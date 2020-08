Helvetia Versicherung beteiligt sich an Fintech «neon» Das Unternehmen bietet eine App-basierte Schweizer Banking-Lösung an. Gemäss eigenen Angaben wird diese bereits von 30'000 Kunden genutzt. 26.08.2020, 08.23 Uhr

Ist an Fintech interessiert: die Helvetia-Versicherung. Keystone

(rom.) Die Versicherung mit Sitz in St. Gallen beteiligt sich via ihren Fonds an neon. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits bei der Digitalversicherung «Smile» zusammen. Nun wird die Zusammenarbeit noch intensiviert, wie Helvetia am Mittwoch bekannt gibt.