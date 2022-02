DKSH verbessert Ergebnis – Aktionäre können sich freuen

Höhere Dividende Trotz Lockdowns: Der Schweizer Konzern DKSH legt deutlich zu – auch dank Impfstoff-Verteilung in Asien Das Schweizer Handelsunternehmen DKSH Holding AG, welches sich auf Markterschliessungen im asiatischen Markt fokussiert, schloss das Jahr 2021 erfolgreich ab. Alyson Frischknecht 09.02.2022, 10.56 Uhr

DKSH-CEO Stefan Butz kann auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Walter Bieri / EPA/KEYSTONE

Der Umsatz der DKSH-Gruppe stieg im vergangenen Jahr um 3,4 Prozent auf 11,1 Milliarden Franken. Das organische Wachstum trug mit 4,6 Prozent am meisten bei, während Akquisitionen 0,8 Prozent und Wechselkurse -2,0 Prozent beitrugen. Das teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. DKSH hilft Unternehmen bei der Expansion in neue Märkte, vor allem in Asien, ist aber auch im Handel und im Vertrieb tätig.