die Strategieumsetzung viel Knowhow beansprucht. Die Banken vor Ort sind aber ebenso leicht gewachsen. Dass Raiffeisen insgesamt wächst, ist nichts als erfreulich!

Sie beschäftigen aktuell rund 11500 Mitarbeitende. Andere Banken bauen ab.

Bei uns bleibt die Tendenz weiterhin leicht steigend. Es ist zurzeit nicht einfach, Fachkräfte für spezifische Themen zu finden, etwa im Bereich Informatik oder Cybersicherheit, aber wir profitieren jetzt davon, dass wir eine attraktive Arbeitgeberin sind.

Rechtfertigen Sie wegen dieser Entwicklung auch Ihren Grundlohn von gut 1,3 Millionen Franken 2021, rund 200000 Franken mehr als im Vorjahr?

Meine Gesamtvergütung bewegt sich auf dem Vorjahresniveau. Es geht aber nicht ums Rechtfertigen. Ich darf sagen: Als ich zu Raiffeisen kam, verpflichtete ich mich zu einem Lohndeckel, das absolute Maximum ist 1,5 Millionen.

Das Finanzportal Insideparadeplatz titelte: «Heinz Huber auf Spuren von Vincenz-Salär.»

Ich stehe zu meinem Lohn. Raiffeisen Schweiz und ich als CEO tragen eine grosse Verantwortung, sowohl unternehmerisch wie auch rechtlich gegenüber den Regulatoren.

Sie könnten sich noch gutschreiben lassen, dass ein Teil Ihrer Arbeitszeit auf die Bewältigung von Altlasten geht: Affäre Vincenz, der unschöne Abgang des Verwaltungsratspräsidenten Guy Lachappelle…

Ich konzentriere mich auf das operative Geschäft und die Strategieumsetzung. Dafür bin ich da. Die Lehren aus der Vergangenheit haben wir schnell und konsequent gezogen, in jeder Hinsicht, auch bezüglich Governance.

Spesenabrechnungen aus auffälligen Lokalen würden nicht mehr visiert?

Nein, wir schauen nach vorn. Und es läuft sehr gut: Bald dürfen wir unseren 2-millionsten Genossenschafter oder Genossenschafterin begrüssen. Das macht uns stolz.

Noch stärker wachsen könnten Sie durch Übernahmen. Hatten Sie kein Interesse an der BZ Bank von Martin Ebner, die nun bei der Graubündner Kantonalbank gelandet ist?

Nein, wir wollen organisch wachsen, nicht durch Übernahmen. Das schliesst nicht aus, dass wir Opportunitäten prüfen, aber das Ziel ist Wachstum aus eigener Kraft, mit Fokus auf bank- und banknahe Dienstleistungen.

Früher war es ein Ziel, auch reiche Kunden anzusprechen - darum die Notenstein-Übernahme. Konzentrieren Sie sich nun auf die klassischen Retail-Kunden?

Bei uns sind alle willkommen, auch Kundinnen und Kunden mit mehr als 1 Million Franken Vermögen. Wir verfügen als Beraterin über die nötige Kompetenz. Aber unser Hauptgeschäft liegt in der Breite.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen