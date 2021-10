Immobilien Einfamilienhäuser sind wieder so teuer wie vor dem letzten Crash – wo die Preise am stärksten gestiegen sind Wie lange geht das gut? Nach dem neuesten Preisschub egalisieren Einfamilienhäuser den bisherigen Allzeitrekord. Wer dennoch weiter sucht, hat bessere Chancen als auch schon. Niklaus Vontobel und Stefan Trachsel Jetzt kommentieren 28.10.2021, 17.00 Uhr

Einfamilienhäuser: In der Pandemie erstrahlt der Traum von ihnen besonders hell. Getty

Einen «Run» auf Wohneigentum hat die Schweiz erlebt. So steht es im neuen Immobilienmonitor von Wüest Partner. In aller Deutlichkeit zeigt sich dieser Andrang bei den Preisen von Einfamilienhäusern. Um über 5 Prozent sind sie schweizweit nochmals gestiegen, werden die Preise zur Jahresmitte verglichen mit dem Vorjahr. Damit haben sie einen historischen Rekord egalisiert.

Seit der Jahrtausendwende geht es nun schon aufwärts, 20 Jahre lang. Zieht man die Teuerung ab, zeigt der Vergleich zu damals: Das typische Einfamilienhaus ist heute knapp 75 Prozent teurer. Damit sind die Preise zurückgekehrt in jene luftigen Höhen, die sie 30 Jahre zuvor erreichten. Ende der Achtzigerjahre, auf dem Höhepunkt des letzten grossen Schweizer Immobilienbooms, waren Einfamilienhäuser gleich teuer wie heute.

Danach crashte bekanntlich der gesamte Immobilienmarkt. Die Schweizer Wirtschaft fiel in eine schwere Wachstumskrise. Die Preise von Einfamilienhäusern brachen ein. Es sollte über zehn Jahre dauern, bis sie endlich einen Boden fanden – und der nächste Boom beginnen konnte. Wo die Preise zuletzt am stärksten stiegen, zeigt die unten stehende Schweizkarte.

Bei Eigentumswohnungen wurde der Rekord aus dem letzten Boom schon früher übertroffen, bereits im Jahr 2012. Ihren aktuellen Allzeitrekord erreichten sie im Jahr 2016. Danach ging es einige Jahre abwärts, ehe mit der Coronapandemie eine Wende nach oben einsetzte.

Hinter dem neuerlichen Preisschub steht nicht nur, aber auch die Coronapandemie. In den Lockdown-Monaten kamen die Vorzüge vom Einfamilienhaus noch mehr zum Tragen. Der Traum vom Einfamilienhaus strahlte noch heller. Wer eines hatte, hatte eher Platz für sein Homeoffice, obendrein einen Garten, wo sich die Kinder austoben konnten. Robert Weinert, Experte bei Wüest Partner, sagt:

«Das Interesse an Einfamilienhäusern ist in der Pandemie nochmals stark gewachsen.»

Das aktuelle schweizerische Preishoch ist Teil eines globalen Trends. Die Preise von Wohneigentum stiegen in drei Viertel aller 60 Länder, die der Internationale Währungsfonds in seinem globalen Hauspreisindex erfasst. Seiner Ansicht nach sind es vor allem die tiefen Zinsen, die den Boom schon seit Jahren befeuern.

Besonders rasch geht es international bei Einfamilienhäusern in die Höhe, und zwar zuletzt noch schneller als in der Schweiz. In den USA gab es einen Preisanstieg von über 15 Prozent, vergleicht man die Preise im zweiten Quartal mit dem Vorjahreswert. In Schweden oder Norwegen waren es über 10 Prozent. Deutschland und Österreich erlebten ebenfalls Preisschübe von deutlich über 5 Prozent, stärker als in der Schweiz.

Warnungen vor «erhöhtem Korrekturpotenzial»

Die Schweiz verzeichnet aktuell zwar geringere Preisextreme, als es andere Länder tun. Doch ist dies kein Zeichen dafür, dass der schweizerische Markt weniger stark boomen würde. Wie Wüest Partner schreiben, gehen die Preise hierzulande seit vielen Jahren in die Höhe. So verbleibe weniger Spielraum für weitere Anstiege. Und die Gefahr sei gestiegen, dass die Preise auch mal wieder sinken. Im Monitor finden sich einige Warnungen: «Indizien für Ungleichgewichte nehmen zu» oder «Das Korrekturpotenzial hat nochmals zugenommen». Mit anderen Worten: Je länger der Boom andauert, desto höher die Gefahr eines jähen Endes.

Zugleich verkünden die Experten eine «Trendwende beim Neubau von Einfamilienhäusern». Erwacht damit der Eigenheimtraum wieder zum Leben? Jahrelang wurde in der Schweiz immer weniger Geld ausgegeben, um neue Einfamilienhäuser bauen zu lassen. Doch damit ist nun Schluss. In diesem Jahr steigen die Investitionen wieder an, und zwar deutlich. Nächstes Jahr beschleunigt sich der neue Trend gar.

Noch im Sommer fiel der Befund trist aus. Das Bundesamt für Wohnungswesen hatte sich angeschaut, wer noch Chancen auf Wohneigentum hat, und kam zum desillusionierenden Schluss: Es sei «zunehmend den Alten und Reichen vorbehalten». Unerreichbar sei es hingegen für kapitalschwache Familien – sprich junge Familien, die nicht erben können. Insbesondere das Einfamilienhaus sei heute absolute Mangelware. «Es wird kaum mehr erstellt, vermehrt abgebrochen und wer es hat, gibt es nicht her, sondern vermietet es.»

Die Trendwende beim Bau von Einfamilienhäusern

Und nun, drei Monate später, schreibt Immobilienberater Wüest Partner: «Einfamilienhäuser: Trendwende beim Neubau.» Diese Wende zeigt sich bei Investitionen. In den 2010er-Jahren nahmen sie ständig weiter ab, total um 30 Prozent. In diesem und im nächsten Jahr gehen sie erstmals wieder hoch, ab dem Tiefpunkt um 7 Prozent. Und eine Wende gibt es bei den Baubewilligungen. In den 2010er-Jahren gingen diese um 40 Prozent zurück – und das Einfamilienhaus wurde zur absoluten Mangelware. Nun wurden zum Vorjahr wieder 12 Prozent mehr Bewilligungen erteilt.

Damit wird die Suche nach einem Einfamilienhaus wieder etwas einfacher. Eine Übersicht von Wüest Partner zeigt, wo in der Schweiz gemessen am gesamten Bestand mehr Einfamilienhäuser angeboten werden und wo weniger. (Siehe Karte). Und etwas leichter wird die Suche auch durch den Trend zum Homeoffice. So können viele Haushalte eher in ländlichen Regionen nach Bauland suchen und in städtischen Regionen arbeiten. Dennoch gilt, wie Experte Weinert sagt: «Insgesamt bleiben Einfamilienhäuser rar.»

Dass sie dies auf absehbare Zeit bleiben, dafür spricht unter anderem das neue Raumplanungsgesetz. Damit will die Schweiz ihren Boden effizienter nutzen. Bauland wird knapper. Wenn etwas da ist, werden eher Mehrfamilienhäuser gebaut, keine Einfamilienhäuser. Denn für diese gilt, so Weinert:

«Sie sind jene Wohnform, die den Boden am wenigsten effizient nutzt.»