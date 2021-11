4B-Chef Jean-Marc Devaud über Fenster der Zukunft

Interview Muss man Fenster künftig noch von Hand öffnen? «Nein», sagt 4B-Chef Jean-Marc Devaud Jean-Marc Devaud, Chef des Hochdorfer Fenster- und Fassadenbauers 4B, spricht über Fenster der Zukunft, Preiserhöhungen, Ausbildung von Fachkräften und das Erreichen von Klimazielen. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 03.11.2021, 12.00 Uhr

Jean-Marc Devaud in der Produktion von 4B in Hochdorf, wo aus dem angelieferten Holz in mehreren Schritten komplette Fenster werden. Bilder: Dominik Wunderli (26. Oktober 2021)

4B in Hochdorf ist der grösste Schweizer Fensterbauer. Dieses Jahr feiert das Unternehmen in Besitz der Familie Bachmann sein 125-Jahr-Jubiläum. Mit einem Fokus auf «Swiss Made» befindet sich 4B seit Jahren auf Wachstumskurs und beschäftigt inzwischen 700 Angestellte. Der 57-jährige Jean-Marc Devaud leitet seit August 2019 das operative Geschäft.

In einem modernen Zuhause lässt sich fast alles auf Knopfdruck oder per Sprachsteuerung steuern, nur die Fenster muss man meist noch von Hand öffnen. Wann ändert sich das?

Jean-Marc Devaud: Unsere neuen Lösungen sind «Smart Home»-kompatibel. Wir spüren aber bei den Bauherren noch eine gewisse Zurückhaltung, aus unbegründeter Angst vor zu viel Technik. Automatische Fenster werden aber früher oder später zur Norm, genauso wie es ja heute keine Diskussion mehr ist, dass Storen per Knopfdruck hoch- und runtergefahren werden.

Viele Schweizer Industriefirmen ächzen derzeit unter den eingeschränkten Lieferketten und gestiegenen Rohstoffpreisen. Wie geht es 4B?

Auch wir müssen einen Mehraufwand bei der Bewältigung des Tagesgeschäfts in Kauf nehmen, können aber dank langjähriger und sehr guter Lieferantenbeziehungen bisher Lieferausfälle verhindern.

Und wie wirken sich die gestiegenen Rohstoffpreise aus?

Davon sind alle in der Branche gleichermassen betroffen. Einerseits müssen wir nun gut verhandeln, anderseits auch den Mut haben, höhere Preise an unsere Kunden weiterzugeben, denn es wäre unverantwortlich, wenn die Branche das selbst absorbieren müsste.

Zur Person Jean-Marc Devaud Bevor er zu 4B kam, war Jean-Marc Devaud (57) für die MCH Group tätig. Diese veranstaltet unter anderem Messen wie die Swissbau, die Holz oder die Baselworld. Der Vater von zwei Töchtern wohnt in Binningen bei Basel.

Mehrere Schweizer Fensterhersteller haben in den letzten Jahren ihren Betrieb eingestellt, andere wie Ihr Konkurrent Ego-Kiefer die Produktion ins Ausland verlagert. Wie gelingt es 4B, sich als Schweizer Fensterbauer weiterhin zu behaupten?

In Segmenten, wo es nur um den günstigsten Preis geht, bewegen wir uns kaum. So arbeiten wir beispielsweise nur selten mit Generalunternehmern zusammen. Wir setzen auf langjährige Partnerschaften auf Augenhöhe mit Architekten, Immobilienbewirtschaftern oder Wohnbaugenossenschaften, denen es wichtig ist, einen zuverlässigen Partner zu haben. Denn stellen Sie sich vor: Sie bauen ein Haus, und dann kommen die Fenster nicht, weil der Anbieter gerade in Konkurs gegangen ist.

Blick auf den 4B-Hauptsitz in Hochdorf. Bilder: Dominik Wunderli (26. Oktober 2021)

Haben Sie vom Wegfall der Konkurrenz profitiert?

Wir haben gespürt, dass in letzter Zeit vermehrt Aufträge zu uns gekommen sind, das hatte aber vermutlich auch damit zu tun, dass Schweizer Qualität in der Coronapandemie allgemein Aufwind erfahren hat. Das ist übrigens auch gut für die Umwelt, wir sparen schätzungsweise 8000 Tonnen CO 2 im Jahr, dadurch, dass wir in der Schweiz produzieren und kurze Lieferwege haben.

