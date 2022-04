Heinz M. Buhofer im grossen Interview

Metall-Zug-Patron Heinz M. Buhofer: «Es wäre schön, wenn Politiker sich statt für ihre Interessensgruppen wieder für die Schweiz interessieren würden» Seit Jahrzehnten macht sich Metall-Zug-Patron Heinz M. Buhofer um den Werkplatz Schweiz verdient. Er war seiner Zeit oft voraus, nun tritt er kürzer. Im Gespräch plädiert Buhofer für eine Nachhaltigkeit, die sich nicht an Äusserlichkeiten bemisst. Interview: Christopher Gilb Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heinz M. Buhofer während des Interviews in einem Sitzungszimmer von V-Zug. Bilder: Dominik Wunderli (Zug, 13. April 2022)

Die Generalversammlung der Metall Zug am 29. April wird die letzte von Heinz M. Buhofer als Verwaltungsrat sein. Der inzwischen 65-Jährige, der mit seiner Familie die Aktienmehrheit an der Zuger Unternehmensgruppe besitzt, hatte während Jahrzehnten diverse Funktionen inne, war Finanzchef, CEO, Verwaltungsratspräsident und dann kurz vor dem Spin-off 2020 noch einmal CEO des damaligen Tochterunternehmens V-Zug.

Der Öffentlichkeit blieb er dabei lieber fern. Auch jetzt, nachdem er doch noch einem Interview zugestimmt hat, gewinnt man den Eindruck, dass es ihm nicht wirklich behagt. Als der Journalist einmal kontrolliert, ob sein Aufnahmegerät auch wirklich läuft, bemerkt Buhofer, wenn nicht, sei dies auch nicht schlimm. Dabei hat er viel zu sagen.

Sie haben entschieden, sich aus dem Verwaltungsrat der Metall Zug zurückzuziehen. Das Maximalalter ist aber 70, Sie hätten noch fünf Jahre bleiben können.

Heinz M. Buhofer: Das stimmt, aber ich habe nun rund 40 Jahre fürs Unternehmen gemacht, was mir aufgetragen wurde und glaube, meine Pflicht ist jetzt erfüllt. Wieso also nicht mit 65 übergeben?

Können Sie sich noch an Ihre Anfänge erinnern?

Das muss 1984 gewesen sein, mein Vater führte das Unternehmen damals. Die Metallwarenfabrik Zug wurde gerade in die Verzinkerei Zug integriert und das Areal beim Bahnhof, wo heute das Einkaufszentrum Metalli steht, wurde frei. Als der Finanzchef ausfiel, übernahm ich neben meinen damaligen Job kurzfristig.

Was war Ihr Job?

Ich war Assistent von Professor Bruno S. Frey an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich.

Sie hätten also auch eine akademische Laufbahn einschlagen können?

Die Assistenten von Professor Frey wurden damals alle Professoren, aber ich strebte das nicht an, vielleicht weil ich nie gerne Vorträge hielt, das ist nicht meine Stärke.

Sie gelten als eher introvertiert.

Ich bin nicht extrovertiert, da haben Sie Recht, und ich arbeite lieber in kleinen Gruppen.

1997 übernahmen Sie von Ihrem Vater die Gesamtverantwortung fürs Unternehmen. Hatten Sie damals konkrete Vorstellungen, in welche Richtung sich Metall Zug entwickeln soll?

Ich funktioniere nicht nach Plänen, ich schaue, wo Probleme sind und wie diese am besten gelöst werden können, und wo in der Problemlösung Potenzial zur Weiterentwicklung steckt. Die heute üblichen Unternehmensvisionen empfinde ich hingegen eher als aufgesetzt.

Eine Gruppe, viele Unternehmen Vier Industriefirmen gehören zur Metall Zug: Die Medtech-Unternehmen Belimed und Haag-Streit, die Gehrig Group, die Produktlösungen unter anderem für die Gastronomie und den Tourismus anbietet, und der Kabelverarbeitungsspezialist Schleuniger. Letzterer soll noch dieses Jahr mit dem Dierikoner Unternehmen Komax fusionieren. Seit 2020 ein eigenständiges Unternehmen ist der Küchengerätehersteller V-Zug, 2012 war bereits der damalige Geschäftsbereich Immobilien abgespalten worden und firmiert seither als Zug Estates. Derzeit beschäftigt die Gruppe rund 3300 Mitarbeitende. Verwaltungsratspräsident ist Martin Wipfli.

