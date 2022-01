Heute startet der Prozess gegen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz

Prozessauftakt Heute steht Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz vor Gericht – das sind die wichtigsten Punkte des Verfahrens Im Volkshaus Zürich beginnt der Prozess gegen Ex-Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz und seinen Geschäftspartner Beat Stocker. Neben den beiden Hauptangeklagten sitzen fünf weitere Personen auf der Anklagebank. Roman Schenkel, Florence Vuichard, Daniel Zulauf Jetzt kommentieren 25.01.2022, 05.00 Uhr

Sorgt für einen spektakulären Wirtschaftsstrafprozess: der frühere Raiffeisen-Lenker Pierin Vincenz. Hanspeter Schiess

Wenn Hauptrichter Sebastian Aeppli am Dienstag im Theatersaal des Zürcher Volkshauses die Verhandlung DG200213 eröffnet, beginnt einer der spektakulärsten Schweizer Wirtschaftsprozesse seit der Aufarbeitung der Swissair-Pleite im Jahr 2007. Der Prozess gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierin Vincenz hält die Schweizer Wirtschaftswelt seit 2016 in Atem: Damals berichtete das Onlineportal «Inside Paradeplatz» über verdächtige Zahlungen auf das Julius-Bär-Konto des Raiffeisen-Bankers. Erstmals gelangte der Vorwurf an die Öffentlichkeit, Vincenz habe von verdeckten Firmendeals profitiert. Im Februar 2018 wurden Vincenz und sein Geschäftspartner Beat Stocker verhaftet und über 100 Tage in Untersuchungshaft gesteckt.

Pierin Vincenz (65) war von 1999 bis 2015 CEO der Raiffeisen-Gruppe. Er agierte überaus erfolgreich und machte die vormals belächelte Genossenschaftsbank zur drittgrössten Kraft auf dem Schweizer Bankenplatz. Mit Vincenz wurde Raiffeisen systemrelevant und wuchs zur Nummer eins im Hypothekargeschäft heran. Von 1999 bis 2017 war Vincenz zudem Präsident der Kreditkartenfirma Aduno (heute Viseca). Er hatte zahlreiche andere Mandate inne unter anderem war er seit 2000 Verwaltungsrat von Helvetia. Dort hatte er ab 2015 das Präsidium inne, musste es aber im Zuge der Ermittlungen der Raiffeisen-Affäre 2017 zurücktreten.

Beat Stocker (61) ist Inhaber einer Beratungsfirma. Er lernte den Bankmanager Vincenz bei der Kreditkartenfirma Aduno kennen, wo er ein Mandat innehatte. Von 1999 bis 2015 war Stocker Aduno-Verwaltungsrat, von 2006 bis 2011 auch CEO. Von 2011 bis 2015 zog Vincenz Stocker als Berater bei Raiffeisen zu.

Die Zürcher Staatsanwaltschaft für Wirtschaftskriminalität wirft den beiden Hauptangeklagten gewerbsmässigen Betrug, Veruntreuung, Urkundenfälschung, unlauteren Wettbewerb und weitere Delikte vor. Vincenz und Stocker sollen sich privat und verdeckt an Start-ups im Umfeld von Raiffeisen und Aduno beteiligt und an diversen Transaktionen auf ungerechtfertigte Weise mit insgesamt gut 24 Millionen Franken bereichert haben. Ausserdem soll Vincenz private Vergnügungsreisen und Besuche in Stripclubs und Kontaktbars – für insgesamt fast 600’000 Franken – als Spesen abgerechnet haben.

Die Staatsanwaltschaft fordert sechs Jahre Ge­fängnis für Pierin Vincenz und Beat Stocker.

Peter Wüst (68) und Andreas Etter (51): Sie gründeten zusammen Investnet. Die Firma sollte KMU helfen, Investoren und Risikokapital zu finden. Beide sind wegen mehrfacher Gehilfenschaft zu Betrug und unlauteren Wettbewerbs angeklagt. Vermutete Deliktsumme: 12,6 Millionen Franken. Der Strafantrag beträgt für beide zwei Jahre Gefängnis, bedingt.

