Immer mehr Weinhändler drängen auf den Markt – was bedeutet das für lokale Kellereien wie Schubi, Fischer und Schuler? Das Geschäft mit dem guten Tropfen wird schwieriger, allen voran für die Kleinen. Um zu überleben, setzen die meisten Weinhändler auf Exklusivität und Beratung vor Ort – doch auch das Onlinegeschäft wird wichtiger. Gregory Remez 04.07.2020, 05.00 Uhr

Riesenangebot: Die Detailhändler gehören zu den grössten Weinverkäufern. Bild: Boris Rössler/Keystone

Der Wettbewerb im Weinhandel wird rauer. Ohne Rabatte gehe heute fast nichts mehr, sagt Thomas Fischer, Geschäftsführer der Kellerei Fischer Weine in Sursee. Vor allem die Detailhändler überböten sich regelrecht mit Sonderangeboten. Fischer zeichnet das Bild eines äusserst hart umkämpften Weinmarktes in der Schweiz. «Klassische Weinhandlungen, wie wir eine sind, gibt es heute immer weniger. Sie werden entweder von Grösseren aufgekauft oder verschwinden mangels Nachfolger ganz vom Markt», sagt er. Derweil nehme die Zahl der Weinverkaufsstellen kontinuierlich zu.

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen verdeutlicht die paradoxe Entwicklung der vergangenen Jahre. Während die Schweizer immer weniger Wein trinken (siehe Grafik), drängt eine immer grössere Zahl neuer Akteure auf den Markt.

Waren vor zehn Jahren bei der Eidgenössischen Weinhandelskommission noch 2345 Firmen gemeldet, teilen sich heute 4796 Anbieter einen Kuchen, der zunehmend kleiner wird. Wer früher Wirt werden wollte, wird heute offenbar Weinhändler.

Online-Rekordumsätze in Zeiten von Corona

Das mit Abstand grösste Stück vom Kuchen teilen sich dabei die Detailhändler. Die vier Grossverteiler Coop, Denner, Lidl und Aldi hielten im letzten Jahr 49 Prozent am gesamten Weinimport in der Schweiz:

Doch auch die grossen Onlinehäuser haben den Wein als Wachstumsmarkt entdeckt. Im vergangenen Sommer hat etwa Digitec Galaxus sein Weinsortiment massiv ausgebaut. Und seit kurzem mischt auch Brack.ch im Weinhandel mit. Offenbar mit Erfolg: In den zwei Wochen seit dem Start habe man bereits über tausend Flaschen verkauft, sagt ein Firmensprecher auf Anfrage.

Das Vordringen der Onlinegiganten ins Weingeschäft zeigt, dass der Verdrängungskampf nicht nur im stationären Handel, sondern zunehmend auch im Internet ausgetragen wird. «Keine Sparte im Lebensmittelhandel ist heute derart stark digitalisiert wie der Weinverkauf», sagt Samuel Schuler, Geschäftsführer der Schuler St.Jakobskellerei in Seewen. Etwa jede zehnte Flasche verkauften die Schwyzer inzwischen online – Tendenz steigend.

Bei anderen Traditionshäusern aus der Region sieht es ähnlich aus. «Wie in anderen Bereichen sehen wir auch im Weinhandel einen klaren Trend zum Onlinehandel», sagt Stefan Keller, CEO von Bataillard in Rothenburg, einem der grössten Schweizer Weinhändler in Familienbesitz. Und weiter:

«Aus unserer Sicht wird heute weniger, aber dafür wertiger getrunken. Diese Veränderung im Konsumverhalten wird sich längerfristig auch auf die Absatzkanäle auswirken.»

Beschleunigt wird der Trend durch die gegenwärtige Krise. Die Schliessung von Gastrobetrieben hat den grossen Zulieferern zwar arg zugesetzt, gleichzeitig schossen die Onlineumsätze aber in ungeahnte Rekordhöhen. In den letzten drei Monaten hätten sich die Verkäufe über den Onlinekanal beinahe verdoppelt, heisst es etwa bei der Kellerei Schubi Weine in Luzern, die seit rund zwanzig Jahren einen eigenen Onlineshop betreibt. «Der Onlinehandel wird sicher noch weiter zunehmen», sagt Schubi-Geschäftsführer Pius Schumacher. Jedoch wolle man das Augenmerk auch in Zukunft auf den stationären Handel legen.

Fokus auf kleinere, spezielle und lokale Produzenten

Etwas anderes können sich gerade die Kleinen der Branche auch nicht leisten. Denn selbst wenn die Onlineverkäufe zurzeit sprudeln, machen sie bei den meisten höchstens zehn Prozent des Gesamtumsatzes aus. Kommt hinzu, dass kleinere Kellereien bei den Rabattschlachten der Grossverteiler schlicht nicht mithalten können. Stattdessen setzen sie auf Exklusivität und Beratung vor Ort. «Viele Onlinekunden wollen zwischendurch auch wieder neue Weine entdecken. Dabei wollen sie sich nicht auf blumige Anpreisungen von Marketingleuten verlassen», gibt Schumacher von Schubi zu bedenken. Deshalb biete man auch in Zukunft eine umfassende Beratung vor Ort mit täglicher Gratisdegustation an.

Die aktuelle Überproduktion dürfte den Preiskampf im Weinhandel weiter verstärken. Bild: Getty

Eine vergleichbare Strategie fährt Fischer Weine in Sursee. «In der Weinwelt gibt es Tausende von Produzenten. Onlinehändler wie Brack.ch oder Digitec Galaxus sind auf bekannte Marken und nicht erklärungsbedürftige Weine angewiesen, die ausserdem in grossen Mengen vorhanden sind», sagt Geschäftsführer Fischer. «Wir konzentrieren uns dagegen eher auf kleinere Betriebe, die wir exklusiv in der Schweiz vertreiben können und die auf diesen Kanälen gar nicht auftauchen.»

Seine Prognose: Fachhändler werden sich künftig noch stärker auf kleinere, spezielle und lokale Produzenten fokussieren – auch weil Schweizer Weine an Beliebtheit zunehmen. Bereits heute stamme ein Fünftel der bei ihm verkauften Weine aus der Schweiz, betont er. Dieser Anteil werde weiter zunehmen. Vor allem in der Deutschschweiz gebe es einen Nachwuchs an hervorragenden Winzern.

Dass die Anzahl der Weinverkaufsstellen im gleichen Tempo wie bisher steigt, glauben derweil die wenigsten. «Die Schweizer Weine werden zwar weiter an Bedeutung gewinnen», sagt ein Vertreter der Luzerner Kellerei St.Georg, die zur Heineken-Tochter Stardrinks gehört. Viel mehr Platz für neue Anbieter biete der Schweizer Markt aber nicht. Die aktuelle Überproduktion – auch wegen Corona – werde den Preiskampf noch weiter verstärken.