HOLZBAU Kaufmann Oberholzer übernimmt Lanter Holzbau Die Rorschacher Lanter Holzbau AG sichert ihr Weiterbestehen. Sie gehört nun zur Kaufmann Oberholzer AG. Kaspar Enz 11.03.2022, 18.00 Uhr

Ruth und Thomas Lanter (links) haben die Zukunft ihres Betriebs geregelt. Sie wird von der Kaufmann Oberholzer AG mit CEO Rico Kaufmann (Mitte) übernommen. Bild: PD

Das Thurgauer Holzbauunternehmen Kaufmann Oberholzer wird grösser: Sie übernimmt die Rorschacher Lanter Holzbau AG im Rahmen einer Nachfolgelösung. Die 75 Jahre alte Lanter Holzbau regle mit der Übernahme die Zukunft, heisst es in einer Mitteilung. Trotz der Übernahme bleibt in Rorschach vieles beim Alten. Das sechsköpfige Team mit den bisherigen Eigentümern Ruth und Thomas Lanter bleiben am gewohnten Standort tätig.