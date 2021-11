Ausbeutung: Schweizer Schiffer unter Verdacht

Festnahme Wenig Lohn und 100 Stunden Arbeit pro Woche? Die Schifffahrts-Polizei Aquapol nimmt Schweizer Firmen ins Visier Europäische Wasserschutzpolizeien führen eine Kampagne gegen Schweizer Binnenschiffer. Der Verdacht: Sie beuteten Arbeitskräfte aus. In den Niederlanden wurde gar eine Managerin festgenommen. Christian Mensch Jetzt kommentieren 18.11.2021, 05.00 Uhr

Niederländische Behörden führen auf Hotelschiffen unter Schweizer Flagge intensive Kontrollen durch. Aquapol

Hubert Griepe ist Kriminalhauptkommissar beim Bayrischen Landeskriminalamt. Seine Aufgabe ist es, Kriminalität auf Wasserstrassen zu bekämpfen. Menschenhandel ist sein Spezialgebiet. Und bei der Aquapol, einem Verbund europäischer Wasserschutzpolizeien, leitet Griepe die Expertengruppe gegen die Ausbeutung von Arbeitskräften.

Griepe bestätigt: Niederländische Kollegen haben eine neue Kampagne gestartet, bei der Schweizer Firmen im Visier stehen. In den Häfen von Amsterdam und Rotterdam wurden kürzlich mehrere Passagierschiffe kontrolliert, die für die Reedereien Phoenix und Scylla unter Schweizer Flagge fahren. Eine 54-jährige Managerin des Hotelpersonals wurde vorübergehend festgenommen, die Arbeitsrapporte beschlagnahmt. Die Ermittler gehen vom Verdacht der gefälschten Buchführung aus. Zwischen achtzig und hundert Stunden wöchentlich sei das Personal teilweise an der Arbeit.

Im Dreieck zwischen Holland, Zypern und der Schweiz

Die Situation ist kompliziert. Das Schiff gehört in der Regel einer Firma, die nautische und die Hotel-Besatzung wird von einer zweiten und dritten Firma gestellt und gechartert sind sie wiederum von einer vierten Gesellschaft. Die Schiffe durchqueren verschiedene Länder und jedes hat seine eigene Rechtsprechung. Für die Behörden ist eine Strafverfolgung komplex. Doch auch für die Schiffer ist es zuweilen schwierig, die unterschiedlichen Anforderungen zu erfüllen – ohne dass die Kosten explodieren.

Von den Razzien sind verschiedene Gesellschaften und mehrere tausend Mitarbeitende betroffen. Derzeit stehen aber vor allem die personalvermittelnden Firmen Edelweissgastro und Sea Chefs im Fokus der Ermittler. Erstere trägt zwar einen Tourismus-typischen Schweizer Name, ihr Hauptsitz ist jedoch in Zypern, das aufgrund laxer Bedingungen für Arbeitsverträge der Hauptort für die Anwerbung von Personal für die Binnenschifffahrt ist. Zweitere hat ihre Holding in Zug, die Anwerbung läuft ebenfalls in Zypern, das operative Geschäft wird von Basel aus geführt.

«Ordnungsbussen bringen gar nichts»

Daniel Thiriet, Geschäftsführer der Sea Chefs bestätigt, dass ein Schiff, dessen Crew die Firma stellt, kontrolliert und eine Mitarbeiterin für eine Befragung aufs Revier genommen worden sei. Die geforderten Unterlagen seien den Behörden zur Verfügung gestellt worden oder nachgeliefert worden. Die Firma achte sehr genau auf die Einhaltung der europäischen Gesetze. «Strukturelle Mängel können wir ausschliessen», heisst es in einer nachgeschobenen Mitteilung.

Für die Aquapol und Griepe sind es jedoch gerade die Strukturen, die für problematische Arbeitsbedingungen sorgen. Das Personal arbeite systematisch zu viel und erhalte dafür zu wenig Lohn. Griepe sagt aufgrund seiner langjährigen Erfahrung:

«Ordnungsbussen bringen da gar nichts, die werden aus der Portokasse beglichen.»

Aquapol forciert deshalb eine andere Strategie. Sie setzt auf öffentlichen Druck. Aus den Schiffsrazzien macht sie so wenig ein Geheimnis wie aus den Namen der untersuchten Firmen. Die Ermittler arbeiten dabei im Verbund mit der Gewerkschaft Nautilus, die auf ihren Kanälen die Empörung über die Arbeitsverhältnisse weiterverbreitet.

Die Kampagne zeigte Wirkung

Griepe sagt, die zehnjährige Arbeit habe sich schon ausbezahlt. Eine Firma, die von Luzern aus Personal rekrutierte, habe sich aus dem Markt zurückgezogen, als die Aquapol deren Schiffe einer intensiveren Kontrolltätigkeit unterzogen. In einem Firmenporträt in der «Luzerner Zeitung», die wie diese Zeitung zu CH Media gehört, hatte sich der Geschäftsführer zuvor noch so angepriesen: «Sieben-Tage-Wochen sind in der Branche die Regel, die Angestellten können höchstens wählen, wie lange sie am Stück arbeiten mögen». Dafür bleibe am Ende der Arbeit «deutlich mehr übrig» nicht zuletzt dank dem vergleichsweise üppigem Trinkgeld.

Heute will die Firma offiziell nicht mehr über ihr Schifffahrtsgeschäft reden. Nicht wegen Aquapol habe sie Abstand genommen, sondern aufgrund der Rechtsunsicherheit. Wöchentlich hätten zeitweise die Anforderungen gewechselt. Weltfremd und willkürlich seien zuweilen die gesetzlichen Regelungen. So hätte nach französischem Recht das Hotelpersonal zwei freie Tage auf dem Schiff verbringen müssen. Der Kabinenplatz auf einem solchen Schiff sei jedoch begrenzt. Das Personal habe sich gelangweilt, was eine «unkontrollierbare Dynamik» freigesetzt habe.

Kehrtwende nach der Strafandrohung

Während sich die Luzerner abgemeldet haben, hat der grösste Personalanbieter River Advice eingelenkt: Er unterschrieb einen Gesamtarbeitsvertrag mit den Gewerkschaften und hält sich an die deutschen Mindestlohnvorgaben.

Dies nicht freiwillig. Dem Management drohte ein Strafverfahren, weil den Ermittlern bei einer Kontrolle in Passau Belege in die Hände fielen, wonach Mitarbeitende für einen faktischen Stundenlohn von drei Euro auf dem Schiff arbeiteten. Das Management wurde vorgeladen, die Firma lenkte am Tag danach ein.

Griepe weiss jedoch: Wenn der Markt nicht rasch von der Herde schwarzer Schafe gesäubert werde, wird es auch für weisse Schafe wie River Advice schwierig. Noch sind einige Tourverantwortliche, die Schiffe samt Crew chartern, bereit, den Aufpreis zu bezahlen. Doch wenn die Wettbewerber nicht bald zu höheren Preisen gezwungen werden, ist es eine Frage der Zeit, bis auch bei River Advice die Aufträge ausbleiben.