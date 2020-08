Imbach Logistik baut im Littauerboden ein 30'000 Quadratmeter grosses Logistikcenter Die Imbach Logistik AG mit Hauptsitz in Schachen investiert rund 60 Millionen Franken in den Standort Luzern. Im Littauerboden soll bis 2024 in zwei Etappen ein Neubau entstehen. Es entstehen 60 Arbeitsplätze. 13.08.2020, 18.08 Uhr

So wird das neue Logistikcenter aussehen (Blickrichtung Malters). Visualisierung: PD

(jvf) Es sind erfreuliche Nachrichten in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit: Die Imbach Logistik AG mit Sitz in Schachen investiert rund 60 Millionen Franken in ein neues Logistikcenter. Gebaut wird es auf einem Areal im Littauerboden, wo das Unternehmen bereits heute tätig ist. Anstelle der bestehenden Hallen entsteht bis 2024 ein Neubau mit einer Gesamtfläche von 30'000 Quadratmetern. Das Logistikcenter soll in zwei Etappen gebaut werden. Die erste soll in zwei Jahren, die zweite bis im Herbst 2024 abgeschlossen sein. Es entstehen 60 Arbeitsplätze. Das schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.