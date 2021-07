Geld-Blog von François Bloch

Mehr als fulminant ist die Ausgestaltung des neuesten Produktes von Banque Cantonale Vaudoise BCV (Valor: 112 690 074): Jahreszins von 24,30% in Schweizer Franken bei maximaler Laufzeit von nur neun Monaten. In diesem Korb figurieren die weltweiten Champions in Sachen Elektromobilität: ­Build Your Dreams (Kooperationspartner von Daimler in China), Daimler und General Motors. Die Kursbarriere, welche für die konditionale Kapitalgarantie bestimmend ist, liegt bei tiefen 57,50%.

Bewertung: 10/10 (Phänomenal, ESG-konform)