Ferdinand Locher (58) war Hauptaktionär von Eurokaution, ein Unternehmen, das Mieterkautionsversicherungen vermittelte. Schweizweit wurde er bekannt als Stadioninvestor beim FC Thun. Er ist wegen mehrfacher Gehilfenschaft zu Betrug und unlauteren Wettbewerbs angeklagt. Vermutete Deliktsumme: 1,8 Millionen Franken. Die Staatsanwaltschaft fordert 2,5 Jahre Gefängnis, davon ein Jahr unbedingt.

Stéphane Barbier-Mueller (64) ist Miteigentümer von Genève Crédit & Leasing, das Unternehmen vergibt Konsumkredite. Er ist Mitglied einer reichen Genfer Familie, deren Vermögen die «Bilanz» auf rund eine Milliarde Franken schätzt. Er ist wegen mehrfacher Gehilfenschaft zu Betrug, Anstiftung zur qualifizierten ungetreuer Geschäftsbesorgung und unlauteren Wettbewerbs angeklagt. Vermutete Deliktsumme: 16,1 Millionen Franken. Die Staatsanwaltschaft fordert zwei Jahre Gefängnis, bedingt.

Christoph Richterich (59) ist Eigentümer der PR-Beratungsfirma Richterich & Partner. Er war jahrelang der Kommunikationsberater von Vincenz. Er ist wegen Gehilfenschaft zur Veruntreuung und Urkundenfälschung angeklagt. Vermutete Deliktsumme: 19’617 Franken. Der Staatsanwalt fordert eine Geldstrafe von 180’000 Franken.

Für sämtliche Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Herr der Anklage ist der Zürcher Staatsanwalt Marc Jean-Richard-dit-Bressel. Der 57-Jährige gilt als ehrgeizig. In der Zürcher Juristenzunft heisst es, Jean-Richard-dit-Bressel sei ein «guter Jurist», «phasenweise gar brillant». Doch auch vom «Theoretiker» und «Überzeugungstäter» ist die Rede. Seine ausufernden Plädoyers sind berüchtigt. Der Staatsanwalt hebe vor Gericht gerne zum Exkurs in Rechtsgeschichte an, zitiere mit erhobenem Zeigefinger Philosophen, Historiker und Präzedenzfälle. Etwas «verkopft» sei er, heisst es deshalb. In solchen Momenten drohe er den Blick fürs Ganze zu verlieren, «überakribisch» zu werden. Zur Akribie passt die umfangreiche Anklageschrift im Fall Vincenz. Über drei Jahre hat das Team rund um Jean-Richard-dit-Bressel daran gearbeitet – 364 Seiten ist sie lang.

Ausgelöst wurde das Strafverfahren im Dezember 2017 durch eine Anzeige von Aduno (heute Viseca) gegen Pierin Vincenz. Später reichte auch Raiffeisen Strafanzeige gegen ihren ehemaligen Chef ein.

An Vincenz’ Seite steht Lorenz Erni, für viele der erfolgreichste Strafverteidiger der Schweiz, für die «Bilanz» schlicht der «Schrecken der Anklage». Jedenfalls war Erni bei nicht wenigen Wirtschaftsstrafprozessen mit dabei: So erlangte er beispielsweise Freisprüche für Financier Martin Ebner, den Ex-Konzernchef Philippe Bruggisser im legendären Swissair-Prozess in Bülach ZH oder für den Ex-Banker Oskar Holenweger, welcher von der Bundesanwaltschaft der Geldwäscherei beschuldigt worden war. Auch der in Zürich in Gewahrsam genommene Filmregisseur Roman Polanski sowie Ex-Fifa-Lenker Sepp Blatter setzten mit Erfolg auf Lorenz Erni.

Stocker setzt gemäss «Blick» auf zwei Anwälte der Zürcher Kanzlei Quadra.

Ursprünglich sollte der Strafprozess vier Tage dauern, von Dienstag bis Freitag. Am Freitag wurde bekannt, dass die Verteidiger Plädoyers in einer Ge­samtlänge von 39 Stunden vorbereitet haben. Das ist mit Blick auf die 356 Seiten starke Anklageschrift keine grosse Überraschung. Deshalb wurde bereits ein Reservetag am 9. Februar blockiert, die Suche nach einem zweiten Reservetag läuft noch, wie es beim Bezirksgericht Zürich heisst. Das Urteil fällt also frühestens ab Mitte Februar.

