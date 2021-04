Hünenberg Billigkonkurrenz macht Druck: Jetzt senkt Sprudler-Marktführer Sodastream die Preise Die Konkurrenz ist dem Wassersprudler-Marktführer auf den Fersen. Nun reagiert Sodastream mit einer Preissenkung der neuen Zylinder. Maurizio Minetti 21.04.2021, 05.00 Uhr

Der Markt für Wassersprudler ist in den letzten Jahren arg durchgeschüttelt worden. Kurz nachdem der Getränkeriese Pepsico den Marktführer Sodastream Ende 2018 übernahm, tauchten in der Schweiz reihenweise Mitbewerber auf. Sie verkauften die für Wassersprudler nötigen CO2-Zylinder zu deutlich tieferen Preisen – mit der Konsequenz, dass Coop die ­teureren originalen Sodastream-Zylinder zeitweise aus dem ­Sortiment kippte.

Seit August 2020 sind die originalen Sodastream-Zylinder wieder bei Coop erhältlich. Es dürften harte Preisverhandlungen vorangegangen sein; der Chef von Sodastream Schweiz äussert sich aber nicht dazu: «Für uns stehen die Konsumenten an erster Stelle», sagt Andreas Rücker, der das Unternehmen mit Sitz in Hünenberg leitet.

Neues System ist zum Patent angemeldet

Um Zylinder-Nachahmer auszubremsen, hat Sodastream vor einem Jahr ein neues – laut eigenen Aussagen einfacheres – Verschlusssystem eingeführt. Nicht unwichtiges Detail: Dieses neue System ist zum Patent angemeldet und soll damit nicht so einfach kopierbar sein.

Nun hat Sodastream beschlossen, die unverbindliche Preisempfehlung für die neuen Zylinder von 17.90 Franken auf 14.95 zu senken. Die Preissenkung finde statt, um die Attraktivität des neuen Systems zu steigern: «Wir haben festgestellt, dass es eine Nachfrage nach günstigeren Zylindern gibt», sagt Rücker diplomatisch. Zudem stellt er für die herkömmlichen blauen Zylinder «attraktive Aktionsangebote» in Aussicht. Hier ist die Konkurrenzsituation in der Schweiz nach wie vor gross. Die neuen Zylinder funktionieren vorerst nur für das neue Duo-Gerät von Sodastream, mit dem man sowohl Glas- als auch Kunststoffflaschen verwenden kann. Gemäss Rücker werden dieses Jahr aber mindestens zwei weitere Geräte für das neue Verschlusssystem auf den Markt kommen.

Sodastream hofft, mit dem neuen zum Patent angemeldeten System die Konkurrenz in Schach halten zu können. Wenn grosse Händler wie Coop oder Migros nämlich auf Fremdprodukte setzen, spürt man das in der Zentrale in Hünenberg schnell. Rücker räumt ein:

«In den letzten zwei Jahren war die Konkurrenzsituation herausfordernd.»

Der zwischenzeit­liche Rückzug von Coop sei schmerzhaft gewesen. Doch seit der Rückkehr stiegen die Um­sätze wieder. Konkrete Zahlen nennt das Unternehmen nicht mehr, seit es zu Pepsico gehört.

Sicher ist: Die Coronasituation hat Sodastream eher geholfen als geschadet. Lieferverzögerungen bei den Geräten, die in Israel produziert werden, gab es keine. Gleichzeitig ist der eigene Onlineshop heissgelaufen. Rücker sagt:

«Wir haben allein zu Beginn dieses Jahres die Onlineum­sätze im Vergleich zur gleichen Periode des Vorjahres vervierfacht. Auch 2021 wollen wir diesen Absatzkanal innovativ gestalten.»

Neue seien die Originalaromen für Pepsi und 7Up für die Anwendung zu Hause erhältlich. Von den zwei weiteren Geräten mit dem neuen Zylindersystem werde eines im günstigeren Preissegment angesiedelt sein, das andere werde sich insbesondere vom Design her abheben, sagt er.

Standort in Hünenberg wird ausgebaut

Den Webshop von Sodastream gab es zwar schon vor Corona, doch ohne die Möglichkeit des Zylindertauschs. Konkurrenziert Sodastream mit dem eigenen Onlineshop nicht die Händler? «Für uns stehen die Konsumenten an erster Stelle», wiederholt Andreas Rücker ­seine Aussage. Der Webshop sei nur eine von vielen Möglichkeiten, die Produkte zu vertreiben.

«Wir haben aber aus der Vergangenheit gelernt und wissen, dass wir den Markt nur gemeinsam mit unseren Handelspartnern adäquat bedienen können.»

In Zukunft soll das Handelsnetz eher grösser als kleiner werden. Dass Sodastream ein gutes 2020 hatte, zeigt sich auch an den Ausbauplänen. In Hünenberg, wo aktuell 22 Personen arbeiten, sollen demnächst vier neue Stellen geschaffen werden. Kürzlich hat das Unternehmen eine grössere Bürofläche bezogen – obschon die meisten Angestellten heute im Homeoffice arbeiten. Rücker sagt:

«Wir fühlen uns in Hünenberg wohl und möchten unsere Aktivitäten hier weiter ausbauen.»

Nach eigenen Berechnungen besitzt heute fast ein Drittel der Schweizer Haushalte ein Gerät von Sodastream. Bis Ende 2023 will Andreas Rücker die Anzahl Kunden in der Schweiz verdoppeln.