Aber Sie gelten als Industriefreund, dem der Werkplatz Schweiz am Herzen liegt.

Ja, ich wurde es auch durch die mir übertragene Verantwortung. Ich glaube, Nachhaltigkeit im weiten Sinne heisst, aus den vorliegenden Ressourcen das Beste zu machen, und es waren eben industrielle Ressourcen, die mir anvertraut worden waren.

Sie hätten die Produktion auch erhalten, wenn Sie sie ins Ausland verlagert und auf dem Areal Wohnungen gebaut hätten.

Dadurch hätten wir viel zerstört: Werte, Kultur, Know-how. Natürlich muss man realistisch sein, und kann nicht bis ins Uferlose an einem Standort festhalten, aber sich gemeinsam für dessen Zukunft einzusetzen, kann auch eine enorme Kraft freisetzen.

Wie meinen Sie das?

Gerade Kunden in Asien haben die Haushaltsgeräte von V-Zug auf eine Art und Weise verstanden, wie es uns selbst gar nicht so bewusst war, als etwas, was Differenzierung und Werthaltigkeit schafft, swissmade eben. Dies zu erleben, schärft das Profil eines Unternehmens auch intern.

Sie gelten als jemand, dem Nachhaltigkeit schon immer am Herzen lag.

Ich habe etwas meine Probleme mit dem Begriff. Wenn nachhaltig aber heisst, gut zu arbeiten, anständig zu wirtschaften, eben nicht nach dem Motto: «Mir egal, wie es anderen geht», dann wohl schon. Eine Werthaltung, die bis in die 90er-Jahre selbstverständlich war.

Dann kam aber die Globalisierungswelle und alle rannten nur dem Profit nach und die gleichen Firmen geben sich jetzt als nachhaltig aus, weil es in Mode ist, oder?

Für mich ist dies alles eine Frage der Firmenkultur: Führungskräfte sollten nicht nur auf die Erreichung messbarer Ziele konditioniert werden. Im Vorgesetztengespräch sollte vielmehr die Art und Weise, wie jemand arbeitet und mit anderen zusammenwirkt, gewürdigt werden. Mitarbeitende, die sich als Mensch wertgeschätzt fühlen, gehen auch nicht nach Bangladesch und schliessen einen Vertrag mit einer Fabrik ab, in der Kinder arbeiten, sondern kommen zurück und sagen aufrichtig zu ihrem Chef, dass es zwar billiger sei, es aber nicht mit gutem Gewissen empfohlen werden könne. Dann brauchen wir auch keine bürokratischen ESG-Berichte (Anm.d.Red.: Unter ESG versteht man die Berücksichtigung von Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung).

Sie haben schon in früheren Interviews die ausufernde Bürokratie kritisiert.

Bürokratie erzeugt sogenannte Bullshitjobs, statt Eigenverantwortung und sinnerfüllte Arbeit, und nimmt leider immer mehr zu.

Wieso ist das der Fall?

Ich sehe eine Entwicklung, in der immer mehr Eigenverantwortung zum System übergeht, hinter dem man sich schön verstecken kann: Die Finanzkrise, da wurde niemand zur Verantwortung gezogen, dass bei Ausbruch der Pandemie in der Schweiz keine Masken da waren, dafür auch nicht. Natürlich, es ist auch ein internationaler Trend, aber man könnte sich diesem Trend vielleicht etwas mehr entziehen.

Wie?

Es wäre schön, wenn Politiker sich statt für ihre Interessensgruppen wieder für die Schweiz interessieren würden. Indem sie bei Lösungen für Einzelprobleme im ordnungspolitischen Sinne auch die Rückwirkungen aufs Gesamtsystem im Blick haben. Wenn das Interesse der Politiker am Gesamtsystem grösser wäre als für ihre Lobbygruppe, könnten wir auch wieder Bürokratie abbauen. Das gilt speziell auch für die Bürgerlichen.

