Helvetia streicht Blackout-Versicherung

Helvetia Ob Corona oder Blackout: «Schadensereignisse, die gleichzeitig alle treffen, sind nicht versicherbar» Helvetia-Chef Philipp Gmür erklärt im Interview, wieso er die Blackout-Versicherung wieder aus dem Sortiment genommen hat. Und wieso er der AHV-Reform zustimmt.

Helvetia-Chef Philipp Gmür. Keystone

Was machen Sie bei Helvetia, falls der Strom knapp wird oder ausgeht?

Philipp Gmür: Wir bereiten uns auf diese Szenarien vor. Auch wenn wir nicht in der produzierenden Industrie tätig sind und unsere Mitarbeitenden ins Homeoffice schicken können, erwarten uns alle grosse Probleme.

Wie meinen Sie das?

Wenn der Strom bei uns ausfällt, dann fällt er auch bei unseren Kundinnen und Kunden aus. Dann steht ein grosser Teil der Wirtschaft still. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir diese Energiemangellage bewältigen können. Denn anders als bei der Pandemie haben wir einen gewissen Vorlauf – und können bereits Vorkehrungen treffen. Hier gilt jetzt: «Gouverner c’est prévoir», wir können jetzt schon unseren Stromkonsum drosseln.

Was tut denn Helvetia konkret?

Es ist ein laufender Prozess. Minergie ist bei uns Standard, der Energiebedarf wurde in den vergangenen Jahren deutlich reduziert. Darauf achten wir auch, wenn wir als Investor bauen oder sanieren. Hier liegt mit Energieeinsparungen viel drin. Und wir haben die Anzahl ungenutzter Arbeitsplätze abgebaut und streben ein Verhältnis von 0,7 Arbeitsplätzen pro angestellte Person an – einen Wert, den wir bald erreichen werden.

Helvetia hat ja eine Blackout-Versicherung für Firmenkunden ...

Nicht mehr.

Wieso? Weil sie zu viel nachgefragt wurde und das Risiko zu hoch wurde?

Nein. Wir haben schon vor der Diskussion rund um die Energiekrise entschieden, diese Versicherung nicht mehr anzubieten. Das Produkt hat nicht rentiert, die Prämien waren zu tief im Verhältnis zum Schaden. Und jetzt ginge es ohnehin nicht mehr.

Ob bei Pandemie oder Strommangellage: Wenn Schäden drohen, dann wollen die Versicherungen nichts mehr von ihrem Kerngeschäft, dem Absichern von Risiken, wissen.

Das Versicherungsprinzip lautet «Alle für einen». Oder anders gesagt: Viele zahlen für die Schäden von wenigen. Normalerweise haben zwar alle das Risiko, dass ein Schaden eintrifft, aber nur ganz wenige erleiden dann – zum Glück – auch tatsächlich auch einen Schadenfall. Doch Schadensereignisse, die gleichzeitig alle treffen, sind nicht versicherbar. Hier funktioniert das Versicherungsprinzip mit seinem eingebauten Solidaritäts- und Risikoausgleich nicht mehr.

Philipp Gmür ist mit Mitte-Ständerätin Andrea Gmür verheiratet. André Häfliger

Dann sind also die wahren Risiken nicht mehr versicherbar?

Pandemie und Energiemangellage sind zwei Extremfälle. Individuell bleibt es durchaus sinnvoll, sich gegen unvorhersehbare Einzelrisiken zu versichern, etwa gegen Unfälle, Diebstähle, Haftpflichtfälle oder Invalidität. Da spielen wir weiterhin eine für die Volkswirtschaft matchentscheidende Rolle.

Und was ist mit den Grossrisiken? Soll hier einfach der Staat bezahlen?

Nein, es darf nicht sein, dass letztlich der Staat einfach die Rechnung begleicht. Wir müssen als Branche hier Verantwortung übernehmen und unseren Beitrag leisten. Schliesslich gehört das Abschätzen von Risiken zu unserer DNA. Das zeigt sich auch daran, dass wir als Branche sämtliche Krisen sehr gut überstanden haben. Und alle Versprechen, die wir unseren Kunden abgegeben haben, auch immer erfüllen konnten.

Also, was können denn die Versicherungen bei einer Strommangellage oder einer Pandemie leisten?

Wir haben eine wichtige Rolle bei der Aufklärung und Prävention, wie etwa das Beispiel Feuer zeigt. Seit dem Brand von Glarus gab es keine derartigen Grossbrände mehr, weil schon beim Bau und auch bei der Sanierung von Häusern der Feuerschutz ein wichtiges Thema ist.

