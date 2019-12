Hochdorf-Gruppe ernennt Peter Pfeilschifter definitiv zum CEO Der in einer Restrukturierung steckende Milchverarbeiter Hochdorf hat Peter Pfeilschifter per Anfang 2020 definitiv zum Konzernchef ernannt. Der Deutsche führt die Gruppe bereits seit März 2019 als interimistischer CEO. 20.12.2019, 13.50 Uhr

Definitiver Hochdorf-CEO Peter Pfeilschifter. Bild: Philipp Schmidli

(awp/sda) Die Entscheidung sei nach einem umfassenden Selektionsverfahren gefällt worden, teilte Hochdorf am Donnerstagabend mit. «Peter Pfeilschifter hat die Hochdorf-Gruppe in diesem anspruchsvollen Jahr erfolgreich geführt», wird Verwaltungsratspräsident Bernhard Merki in dem Communiqué zitiert. Neben seinen Aufgaben als CEO werde Pfeilschifter auch weiterhin den Geschäftsbereich Dairy Ingredients führen.