Immobilien 3 Prozent! Die Zinsen auf Hypotheken steigen wieder – dahinter steckt das grosse Rätseln über die Inflation Ungewöhnliche Unsicherheit – davor warnte die Schweizerische Nationalbank schon vor Monaten. Ihre Warnung enthält auch die Hoffnung auf wieder sinkende Hypozinsen. Niklaus Vontobel Jetzt kommentieren 08.03.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Für viele unerschwinglich: Eigenheim im Familienquartier. Bild: Benjamin Manser

Die Zinsen auf 10-jährige Festhypotheken haben die Marke von 3 Prozent übertroffen. So fasst der Vergleichsdienst Moneyland zusammen, was seine Erhebung unter Banken und Versicherungen ergeben hat.

3 Prozent - das ist der höchste Stand des Jahres und laut Moneyland-Experte Felix Oeschger bleibt es nicht dabei: Die Hypozinsen werden 2023 weitersteigen und so einen Mehrjahresrekordstand erreichen.

Das klingt übel für alle Hyposchuldner. Bestehende Eigentümer werden dieses Jahr durchschnittlich ihren Kredit zu einem höheren Zinssatz verlängern müssen, schreibt die Credit Suisse. Die Grossbank rechnet mit einer Zunahme von 30 Prozent.

Damit erreicht die Zinswende deutlich mehr Haushaltsbudget. Im historischen Vergleich bleibt es zwar günstig – doch die Zeiten traumhaft billigen Wohneigentums sind vorbei.

Hoffen auf tiefere Zinsen

Der Blick zurück auf die bisherige Zinswende zeigt allerdings auch: Es geht rauf, runter, wieder rauf. Der bisherige Höchststand wurde laut der Moneyland-Erhebung im Herbst 2022 erreicht. Danach ging es wieder runter, gegen Jahresende rauf, danach wieder runter und nun eben rauf.

Insgesamt gibt es einen Trend zu steigenden Zinsen. Die grosse Zinswende ist unbestritten da, vor der die Schweizerische Nationalbank (SNB) so lange gewarnt hatte. Doch die Hoffnung lebt noch, dass die Zinswende am Ende nicht allzu gross ausfällt - und dieses Hoffen und Bangen zeigt sich im «rauf, runter, wieder rauf».

Dahinter steht das Rätseln über die Inflation. Wie weit müssen die Zentralbanken gehen, bis sie endgültig besiegt ist? An vorderster Front in diesem Kampf steht die US-Zentralbank Fed und ihr Chef Jerome Powell. Scheint er sie unter Kontrolle zu bringen, sinken die Zinsen; entgleitet sie ihm scheinbar, steigen sie wieder – auch die Hypozinsen in der Schweiz.

Die letzte grosse Wende spielte sich vor zwei Wochen ab – und wirkt bis heute nach. Davor war die Zuversicht gross an der Börse. Der Kampf schien gewonnen, die Inflation auf dem Rückzug. Nur noch wenige Viertelprozentpunkte an Leitzinserhöhungen, und fertig. Inflation besiegt. Wann sinken die Leitzinsen wieder?

Dann kamen neue Inflationszahlen - und das grosse Bangen war zurück. In den USA erschien der Preisindex der persönlichen Konsumausgaben – und zeigte eine Inflation, die stärker war als gedacht. Fertig Euphorie.

Eine Inflation, die immer wieder überrascht – ist eine Inflation, deren Ursachen nicht wirklich verstanden werden.

Die unmittelbare Ursache scheint in den USA noch klar zu sein: Die Wirtschaft läuft zu gut, die hohe Nachfrage zieht die Preise hoch. Doch, warum ist die Wirtschaft noch so stark? Obschon die US-Fed die Zinsen schon stark erhöht hat?

Ein Absturz wie im Comic

Der Nobelpreisträger Paul Krugman schrieb in der «New York Times» von einer wirklich verwirrenden Situation. «Die Wahrheit ist, dass wir kein klares Bild davon haben, was mit der Inflation im Moment passiert.»

Krugman zählt zu jenen Ökonomen, die zunächst daneben lagen. Sie hatten nicht geglaubt, dass die Inflation so lange so hoch sein würde. Inzwischen hat er seinen Fehler eingestanden – und argumentiert wiederum, es gebe «keinen Grund zur Panik».

Es gebe keine Evidenz für jahrelange Stagflation: also zugleich hohe Inflation, tiefes Wirtschaftswachstum – und hohe Zinsen. Hingegen sei es unvermeidbar, dass die Fed ihre Leitzinsen weiter erhöhe, bis die Inflation wirklich unverkennbar unter Kontrolle sei.

Der ehemalige Finanzminister Larry Summers rät der Notenbank Fed zu «viel Demut». Aktuell sehe es zwar so aus, als ob die bisherigen Zinserhöhungen nicht viel Wirkung hätten. Doch könne es später noch dazukommen, dann aber in geballter Form.

Sollte die Fed bis dahin noch weitere Zinserhöhungen vornehmen, könne es einen «gefährlichen Absturz» geben.

Summers nutzt das Bild von der Comicfigur Wile E. Coyote, der ständig dem Road Runner nachjagt, dabei regelmässig über Klippen hinausrennt, einen Moment in der Luft steht – und dann in die Tiefe stürzt.

Auch die Schweizerische Nationalbank rätselt

Damit bleibt es beim Verweisen über die Inflation, von dem auch die Schweizerische Nationalbank nicht ausgespart bleibt.

SNB-Direktor Thomas Jordan sprach im August des vergangenen Jahres schon von einem Umfeld, das von «ungewöhnlicher Unsicherheit» geprägt sei. Die Datenlage sei schwieriger als sonst zu interpretieren, so Jordan. Die ökonomischen Modelle würden die Situation möglicherweise weniger zuverlässig als üblich erfassen.

Jordan warnte damals schon davor, was seither immer wieder eintraf: «Es besteht das Risiko, die Hartnäckigkeit der Inflation zu unterschätzen.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen