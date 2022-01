Malters Hug mit neuer Doppelspitze: Dar-Vida und Co. sind nun komplett in Frauenhand Beim Gebäckhersteller Hug in Malters kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Andreas Hug übernimmt das Verwaltungsratspräsidium. In der operativen Doppelspitze mit seiner Nichte Anna Hug rückt für ihn eine Frau nach. Diese gehört nicht zur Familie. Christopher Gilb Jetzt kommentieren 27.01.2022, 10.00 Uhr

Es war etwas Besonderes, als Anfang 2020 bekannt wurde, dass der Gebäckhersteller Hug in Malters neu auf eine Doppelspitze setzt. Der bisherige Chef Andreas Hug aus der vierten Generation der Familie teilt sich seitdem die Leitung mit seiner Nichte Anna Hug, womit die fünfte Generation ins Boot geholt wurde. Nicht öffentlich gemacht wurde damals, dass diese Kombination von Anfang an nur als Zwischenlösung angedacht war. «Mein Onkel Andreas hat schon länger geplant, es etwas ruhiger angehen zu lassen», erzählt Anna Hug.

Die 49-Jährige steht im neuen Backhaus der Firma in Malters. Seit Herbst 2021 wird die Wernli-Produktion aus dem solothurnischen Trimbach in den Anbau, der rund 60 Millionen Franken gekostet hat, gezügelt: Kein einfaches Unterfangen, musste doch eine Baustelle langsam mit einer laufenden Produktion zusammengelegt werden. Höchstes Mass an Hygienevorschriften auf der einen Seite, Baulärm auf der anderen. Aber: «Alles läuft nach Plan und vier von fünf Produktionslinien laufen schon am neuen Ort», sagt Marianne Wüthrich Gross, die Projektleiterin für die Realisierung des neuen Produktionsgebäudes.

Ein mutiger Schritt?

Die 55-jährige Solothurnerin wird ab Juni 2022 Andreas Hug, der dieses Jahr 62 wird und seinen Bruder Werner Hug als Verwaltungsratspräsident ablöst, in der Co-Geschäftsleitung ersetzen.

Das neue Hug-Führungsduo: Anna Hug (links) wird wie bisher Marketing und Vertrieb verantworten, Marianne Wüthrich Gross übernimmt von Andreas Hug die Verantwortung über die Produktion. Bild: Pius Amrein (Malters, 25. Januar 2022)

So sei es von Anfang an geplant gewesen, aber weil Wüthrich Gross noch mit dem Grossprojekt Backhaus beschäftigt gewesen sei, habe man bis zu dessen Abschluss warten wollen, sagt Anna Hug. «Das war vielleicht auch gut so, so konnten sich die Leute schon an das System der Co-Leitung gewöhnen, statt dass gleich zwei verrückte Weiber übernommen hätten», sagt Marianne Wüthrich Gross scherzhaft.

Wüthrich Gross gehört nicht zur Familie. Ein mutiger Schritt? Sicher auf den ersten Blick etwas Neues, aber auch ihr Urgrossvater sei schon von einem Co-Leiter, der nicht zur Familie Hug gehört habe, unterstützt worden, sagt Anna Hug, die neu zusätzlich Delegierte des Verwaltungsrates wird. «Das tut dem Unternehmen gut und ist der richtige Schritt.»

Die beiden kennen sich schon lange

Anna Hug und Marianne Wüthrich Gross kennen sich gut. Als die Hug AG 2008 die Biscuits Wernli AG im solothurnischen Trimbach übernahm, wurde Marianne Wüthrich, die bereit früher einmal fürs Unternehmen in Malters gearbeitet hatte, neue Leiterin dort. Und war später Anna Hugs Chefin, die dort frisch ins Unternehmen einstieg. Schon damals habe sich gezeigt, dass Anna Hug die Betriebswirtin und sie die Lebensmittelingenieurin sich gut ergänzen würden, sowohl fachlich wie menschlich.

«In diesen Jahren haben wir auch die Eurokrise gemeinsam erlebt, wir kennen uns also auch in Krisenzeiten, eine gute Erfahrung», ergänzt Anna Hug. Und ihnen beiden sei es auch immer wichtig gewesen, in der Geschäftsleitung zu sein und trotzdem Kinder grosszuziehen und ein Familienleben zu haben. «Deshalb käme auch für mich etwas anderes als die Co-Leitung nicht in Frage», sagt Anna Hug.

Die Hug AG in Malters wird künftig von zwei Frauen geleitet: Marianne Wüthrich Gross (links) und Anna Hug im neuen Produktionsgebäude. Bild: Pius Amrein (Malters, 25. Januar 2022)

Zwei Frauen, die sich gemeinsam die Leitung eines Unternehmens teilen: Damit wäre Hug eigentlich auf der Höhe der Zeit. Dass aber noch nicht alle Unternehmen so offen sind und die neue Leitung auch Vorbildcharakter haben kann, dem sind sich die beiden Frauen bewusst. «Wir wären froh, wenn es kein Thema mehr wäre, ist es aber noch», sagt Marianne Wüthrich. «Das habe ich nur schon gemerkt, als ich mir die Co-Leitung mit meinem Onkel geteilt habe, dass das leider noch ein Thema ist», ergänzt Anna Hug.