Diesbezüglich kommt Ihnen sicher auch eine aktuelle Studie der Empa entgegen. Diese kommt zum Schluss, dass die Sanierung von Dächern und die Erneuerung von Fenstern bei älteren Häusern Priorität haben sollten, denn der Bedarf an Heiz- und Kühlenergie könnte so um 20 bis 30 Prozent gesenkt werden.

Das stimmt. Und die alten, schlecht isolierten Fenster zu ersetzen, lohnt sich auch in puncto Lärmschutz und Sicherheit. Das Problem ist aber: Von den rund 1,8 Millionen Gebäuden in der Schweiz wird nur ein Prozent des Gebäudebestandes pro Jahr energetisch saniert – und oft nicht die Fenster.

Wieso?

Das Problem ist, dass Fenstersanierungen im Gebäudeprogramm nur im Rahmen einer Gesamtsanierung gefördert werden. Da wurde von der Politik ein Denkfehler gemacht. Man dachte, wenn jemand die Fassade saniert, saniert er auch gleich das Fenster. Doch wenn jemand ein limitiertes Budget hat, macht er eins nach dem anderen. Fenster sollten deshalb separat gefördert werden. Und hier geht es nicht einmal um finanzielle Überlegungen, wir haben genügend Aufträge und brauchen keine Subventionen. Unsere Branche würde aber gerne diesen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten.

Wie viel kostet denn eine solche Fenstersanierung?

Bei einem durchschnittlichen Reihenhaus zwischen 10'000 und 20'000 Franken, also eigentlich weniger als die meisten Kleinwagen. Mit unserem patentierten System ist der Austausch des einzelnen Fensters zudem in einer Stunde unkompliziert vollzogen.

Ein besonderes Firmenjubiläum Seine Wurzeln hat 4B in der in der 1896 gegründeten Schreinerei Bachmann in Hochdorf. Bis 1962 handelte es sich um eine klassische Dorfschreinerei, nebst Fenstern wurden damals auch Türen, Schränke, Särge oder auch Munitionskisten gebaut. Die industrielle Fertigung begann dann mit dem Eintritt der dritten Generation. 1971 folgte die Inbetriebnahme der ersten Fensterfertigungsanlage in Hochdorf mit 2000 Quadratmetern. Danach wuchs das Unternehmen kontinuierlich. 1999 übergab Otto Bachmann sen. die operative Leitung an die vier Brüder aus der vierten Generation, die alle einen anderen Unternehmensbereich verantworteten. Sie benannten die Firma passend in 4B um. Heute hat sich die Familie aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Mark Bachmann ist Verwaltungsratspräsident und Otto Bachmann Mitglied des Gremiums.

Kommen wir zu einem anderen Thema, schon länger beklagt sich Ihre Branche über einen Fachkräftemangel, wie erlebt 4B dieses Problem?

Das stimmt, das ist die grosse Herausforderung in der Branche. Wir könnten heute mehr Umsatz machen, wenn wir über die nötigen Fachkräfte verfügen würden. Leider hat die Branche es lange verschlafen, für den Nachwuchs attraktive Arbeitsbedingungen zu schaffen. Darum nehmen wir nun unser Schicksal selbst in der Hand, und haben dieses Jahr unseren 4B-Campus eröffnet, dort bieten wir beispielsweise ein Trainee-Programm an, wo junge Leute mit anderem beruflichen Hintergrund während mehrerer Jahre in die verschiedenen Bereiche im Unternehmen eingearbeitet werden. Und so ein Trainee muss auch keine finanziellen Abstriche machen; der Lohn ist hoch genug, damit man gut leben kann.

Wie viele offene Stellen haben Sie denn derzeit ausgeschrieben?

Rund 40.

Grosse Fenster sind ein wichtiger Bestandteil der modernen Architektur. Werden diese in Zukunft noch grösser?

Das ist so, das merken wir auch an der Beliebtheit unserer Schiebetür ST2, die für maximalen Lichteinfall im Wohnbereich und für einen schwellenlosen Übergang auf die Terrasse oder in den Garten sorgt, eine solche ist heute kein Luxusgut mehr. Ein bisschen könnte dieser Trend noch durch die globale Erwärmung gestoppt werden, es könnte sein, dass irgendwann Fenster auf der Südseite deshalb etwas kleiner werden. Das wird sich aber noch weisen.