Der Brand von Glarus war 1861.

Es gibt auch andere Bespiele von effektiver Prävention, etwa bei der Unfallverhütung in Betrieben. Die Anzahl der Berufsunfälle ist stark gefallen. Heute dominieren die Freizeitunfälle.

Mit Aufklärung und Prävention lässt sich aber keine Strommangellage oder Pandemie abwenden.

Aufklärung und Prävention können helfen, dass diese Krise nicht so stark wird. Dank Aufklärung kann der Stromkonsum gesenkt oder die Ansteckungszahl bei einer Pandemie verkleinert werden. Aber klar, das allein löst das Problem nicht. Wir müssen als Versicherer zusammen mit dem Staat Poollösungen zur Versicherung von Grossereignissen schaffen. So, wie wir das heute schon beim Elementarschadenpool haben. Ich bin überzeugt, dass die Versicherungswirtschaft durchaus einen Teil des Risikos tragen kann – und dass sich dieses teils auch über den Kapitalmarkt verbriefen lässt, wie das heute schon mit den Katastrophenrisiken passiert.

Die Politik wollte keine Pandemie-Poollösung.

Es braucht weitere Diskussionen. Wir dürfen nicht warten, bis die nächste Pandemie anrollt. Es darf nicht sein, dass Reformen hierzulande nur noch zu Stande kommen, wenn exogene Faktoren uns dazu zwingen.

Wie meinen Sie das?

Erst der Krieg in der Ukraine und die unmittelbar drohende Strommangellage bringen uns dazu, darüber nachzudenken, wie wir unsere Energieversorgung neu aufstellen sollten. Das ist doch kein intelligentes Vorgehen. Das darf bei der Altersvorsorge nicht so laufen. Wenn wir jetzt nichts tun, dann fahren wir unser Vorsorgesystem an die Wand. Dann gibt es einen Crash.

Übertreiben Sie da nicht ein bisschen?

Nein. Es braucht jetzt dringend Reformen bei der AHV und der beruflichen Vorsorge. Man muss nur die Fakten ansehen: Wir werden älter, bei der AHV zahlen heute immer weniger für immer mehr ein, und bei der beruflichen Vorsorge reicht das angesparte Kapital schon lange nicht mehr aus, um die Renten zu bezahlen. Das ist Mathematik, die Gegner der AHV-Reform machen aber eine Glaubensfrage daraus.

Müssen wir bald bis 67 arbeiten, wie es die Gewerkschaften behaupten?

Das ist reine Polemik. Es geht um eine Gleichberechtigung von Mann und Frau, es geht um gleiche Rechte und um gleiche Pflichten.

Diese Reform trifft nun mal die Frauen: Sie müssen neu ein Jahr länger arbeiten, ein Jahr mehr einzahlen und beziehen folglich ein Jahr weniger Rente. Und sie sind es, die oft schlechte Renten haben.

Die Frauen bekommen nicht weniger Rente. Im Gegenteil: Für die Übergangsgeneration gibt es zusätzliche Gelder. Und für jene, die früher in Pension gehen, ist die Kürzung bei der Rente kleiner. Natürlich sind noch nicht alle Probleme gelöst: Das Prinzip «Gleicher Lohn für gleiche Arbeit» muss für alle gelten, natürlich braucht es mehr und bessere Kinderbetreuungsangebote, damit die Frauen mehr arbeiten und damit ihre Rente aufbessern können. Aber wir können nun mal nicht alle gesellschaftspolitischen Probleme in einer einzigen Vorlage lösen. Wir stimmen jetzt über die AHV ab. Und diese Reform ist wichtig.

Es wäre hilfreich, wenn das Parlament auch einen Lösungsvorschlag für die Reform der beruflichen Vorsorge vorlegen könnte.

Auch diese Reform ist zwingend und dringend. Unsere berufliche Vorsorge war bei der Gründung 1985 vorbildlich, ja pionierhaft. Mittlerweile ist die Schweiz im internationalen Vergleich nicht einmal mehr unter den Top Ten bei den Vorsorgesystemen. Und das, weil wir in der zweiten Säule viel zu viel umverteilen – von den Berufstätigen zu den Rentenbezügerinnen und Rentenbezügern. Bei Helvetia kostet jede Person, die heute neu in Rente geht, rund 40'000 Franken mehr, als sie angespart hat.

So schlimm kann es nicht sein. Immerhin ist die Helvetia – anders als andere Versicherungen – weiterhin im Geschäft und bietet in der zweiten Säule noch immer eine Vollversicherungsmodelle an.

