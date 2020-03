Hohe Fehlerquote bei den Coronavirus-Kreditanträgen: Jetzt reagiert der Bund Viele Coronavirus-Kreditanträge von Unternehmen sind fehlerhaft. Nun hat der Bund die Dateneingabe vereinfacht. Davon abgesehen ziehen die beiden Grossbanken ein positives vorläufiges Fazit. Maurizio Minetti 30.03.2020, 18.44 Uhr

Haben Tausende Kredite vergeben: Die beiden Grossbanken UBS und Credit Suisse. Philipp Schmidli (Zürich, 6. Februar 2018)

Der schnellste Kreditantrag war in fünf Minuten erledigt. Die Grossbank UBS zieht ein positives vorläufiges Fazit der Kreditvergaben für Unternehmen, die wegen des Coronavirus in Schieflage geraten sind. Seit Donnerstagmorgen können diese Firmen Darlehen bis zu einer halben Million Franken zum Nulltarif beantragen. Der Staat deckt das Risiko zu 100 Prozent. Wer mehr Geld braucht, bezahlt einen kleinen Zins; in diesem Fall übernehmen die Banken 15 Prozent des Risikos. Die Bearbeitung dieser Anträge dauert entsprechend länger.

Bei den kleinen Krediten habe man schweizweit bislang 15'000 Anträge bearbeitet, erklärt die UBS. «Wir schätzen, dass es in der Zentralschweiz bislang 450 Anträge sind», sagt Daniel Cottini, der bei der UBS in der Zentralschweiz für Firmenkunden zuständig ist. Bei der Credit Suisse sind es bisher schweizweit 8000 Anträge, davon rund 200 in der Zentralschweiz, wie der Leiter Region Zentralschweiz Roger Suter erklärt. Beide Grossbanken berichten, dass das Personal auch am Wochenende aufgeboten wurde, um die Flut zu bewältigen.

LUKB hat über 1500 Anfragen erhalten

Stand Montagabend hat die Luzerner Kantonalbank (LUKB) insgesamt 1546 Anfragen für KMU-Corona-Überbrückungskredite erhalten. Darunter hat es nur rund ein Dutzend Kredite, welche die Grenze von einer halben Million Franken überschreiten. Das durchschnittliche Kreditvolumen beträgt 135'000 Franken. Ausbezahlt hat die Bank bislang 112 Millionen Franken. Die LUKB verweist auf die hohe Fehlerquote von 38 Prozent (siehe Haupttext). Man gehe davon aus, dass mit dem neuen Formular nun weniger Rückweisungen notwendig seien. Die erste grosse Welle hat die Bank hinter sich: «Nachdem wir am letzten Donnerstag und Freitag zum Teil bis 100 E-Mails pro Stunde erhielten, hat sich der Eingang seit Montagmorgen auf zirka zehn bis zwanzig Kreditanträge pro Stunde verlangsamt», sagt Banksprecher Daniel von Arx. Die LUKB habe mittlerweile einen «Covid-Kredit-Highway» eingerichtet und sei in der Lage, einen korrekt ausgefüllten Antrag für einen Kredit unter 500'000 Franken ab Bearbeitungsstart in zehn Minuten auszuzahlen. Die LUKB-Soforthilfe in der Höhe von 50 Millionen Franken für Überbrückungskredite, welche die Bank drei Tage vor der Ankündigung des Bundesprogramms bereitgestellt hat, sei auf starke Nachfrage gestossen. «Ein grosser Teil der Summe ist bereits ausbezahlt. Wir führen das Programm unverändert weiter», sagt von Arx.

Kreditsuchende Firmen im Zeitdruck

Bei den grossen Krediten ist die Anzahl der Antragssteller naturgemäss tiefer, doch sind die Beträge höher. Die UBS hat Anfragen in der Höhe von 250 Millionen Franken bekommen in der Region Zentralschweiz. «Die Anfragen kamen hauptsächlich von Detailhändlern, Luxusgüter- und Industriefirmen», so Cottini. Die Credit Suisse spricht in Bezug auf die Kredite über 500'000 Franken von bisher rund 30 eingegangenen Anträgen schweizweit.

Der Antrag für einen kleinen Kredit besteht aus einem einseitigen Dokument, das elektronisch ausgefüllt und auch elektronisch übermittelt wird. Ein physischer Kundenkontakt ist nicht nötig. Obschon der Prozess relativ simpel ist, sind die Banken in den letzten Tagen mit einer hohen Fehlerquote konfrontiert.

Formulare mussten zum Teil mehrere Male zurückgeschickt werden, weil etwa die falsche Kontonummer aufgeführt wurde oder die Angaben von Hand eingefüllt wurden. «Wir verzeichnen bei rund 20 Prozent der Anträge für die kleineren Kredite Fehler beim Ausfüllen des Formulars», sagt Roger Suter von der CS. Die UBS schätzt die Fehlerquote ähnlich hoch ein. Die Luzerner Kantonalbank hat gar eine kumulierte Ablehnungsquote von 38 Prozent errechnet (siehe Box).

Übers Wochenende hat der Bund das Formular nun überarbeitet und die Dateneingabe vereinfacht. Damit dürfte die Fehlerquote sinken. Doch warum sind bislang so viele Fehler passiert? «Es ist ein hochemotionales Thema», sagt UBS-Regionaldirektorin Claudia Gasser. «Viele Unternehmerinnen und Unternehmer haben noch nie in ihrem Leben einen Kredit beantragt, oder sie sind im Zeitdruck, weil sie Löhne oder Mieten bezahlen müssen.» Zeitdruck bestünde eigentlich nicht, denn die Gesuche können bis zum 31. Juli übermittelt werden. Und auch wenn die vom Bund zur Verfügung gestellten 20 Milliarden Franken in wenigen Tagen aufgebraucht sein sollen, hat der Bundesrat bereits signalisiert, notfalls weitere Mittel nachzuschiessen.

Obschon das Programm gut angelaufen ist, müssen sich die Banken auch Kritik gefallen lassen – etwa wegen des Zinses. «Die Banken hinterlegen die Kredite, die sie den Firmen für einen Zins von null geben, bei der Nationalbank. Dafür erhalten sie Reserven für einen Zins von minus 0,75 Prozent. Der Gewinn ist 0,75 Prozent jedes Kredits bis zu einer halben Million, 1,25 Prozent bei den höheren Beträgen», sagte Wirtschaftsprofessor Mathias Binswanger dem «Sonntagsblick».

Die Banken lassen dieses Argument allerdings nicht gelten. Alle angefragten Finanzinstitute betonen, dass sich Aufwand und Ertrag in etwa die Waage halten werden. «Und sollte doch ein Gewinn anfallen, wird dieser zu Gunsten von Projekten zur Unterstützung von Schweizer Unternehmen in Notlage gespendet», sagt etwa Roger Suter von der CS.