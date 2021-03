Hotellerie Der Präsident des Tourismus-Verbands fordert Werbung mit Staatsgeldern: «Der Wettbewerb wird hart» Nicolo Paganini vertritt die Interessen der Tourismus-Branche in der Politik. Er rechnet mit einem harten weltweiten Wettbewerb um Gäste nach der Krise. Die Schweiz drohe, den Anschluss zu verlieren. Stefan Ehrbar 27.03.2021, 05.00 Uhr

Nicolo Paganini ist Präsident des Schweizer Tourismus-Verbands. Nik Roth

Ohne Ausländer geht es im Schweizer Tourismus nicht. Obwohl viele Schweizer im letzten und wohl auch in diesem Jahr Ferien im eigenen Land machen, steckt die Branche tief in der Krise. Viele Betriebe mussten Schulden machen. Das könnte ihnen zum Verhängnis werden, sagt Nicolo Paganini.

Er ist Präsident des Schweizer Tourismus-Verband, der anders als die Marketingorganisation Schweiz Tourismus die Branche in der Politik vertritt. Der Mitte-Nationalrat sagt, die Entwicklung des Schweizer Tourismus’ in den nächsten Wochen und Monaten hänge hauptsächlich von der Geschwindigkeit der Impfkampagne in der Schweiz und in den wichtigsten Quell- und Zielmärkten ab – respektive von der Einführung eines Gesundheitszertifikates, «das den Menschen ihre verfassungsrechtlich garantierten Grundrechte zum Reisen zurückgibt.»

Die Schweiz könnte auftrumpfen

Paganini sagt: «Viele Schweizerinnen und Schweizer werden in diesem Fall einen gewissen Nachholbedarf haben, vor allem nach Sonne, Strand und Meer. Damit fällt ein Teil der Kunden weg, welche im Sommer 2020 einen wichtigen Beitrag zur Teilkompensation der ausländischen Gäste leisten konnten. Auf der anderen Seite würden dann viele Touristen aus Europa zurückkehren und ihre Ferien wieder in der Schweiz verbringen.» Die Schweiz könne als sicheres, sauberes und auf Individualreisende ausgerichtetes Reiseziel ihre Verkaufsargumente optimal einsetzen.

Ausserdem profitiere sie von ihrer günstigen geographischen Lage, sagt Paganini. «Sie ist für viele europäische Gäste ohne Flug erreichbar.» Das mache sie für Gäste, die aus Nachhaltigkeitsgründen aufs Fliegen verzichten wollen, attraktiv. Weiter ausbleiben würden allerdings die interkontinentalen Gäste. Frühestens 2022 rechnet er bei dieser Gruppe mit einer Erholung.

Der Tourismus braucht mehr Geld

Mittelfristig müsse die Investitionsfähigkeit wiederhergestellt werden, sagt Paganini. «Die Betriebe hatten lange keine Einnahmen und mussten sich verschulden. Das verhindert Investitionen. Und ohne Investitionen werden wir im internationalen Wettbewerb rasch zurückfallen.»

Für eine Tourismuskampagne müsse auch der Bund die Kassen öffnen. Letztes Jahr hat das Parlament einen Zusatzkredit für die touristische Promotion in der Höhe von 40 Millionen Franken bewilligt. Bis Ende Jahr genüge das, so Paganini.

«Aber nach der Pandemie wird der Kampf um die Gäste weltweit mit sehr harten Bandagen geführt werden. Für die Jahre 2022 und 2023 braucht es deshalb zusätzliche Mittel für die Nachfrageförderung.»

Kurzfristig brauche der Tourismus nun eine Beschleunigung der Impfkampagne, verbunden mit konsequentem Testen, einem funktionierenden Contact Tracing und einem fälschungssicheren Covid-Free-Nachweis. Im Mai und Juni sollen grosse Mengen an Impfstoffen ausgeliefert werden. «Es ist unabdingbar, dass diese in den Kantonen in einer logistischen Meisterleistung, auf die wir endlich wieder einmal stolz sein können, auch umgehend verimpft werden», sagt Paganini. «Alles andere wäre nicht haltbar.»