Das Lebensversicherungsgeschäft gehört zur DNA von Helvetia. Wir setzen uns lieber dafür ein, dass die Rahmenbedingen stimmen, als dass wir einfach aussteigen. Helvetia hat hier eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, immerhin sind wir verantwortlich für die künftigen Renten von rund 250'000 Personen, die mehrheitlich in KMU angestellt sind. Die Stossrichtung ist klar: Die tieferen Einkommen müssen bessergestellt werden – etwa, indem der Koordinationsabzug ganz oder teilweise gestrichen wird und die Senkung des Umwandlungssatzes teilweise kompensiert wird. Wir brauchen jetzt endlich einen politischen Kompromiss, ein mehrheitsfähiges Gesamtpaket. Dieses buchhalterische Erbsenzählen, dieses Beharren auf Einzelinteresse bringt uns nicht weiter. Ohne Kompromiss wird es nicht gehen.

Das ist ja das Problem: Es gibt keine politisch mehrheitsfähige Lösung, wie die Senkung des Umwandlungssatzes kompensiert werden soll. Was ist Ihre Idee?

Es braucht Kompensationen für jene, die es am nötigsten haben. Also für die Menschen mit tiefen Renten. Die wirtschaftlich Stärkeren müssen zu Gunsten von den wirtschaftlich Schwächeren etwas mehr leisten. Kompensationen mit der Giesskanne hingegen lehne ich ab.

Die Politik sucht seit fünf Jahren nach einer Lösung, seit dem Scheitern des letzten Reformversuchs, der «Altersvorsorge 2020». Bis jetzt: ohne Erfolg. Wäre es jetzt vielleicht an der Zeit, den ursprünglichen Plan nochmals aus der Schublade zu holen und die Renteneinbussen bei der zweiten Säule mit einem 70-Franken-Zustupf bei der AHV zu kompensieren?

Es ist der falsche Zeitpunkt für diese Frage. Jetzt stimmen wir über die AHV 21 ab. Sollte sie am 25. September abgelehnt werden, müssen wir nochmals über die Bücher. Aber ich bin zuversichtlich, dass diesmal das Stimmvolk zustimmt.

Wie alle anderen Versicherungen hat nun auch die Helvetia eine Immobilienplattform lanciert. Sind Immobilien das neue Tummelfeld der Versicherungen?

Wir wollen als Versicherung da sein, wenn es darauf ankommt. Und Wohnen ist nun mal ein zentrales Thema im Leben mit sehr vielen Aspekten: Es geht um die Suche und den Kauf einer Immobilie, es geht um die Finanzierung einer Immobilie und die Absicherung für den Fall von Tod oder Invalidität oder auch die Absicherung gegen Sachschäden, und es geht auch um die Vermietung einer Immobilie oder gar um den Verkauf. Und eine Plattform ist nun mal eine Möglichkeit, all diese Dienstleistungen aus einer Hand anzubieten. Auf unserer Plattform sind auch Start-ups, die etwa Dienstleistungen beim Hausbau anbieten.

Entfernen Sie sich da nicht etwas stark von Ihrem Kerngeschäft?

Nein. Wir sehen das als Chance, neue versicherungsnahe Dienstleistungen auszuprobieren. Wir suchen neue Einkommensquellen, ohne dass wir allzu grosse Risiken eingehen müssen, falls eine Dienstleistung sich nicht bewährt. Letztlich schaffen wir hier ein Immobilienökosystem, wie wir es auch im Bereich Health and Care in Spanien gemacht haben, wo wir seit dem Kauf von Caser auch Zahnarztkliniken und Altersheime betreiben.

Und jetzt: Wollen Sie auch in der Schweiz in den Gesundheitsmarkt einsteigen?

Nein. Ganz sicher nicht.

Philipp Gmür Seit knapp 30 Jahren steht Philipp Gmür (59) im Solde von Helvetia, eingestiegen ist der Jurist in der Generalagentur seiner Heimatstadt Luzern. 2003 wurde er Chef von Helvetia Schweiz, 2016 CEO der Helvetia-Gruppe. Die international tätige Versicherung, die im Leben und Nicht-Leben-Geschäft tätig ist und rund 12'000 Mitarbeitende beschäftigt, hat 2021 Prämien von rund 11,2 Milliarden Franken eingenommen und einen Gewinn von 520 Millionen Franken erwirtschaftet. Philipp Gmür ist mit der Luzerner Mitte-Ständerätin Andrea Gmür verheiratet, einer seiner Brüder ist Felix Gmür, der Bischof von Basel.

