Jugendherbergen werden diverser - von günstig bis Wellness

Hotellerie Vom Massenschlag bis zur Wellnessoase: Die Jugendherbergen sind diverser geworden – doch die Mitgliederzahl ist von Rekorden weit entfernt Neueröffnungen, mehr Logiernächte und wieder viele Schulklassen: Die Schweizer Jugendherbergen haben sich 2022 von der Pandemiezeit erholt. Wie es nun weitergeht. Ann-Kathrin Amstutz 28.02.2023, 14.31 Uhr

In Saint-Luc ist eine Wellness-Jugendherberge im renovierten historischen Grand-Hotel entstanden. Schweizer Jugendherbergen

Wer in einer Jugendherberge übernachtet, muss längst nicht mehr überall im Massenschlag schlafen. Die Jugis haben sich breit diversifiziert, was Konzept und Preis betrifft: Während man in Seelisberg UR für 39 Franken im Mehrbettzimmer übernachten kann, kostet ein Doppelzimmer in der Wellness-Herberge von Saint-Luc VS bis zu 276 Franken.

Die Jugendherbergen setzen nicht auf Expansion, sondern auf Weiterentwicklung. So verstärken sie ihr Angebot für hindernisfreie Ferien, senken die Preise für Kinder im Zimmer der Eltern und bauen das gastronomische Angebot aus. Auch während der schwierigen Pandemiejahre habe man weiter investiert, erklärte die Chefin der Schweizer Jugendherbergen, Janine Bunte, an einer Medienkonferenz.

Das zahlte sich im vergangenen Jahr aus. Die Schweizer Jugendherbergen verzeichneten rund 752 000 Logiernächte – 2,1 Prozent mehr als vor Corona. Dies sei vollumfänglich auf die neu eröffneten Betriebe in Burgdorf BE, Schaan (Liechtenstein) und Laax GR zurückzuführen. Stärker als vor der Pandemie war insbesondere das Segment der Schulklassen und Gruppenreisenden, auf die 36 Prozent der Übernachtungen entfallen. «Bei den Schulen gab es einen grossen Nachholbedarf», so Bunte.

Ein 5 Millionen Franken schweres Corona-Darlehen vom Bund half den Schweizer Jugendherbergen über die Verluste der Pandemiejahre hinweg. 2022 schaute bereits wieder ein positives Ergebnis von 54 Millionen Franken heraus. Die Schweizer Jugendherbergen sind eine Non-Profit-Organisation: Es soll nur gerade so viel erwirtschaftet werden, damit die «Kontinuität für die Mitarbeitenden und das Weiterentwicklungspotenzial der Organisation» sichergestellt werden kann.

Jugendherbergen feiern hundertjähriges Bestehen

42 eigene und 7 Franchisebetriebe gehören aktuell zu den Schweizer Jugendherbergen, die 2024 ihr Hundert-Jahre-Jubiläum feiern. Verschiedene Sanierungen und der Umzug der Luzerner Jugi ins Verkehrshaus Luzern stehen für die nächsten Jahre an. Neue Filialen entstehen in Martigny VS und Genf – doch es gibt auch immer wieder Schliessungen, kürzlich etwa in Sion.

In der Schweiz gibt es momentan 49 Jugendherbergen, davon sind 7 Franchisebetriebe. Boris Bürgisser

Knapp 70 000 Mitglieder zählte der Verein Schweizer Jugendherbergen per Ende 2022. Die Mitgliederzahlen seien während der Pandemiejahre «im Grunde stabil» geblieben, sagte Jugendherbergen-Chefin Bunte. Eine Herausforderung sei aktuell die Umstellung auf ein digitales Mitglieder- und Gönnerkonzept.

Ihre besten Jahre hatten die Jugendherbergen zwischen 2008 und 2012. Damals verzeichnete der Verein zum Teil über 100 000 Mitglieder und 1 Million Logiernächte. Von diesen Boomjahren ist man nun ein ganzes Stück entfernt, auch wenn es nach der Coronakrise besser aussieht als auch schon.