Für die Bürgerlichen?

Klar, auch unter bürgerlichen Mehrheiten in Exekutiven und Parlamenten nimmt die Bürokratie ja nicht stärker ab, obwohl es ihnen eigentlich ein Anliegen sein sollte. Wenn der Staat klassischerweise einmal eingreift, muss er das immer wieder tun, ein gutes Beispiel ist die Energiepolitik. Wo durch ein ständiges Lobbying von links und rechts ein dysfunktionales System entstanden ist.

Areale, an denen Sie mitgewirkt haben oder immer noch mitwirken, wie die Suurstoffi in Rotkreuz des einstigen Metall-Zug-Tochterunternehmens Zug Estates, und der Techcluster, der gerade auf dem Stammareal in Zug realisiert wird, gelten als vorbildlich in Sachen Energienutzung.

Mit dem Aufkommen von Fotovoltaik hatte ich mich gefragt, wieso wir Sonnenenergie zwar selbst produzieren können, sie dann aber ins Netz schicken müssen, nur um von irgendwo anders Strom zu bekommen. Gemäss dem Grundsatz, zuerst auf die lokal verfügbaren Ressourcen zu setzen, haben mich Eigenverbrauchsgemeinschaften für Solarstrom besonders interessiert, was aber andere Konzepte für die übergeordneten Netze verlangt. Dafür habe ich mich dann eingesetzt. Die Suurstoffi wurde zu einem Vorreiter dieser Eigenverbrauchsgemeinschaften in der Schweiz.

Zurück zu Metall Zug, das einstige Industriekonglomerat wandelt sich, V-Zug ist als eigenständiges Unternehmen an der Börse, der Kabelverarbeitungsspezialist Schleuniger soll bald mit Komax fusionieren, andere Abspaltungen folgen vielleicht. Ist das ein Strategiewechsel?

Für mich ist es eher eine Weiterentwicklung im Einklang mit veränderten Umständen. Manchen Unternehmen tut es gut, von gemeinsamen Strukturen profitieren zu können. Andere sind selbst so gross, dass dies ihnen keinen Mehrwert mehr bringt, und ihnen im Gegenteil eine klare eigene Führungsstruktur hilft. Zudem bleibt Metall Zug Ankeraktionär. Und noch zu Schleuniger...

Ja?

Komax ist nicht irgendein Unternehmen aus dem Ausland, das einfach alles zusammenkauft, sondern ein tolles Schweizer Unternehmen mit denselben Werten. Beide Firmen ergänzen sich gut und können zusammen ein Juwel für die Schweizer Wirtschaft sein, mit der nötigen internationalen Schlagkraft.

Aber es haben sich nicht immer die Synergien zwischen den verschiedenen Unternehmen der Gruppe ergeben, wie Sie sich sie gewünscht haben.

In einigen Bereichen schon, in anderen nicht.

Wieso?

(Heinz M. Buhofer formt mit seinen Händen einen Tunnelblick)

Wie geht es jetzt mit Ihnen weiter?

Ich freue mich darauf, nichts mehr machen zu müssen, das ist nicht das Gleiche, wie nichts mehr zu machen. Vor allem gibt es zwei Vorhaben, die mich noch beschäftigen. Ein wissenschaftlich begleitetes Aufforstungsprojekt in Schottland, durch eine von mir ins Leben gerufene gemeinnützige Stiftung. Und Projekte im Oman, wo es sehr geeignete Gesteinsformationen für die dauerhafte Bindung von CO 2 gibt. Ziel ist die Versteinerung von CO 2 in grossen Mengen. Das dortige Unternehmen gehört zu den Preisträgern von Elon Musks «X-Prize» für Klimalösungen.

Werden Sie eigentlich Ihre Metall-Zug-Aktien behalten oder weitergeben?

Die behalte ich. Wir werden als Familie die Aktivitäten des Unternehmens natürlich weiterhin unterstützen, die Führungsverantwortung liegt jetzt aber primär in den Händen von anderen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen