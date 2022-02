Helsana: Verlust im Grundversicherungsgeschäft

Helsana Zurück zur Normalität nach zwei Corona-Ausnahmejahren Helsana schreibt 200 Millionen Franken Verlust im Grundversicherungsgeschäft, kann aber dank Traumrendite auf den Finanzmärkten einen Gewinn ausweisen. Florence Vuichard, Alyson Frischknecht 17.02.2022, 17.22 Uhr

Der Himmel lichtet sich nach dem Corona-Sturm. Patrick B. Kraemer / KEYSTONE

Der Prämientopf der Helsana wächst: im 2021 auf rund 7,4 Milliarden Franken, und auch im laufenden Jahr erwartet die Krankenkasse ein Plus, sodass per Ende 2022 das Prämienvolumen auf über 7,5 Milliarden Franken klettern dürfte. Hauptgrund für das Wachstum ist die Zunahme bei den Versicherten: Im vergangenen Jahr konnte die Helsana den Kundenstamm in der Grundversicherung um netto 54'000 auf insgesamt über 1,5 Millionen Personen steigern. Damit liefern sich Helsana und CSS weiterhin ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welche nun - gemessen an der Anzahl Grundversicherter - die grösste Krankenkasse der Schweiz ist.